Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Погрузиться в атмосферу старого Сухума и увидеть, каким он был раньше
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
21 апр в 14:00
26 апр в 14:00
900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сухуму
Прогуляйтесь по вечернему Сухуму, открывая для себя его исторические памятники и архитектурные шедевры. Ощутите дух города и его многовековую историю
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:45
Сегодня в 17:45
21 апр в 17:45
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
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