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Вечерний Сухум

Индивидуальная экскурсия по Сухуму вечером: посетите набережную и мемориал Славы
Город Сухум хорош в любое время года и в любое время суток, но особенное очарование он приобретает вечером, когда на улицах становится одновременно спокойнее и многолюднее. Вечерняя поездка, поможет вам насладится самыми живописными местами города.
4.7
24 отзыва
Вечерний Сухум
Вечерний Сухум
Вечерний Сухум

Описание экскурсии

Что вас ждет Вы увидите набережную Махаджиров, фонтан с мифическими грифонами у драматического театра имени Чанба и знаменитое кафе «Брехаловка». Узнаете больше об истории и атмосфере одного из самых известных городов Абхазии. Мы насладимся неспешной прогулкой по городскому парку, утопающему в магнолиях и олеандрах. По пути сделаем остановку, чтобы выпить ароматный кофе и прочувствовать размеренный ритм Сухума. Во время экскурсии вы также посетите Мемориал Славы — одно из значимых мест города, связанное с его историей и памятью о важных событиях.

Ежедневно, вечером по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Абхазская филармония
  • Абхазский государственный музей
  • Абхазский драматический театр ИМ.С. Чанба
  • Азантский дольмен
  • Благовещенский собор Сухума
  • Государственный Русский театр драмы
  • Замок Баграта
  • Морской вокзал
  • Набережная Диоскуров
  • Набережная Махаджиров
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, вечером по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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31 марта у нас состоялась экскурсия по городу Сухум. Организация экскурсий у компании на достойном уровне. Заранее связались с нами. В связи с переносом рейса любезно согласились перенести экскурсию на
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более позднее время. Экскурсию провел экскурсовод Алиас. Машина чистая, комфортная. Показали все знаковые места города. Гид рассказывал все интересно, с любовью к своему городу, отвечал на все интересующие нас вопросы. Прогулка была неторопливой и увлекательной. Спасибо. Будем рекомендовать друзьям.

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Е
Экскурсию "Вечерний Сухум" для нас провел экскурсовод Алиас. Впечатления только замечательные! Алиас показал нам самые интереснейшие и красивейшие места прекрасного города Сухум. С какой любовью, теплотой и проникновенностью Алиас рассказывал
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историю не только Сухума, но и всей его родной Абхазии, просто не передать словами. С ним мы переносились и во времена основания Сухума и проникались болью и трагедией абхазского народа в совсем недавнем прошлом. Честно сказать, совсем другими глазами мы увидели Абхазию после этой удивительной экскурсии. Спасибо огромное Алиасу! Добра, мира и процветания прекрасной Абхазии 😊

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Е
Экскурсию "Вечерний Сухум" для нас провел экскурсовод Алиас. Впечатления только замечательные! Алиас показал нам самые интереснейшие и красивейшие места прекрасного города Сухум. С какой любовью, теплотой и проникновенностью Алиас рассказывал
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историю не только Сухума, но и всей его родной Абхазии, просто не передать словами. С ним мы переносились и во времена основания Сухума и проникались болью и трагедией абхазского народа в совсем недавнем прошлом. Честно сказать, совсем другими глазами мы увидели Абхазию после этой удивительной экскурсии. Спасибо огромное Алиасу! Добра, мира и процветания прекрасной Абхазии 😊

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Е
Хотели бы выразить огромную благодарность Мизану за потрясающее проведение экскурсий и великолепную подачу информации. Он действительно знаток истории своей страны, а в каждой фразе, которую он произносит, чувствуется безграничная любовь
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к своей Родине. Легенды, рассказанные им, завораживают, чувство юмора заставляет улыбаться снова и снова, а в искренность и открытость просто невозможно не влюбиться! После нашей поездки прошло уже 8 месяцев, но впечатления от неё до сих пор греют сердце и душу, а фото и видео хочется пересматривать снова и снова! С удовольствием вернёмся в Абхазию ещё раз, уже втроём, чтобы вместе с Лучшими Экскурсоводами продолжить изучение этой прекрасной страны!

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И
Кто-то в отзывах писал про то, что хочет посетить Абхазию еще раз но только с условием, что гидом снова будет Мизан. У меня и моей супруги такое же мнение! 😊
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Мизана будем рекомендовать всем родным и знакомым, кто будет отдыхать в Абхазии. Смело можем сказать, что большая часть впечатлений от посещения этой удивительной страны связана именно с экскурсиями от Мизана. Мало иметь обширные знания о своей стране и ее достопримечательностях. Нужно еще уметь поделиться этим с приезжими гостями. Мизан обладает умением делать это искренно и красиво, говорить о своей стране с большой любовью и красноречием, так что нельзя не остаться равнодушным. Мизан интеллигентный и порядочный человек с прекрасным чувством юмора. Он никогда не торопил нас и ничего не навязывал. Спасибо Мизану и Елене! 🙏

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И
Кто-то в отзывах писал про то, что хочет посетить Абхазию еще раз но только с условием, что гидом снова будет Мизан. У меня и моей супруги такое же мнение! 😊
читать дальшеуменьшить

Мизана будем рекомендовать всем родным и знакомым, кто будет отдыхать в Абхазии. Смело можем сказать, что большая часть впечатлений от посещения этой удивительной страны связана именно с экскурсиями от Мизана. Мало иметь обширные знания о своей стране и ее достопримечательностях. Нужно еще уметь поделиться этим с приезжими гостями. Мизан обладает умением делать это искренно и красиво, говорить о своей стране с большой любовью и красноречием, так что нельзя не остаться равнодушным. Мизан интеллигентный и порядочный человек с прекрасным чувством юмора. Он никогда не торопил нас и ничего не навязывал. Спасибо Мизану и Елене! 🙏

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