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Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите её краткую историю и узнаете, как живут местные. Гид расскажет много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».