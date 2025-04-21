Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа Мини-группа до 12 чел. Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков Погрузиться в атмосферу старого Сухума и увидеть, каким он был раньше Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада) 900 ₽ за человека На автобусе 2 часа Групповая до 20 чел. Групповая экскурсия по Сухуму Прогуляйтесь по вечернему Сухуму, открывая для себя его исторические памятники и архитектурные шедевры. Ощутите дух города и его многовековую историю Начало: У вашего отель Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:45 600 ₽ за человека На машине 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Увлекательная экскурсия по Сухуму Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого 10 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Сухума

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Самое главное»

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