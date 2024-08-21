Абхазский государственный драматический театр – экскурсии в Сухуме

Найдено 5 экскурсий в категории «Абхазский государственный драматический театр» в Сухуме, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Вечерний Сухум
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная прогулка по Сухуму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
4500 ₽ за экскурсию
Божественная Рица
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
14 000 ₽ за экскурсию
В Новый Афон из Сухума
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
9000 ₽ за экскурсию
Западная часть Абхазии
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
13 000 ₽ за экскурсию
Православные святыни Абхазии
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
12 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    21 августа 2024
    Вечерний Сухум
    Очень понравилась экскурсия, много раз были в Сухуми, но посетив эту экскурсию много нового узнали об истории и быте Сухума,
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    замечательный экскурсовод Алиас осветил нам интересные моменты истории и обычаев Абхазцев, передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером, прогулялись по красивейшим местам и улочкам! Никуда не торопился, не подгонял, подробно отвечал на все возникающие у нас вопросы, потратил вместо заявленных 2-Х, 2,5 часа с нами!!! Будем советовать друзьям именно этого экскурсовода!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Абхазский государственный драматический театр»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вечерний Сухум
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  5. Православные святыни Абхазии
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
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