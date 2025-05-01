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Фотодень в Абхазии: там, где муза - вы
Побывать в атмосферных живописных локациях Сухума и создать серию волшебных образов
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
11 200 ₽
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
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Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
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12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Сухумская гора»
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