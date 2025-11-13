Мои заказы

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба – экскурсии в Сухуме

Найдено 6 экскурсий в категории «Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба» в Сухуме, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерний Сухум
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по историческому Сухуму
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерний Сухум
На автобусе
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сухуму
Прогуляйтесь по вечернему Сухуму, открывая для себя его исторические памятники и архитектурные шедевры. Ощутите дух города и его многовековую историю
Начало: У вашего отель
Расписание: в среду и субботу в 15:45
Завтра в 15:45
13 дек в 15:45
850 ₽ за человека
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
9000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    13 ноября 2025
    Вечерний Сухум
    Спасибо Давиду за знакомство с Сухумом. Узнали основную информацию и детали о городе. Посмотрели на город с высоты смотровой площадки и прошлись по набережной. Всё понравилось 👍
    Спасибо Давиду за знакомство с Сухумом. Узнали основную информацию и детали о городе. Посмотрели на город с высоты смотровой площадки и прошлись по набережной. Всё понравилось 👍
  • Е
    Елизавета
    29 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Все очень понравилось. Рекомендую!!!
  • К
    Кирилл
    23 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Хороший парень Давид, дай бог ему здоровья.
  • Р
    Римма
    9 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось
  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍
  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Вечерний Сухум
    Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Вечерний Сухум
    Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.
    Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.
  • В
    Виктор
    21 июля 2025
    Вечерний Сухум
    Рекомендую всем данную экскурсию, нам повезло с экскурсоводом, Давид все подробно без спешки рассказал, терпеливо ответил на все вопросы даже не касающиеся экскурсии. Спасибо Вам и успехов

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба»

Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 850 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
