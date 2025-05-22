Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите её краткую историю и узнаете, как живут местные. Гид расскажет много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Это самый популярный маршрут для тех, кто впервые в Абхазии. Мы направимся к Рицинскому заповеднику. Что вас ждёт:
- Замок принца Ольденбурского — здание из каменной кладки прошлого века.
- Архитектурный ансамбль колоннады в Гаграх, Приморский парк.
- Зимний театр — заброшенная постройка военных лет с величественной колоннадой.
- Бзыбская крепость IX в.
- Водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения.
- Голубое озеро — здесь вы сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь.
- Чабгарский карниз и ущелье «Прощай, Родина!» — «смотровые» локации с видом на зелёные горы Абхазии.
- Юпшарский каньон — место, где могучие отвесные скалы соприкасаются с небом.
- Стеклянный мост в Абхазском дворе.
- Сыроварня, винодельня и пасека, где вы можете попробовать абхазские продукты.
- Озеро Рица — наша абхазская красавица. По пути останавливаемся в красивых местах по вашему желанию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок принца Ольденбурского
- Архитектурный ансамбль колоннады в Гаграх, Приморский парк
- Зимний театр
- Бзыбская крепость IX в
- Водопады "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы"
- Голубое озеро
- Чабгарский карниз
- Ущелье «Прощай, Родина!»
- Юпшарский каньон
- Стеклянный мост в Абхазском дворе
- Сыроварня, винодельня и пасека
- Озеро Рица
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор (700 руб. с человека)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или ваше местоположение
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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