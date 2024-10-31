Е Екатерина Западная часть Абхазии С удовольствием провели день на этой экскурсии, отличный гид Аляс, комфортная машина. Всё расскал и показал, спасибо

А Александр Божественная Рица Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!

О Оксана Вечерний Сухум читать дальше замечательный экскурсовод Алиас осветил нам интересные моменты истории и обычаев Абхазцев, передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером, прогулялись по красивейшим местам и улочкам! Никуда не торопился, не подгонял, подробно отвечал на все возникающие у нас вопросы, потратил вместо заявленных 2-Х, 2,5 часа с нами!!! Будем советовать друзьям именно этого экскурсовода!!! Очень понравилась экскурсия, много раз были в Сухуми, но посетив эту экскурсию много нового узнали об истории и быте Сухума,

Н Наталья Божественная Рица Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию

М Милана Западная часть Абхазии читать дальше что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно и с большой любовью рассказать о своей земле. Это не просто сухие цифры и факты, а душевные рассказы, притчи и истории, которые заставляют плакать, улыбаться и просто задуматься о жизни и о душе. Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,