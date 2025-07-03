Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Полюбоваться горными красотами Абхазии и принять лечебные грязевые ванны
Начало: В центре Сухума
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
4 июл в 14:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговка и горячие источники Кындыг
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ольгинские водопады и Кындыг
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Термальные источники Кындыг»
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