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Термальные источники Кындыг – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники Кындыг» в Сухуме, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
На автобусе
4.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Полюбоваться горными красотами Абхазии и принять лечебные грязевые ванны
Начало: В центре Сухума
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
4 июл в 14:00
1300 ₽ за человека
Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговка и горячие источники Кындыг
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ольгинские водопады и Кындыг
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Термальные источники Кындыг»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
  2. Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
  3. Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелье Черниговка
  3. Гегский водопад
  4. Самое главное
  5. Набережная
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Новоафонский монастырь
  8. Приморский парк
  9. Голубое озеро
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Термальные источники Кындыг" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 14 900.
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