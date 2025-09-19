Эта экскурсия предлагает незабываемое путешествие из Сухума к природным и историческим достопримечательностям. Прогулка по каньону Черниговка подарит захватывающие виды бурной реки и водопадов.
Визит в храм 6 века позволит прикоснуться к древней истории, а отдых в термальных источниках с сероводородной водой обеспечит полное расслабление. Программа подходит для всех, кто ценит природу и спокойствие
Визит в храм 6 века позволит прикоснуться к древней истории, а отдых в термальных источниках с сероводородной водой обеспечит полное расслабление. Программа подходит для всех, кто ценит природу и спокойствие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по живописному каньону
- 🏛 Визит в древний храм
- 💧 Отдых в термальных источниках
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🕊 Уединение и спокойствие
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Ущелье Черниговка
- Храм 6 века
- Термальный комплекс
Описание экскурсии
Ущелье Черниговка. Бурная река выточила извилистый путь сквозь скалы. И благодаря человеческому вмешательству сегодня можно прогуляться вдоль неё и рассмотреть всё самое интересное.
Храм 6 века. В этом месте сошлись две крайности человеческой жизни: служение Богу и наказание за грехи — рядом с храмом находится действующая тюрьма.
Термальный комплекс — бассейны с горячей водой, душ Шарко и холодные бочки для тех, кто любит закаляться. В воздухе витает лёгкий аромат сероводорода (гид готов потерпеть:))
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Сухума
10:30–12:00 — посещение Черниговки
12:30–14:00 — посещение термальных источников
14:00 — обратный путь
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: Черниговка — 300 ₽ за чел., термальные источники — 300 ₽ за чел.
- Едем на автомобиле Toyota Vellfire
- Возьмите купальные принадлежности и нескользящую обувь
- Экскурсию можно также начать из Нового Афона — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Ущелье Черниговка великолепно!
Шота очень интеллигентный человек, интересный собеседник, знающий гид. И очень аккуратный водитель.
Так что могу всем рекомендовать эту экскурсию с Шота!
Шота очень интеллигентный человек, интересный собеседник, знающий гид. И очень аккуратный водитель.
Так что могу всем рекомендовать эту экскурсию с Шота!
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + Кындыг
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: В центре Сухума
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 ноя в 14:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 14:15
Завтра в 14:15
13 ноя в 14:15
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.