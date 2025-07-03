Найдено 3 экскурсии в категории « Термальные источники Кындыг » в Сухуме, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 4.5 часа Групповая до 19 чел. Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума Полюбоваться горными красотами Абхазии и принять лечебные грязевые ванны Начало: В центре Сухума Расписание: ежедневно в 14:00 1300 ₽ за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 7 чел. Ущелье Черниговка и горячие источники Кындыг Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией 8000 ₽ за всё до 7 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Ольгинские водопады и Кындыг Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг 14 900 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Сухума

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Термальные источники Кындыг»

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