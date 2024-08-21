читать дальше замечательный экскурсовод Алиас осветил нам интересные моменты истории и обычаев Абхазцев, передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером, прогулялись по красивейшим местам и улочкам! Никуда не торопился, не подгонял, подробно отвечал на все возникающие у нас вопросы, потратил вместо заявленных 2-Х, 2,5 часа с нами!!! Будем советовать друзьям именно этого экскурсовода!!!

Очень понравилась экскурсия, много раз были в Сухуми, но посетив эту экскурсию много нового узнали об истории и быте Сухума,