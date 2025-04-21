Увидеть самое главное в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Погрузиться в атмосферу старого Сухума и увидеть, каким он был раньше
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
21 апр в 14:00
26 апр в 14:00
900 ₽ за человека
Вечерний Сухум
На автобусе
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сухуму
Прогуляйтесь по вечернему Сухуму, открывая для себя его исторические памятники и архитектурные шедевры. Ощутите дух города и его многовековую историю
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:45
Сегодня в 17:45
21 апр в 17:45
600 ₽ за человека
Уютный Новый Афон
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
  2. Вечерний Сухум
  3. Уютный Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
  5. Самое главное
  6. Набережная
  7. Ущелье Черниговка
  8. Новоафонский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
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