Эта экскурсия предлагает незабываемое путешествие из Сухума к природным и историческим достопримечательностям. Прогулка по каньону Черниговка подарит захватывающие виды бурной реки и водопадов. Визит в храм 6 века позволит прикоснуться к древней истории, а отдых в термальных источниках с сероводородной водой обеспечит полное расслабление. Программа подходит для всех, кто ценит природу и спокойствие

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Сухуме

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Ущелье Черниговка. Бурная река выточила извилистый путь сквозь скалы. И благодаря человеческому вмешательству сегодня можно прогуляться вдоль неё и рассмотреть всё самое интересное.

Храм 6 века. В этом месте сошлись две крайности человеческой жизни: служение Богу и наказание за грехи — рядом с храмом находится действующая тюрьма.

Термальный комплекс — бассейны с горячей водой, душ Шарко и холодные бочки для тех, кто любит закаляться. В воздухе витает лёгкий аромат сероводорода (гид готов потерпеть:))

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Сухума

10:30–12:00 — посещение Черниговки

12:30–14:00 — посещение термальных источников

14:00 — обратный путь

Организационные детали