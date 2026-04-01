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Мизана будем рекомендовать всем родным и знакомым, кто будет отдыхать в Абхазии. Смело можем сказать, что большая часть впечатлений от посещения этой удивительной страны связана именно с экскурсиями от Мизана. Мало иметь обширные знания о своей стране и ее достопримечательностях. Нужно еще уметь поделиться этим с приезжими гостями. Мизан обладает умением делать это искренно и красиво, говорить о своей стране с большой любовью и красноречием, так что нельзя не остаться равнодушным. Мизан интеллигентный и порядочный человек с прекрасным чувством юмора. Он никогда не торопил нас и ничего не навязывал. Спасибо Мизану и Елене! 🙏