Город Сухум хорош в любое время года и в любое время суток, но особенное очарование он приобретает вечером, когда на улицах становится одновременно спокойнее и многолюднее. Вечерняя поездка, поможет вам насладится самыми живописными местами города.
Описание экскурсииЧто вас ждет Вы увидите набережную Махаджиров, фонтан с мифическими грифонами у драматического театра имени Чанба и знаменитое кафе «Брехаловка». Узнаете больше об истории и атмосфере одного из самых известных городов Абхазии. Мы насладимся неспешной прогулкой по городскому парку, утопающему в магнолиях и олеандрах. По пути сделаем остановку, чтобы выпить ароматный кофе и прочувствовать размеренный ритм Сухума. Во время экскурсии вы также посетите Мемориал Славы — одно из значимых мест города, связанное с его историей и памятью о важных событиях.
Ежедневно, вечером по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абхазская филармония
- Абхазский государственный музей
- Абхазский драматический театр ИМ.С. Чанба
- Азантский дольмен
- Благовещенский собор Сухума
- Государственный Русский театр драмы
- Замок Баграта
- Морской вокзал
- Набережная Диоскуров
- Набережная Махаджиров
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, вечером по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
31 марта у нас состоялась экскурсия по городу Сухум. Организация экскурсий у компании на достойном уровне. Заранее связались с нами. В связи с переносом рейса любезно согласились перенести экскурсию на
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Е
Экскурсию "Вечерний Сухум" для нас провел экскурсовод Алиас. Впечатления только замечательные! Алиас показал нам самые интереснейшие и красивейшие места прекрасного города Сухум. С какой любовью, теплотой и проникновенностью Алиас рассказывал
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Е
Экскурсию "Вечерний Сухум" для нас провел экскурсовод Алиас. Впечатления только замечательные! Алиас показал нам самые интереснейшие и красивейшие места прекрасного города Сухум. С какой любовью, теплотой и проникновенностью Алиас рассказывал
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Е
Хотели бы выразить огромную благодарность Мизану за потрясающее проведение экскурсий и великолепную подачу информации. Он действительно знаток истории своей страны, а в каждой фразе, которую он произносит, чувствуется безграничная любовь
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И
Кто-то в отзывах писал про то, что хочет посетить Абхазию еще раз но только с условием, что гидом снова будет Мизан. У меня и моей супруги такое же мнение! 😊
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И
Кто-то в отзывах писал про то, что хочет посетить Абхазию еще раз но только с условием, что гидом снова будет Мизан. У меня и моей супруги такое же мнение! 😊
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