Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная прогулка по Сухуму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
9000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
13 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
12 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана21 августа 2024Очень понравилась экскурсия, много раз были в Сухуми, но посетив эту экскурсию много нового узнали об истории и быте Сухума,
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Абхазский государственный драматический театр»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
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