Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная прогулка по Сухуму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
13 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 октября 2024С удовольствием провели день на этой экскурсии, отличный гид Аляс, комфортная машина. Всё расскал и показал, спасибо
- ААлександр27 сентября 2024Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!
- ООксана21 августа 2024Очень понравилась экскурсия, много раз были в Сухуми, но посетив эту экскурсию много нового узнали об истории и быте Сухума,
- ННаталья14 августа 2023Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию
- ММилана23 марта 2022Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
- ААлиса20 марта 2022Огромное спасибо Мизану за любовь к своей стране и желание поделиться своей любовью с её гостями! Мизан - прекрасный и много знающий гид, патриот и очень приятный в общении человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гора Турецкий гог»
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