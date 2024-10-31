Гора Мамдзышха – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Мамдзышха» в Сухуме, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Вечерний Сухум
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная прогулка по Сухуму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
4500 ₽ за экскурсию
Божественная Рица
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
14 000 ₽ за экскурсию
Западная часть Абхазии
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
13 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 октября 2024
    Западная часть Абхазии
    С удовольствием провели день на этой экскурсии, отличный гид Аляс, комфортная машина. Всё расскал и показал, спасибо
  • А
    Александр
    27 сентября 2024
    Божественная Рица
    Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!
  • О
    Оксана
    21 августа 2024
    Вечерний Сухум
    Очень понравилась экскурсия, много раз были в Сухуми, но посетив эту экскурсию много нового узнали об истории и быте Сухума,
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    замечательный экскурсовод Алиас осветил нам интересные моменты истории и обычаев Абхазцев, передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером, прогулялись по красивейшим местам и улочкам! Никуда не торопился, не подгонял, подробно отвечал на все возникающие у нас вопросы, потратил вместо заявленных 2-Х, 2,5 часа с нами!!! Будем советовать друзьям именно этого экскурсовода!!!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2023
    Божественная Рица
    Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию
  • М
    Милана
    23 марта 2022
    Западная часть Абхазии
    Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
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    что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно и с большой любовью рассказать о своей земле. Это не просто сухие цифры и факты, а душевные рассказы, притчи и истории, которые заставляют плакать, улыбаться и просто задуматься о жизни и о душе.

  • А
    Алиса
    20 марта 2022
    Западная часть Абхазии
    Огромное спасибо Мизану за любовь к своей стране и желание поделиться своей любовью с её гостями! Мизан - прекрасный и много знающий гид, патриот и очень приятный в общении человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гора Мамдзышха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний Сухум
  2. Божественная Рица
  3. Западная часть Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Гора Мамдзышха
  9. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Гора Мамдзышха" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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