А Андрей Вечерний Сухум Спасибо Давиду за знакомство с Сухумом. Узнали основную информацию и детали о городе. Посмотрели на город с высоты смотровой площадки и прошлись по набережной. Всё понравилось 👍

Е Елизавета Вечерний Сухум Все очень понравилось. Рекомендую!!!

К Кирилл Вечерний Сухум Хороший парень Давид, дай бог ему здоровья.

Р Римма Вечерний Сухум Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось

Л Лариса Вечерний Сухум Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍

Н Наталья Вечерний Сухум Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.

Е Екатерина Вечерний Сухум Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.