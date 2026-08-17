Я покажу вам другую Аргентину. Мы отправимся на винодельню, чтобы убедиться, что качественное вино производят не только в Мендосе. Вы прогуляетесь по виноградникам и поместью, попробуете напитки, которые не встретить в магазине. А ещё насладитесь неспешной трапезой с традиционными блюдами.
Описание экскурсии
9:30–10:30 — путь из Буэнос-Айреса. Городские пейзажи постепенно сменятся на просторы пампасов
10:30–11:15 — знакомство с терруаром. Мы не сразу сядем за стол, а прогуляемся по виноградникам. Я расскажу, почему этот регион — полная противоположность Мендосы (влажность, близость к океану, состав почв)
11:15–12:30 — дегустация вина в закрытом формате
12:30–14:30 — гастрономический обед. Неспешная трапеза, где каждое блюдо подобрано под вино
14:30–15:30 — свободное время, чтобы просто посидеть на веранде, насладиться тишиной или прогуляться по поместью
16:30–17:30 — возвращение в Буэнос-Айрес
Меню:
Закуски
- Пикада (традиционные аргентинские закуски)
- Сырные булочки «чипа» с начинкой из кровяной колбасы (морсильи)
- Традиционная эмпанада «Криолья» с пикантным томатным соусом
- Свежие томаты черри с луково-чесночной эмульсией, нежным козьим сыром и миндалём
- Обжаренный на гриле хлеб медленной ферментации с орегано, лимоном и чесноком
- Запечённая тыква с сыровяленой ветчиной шпек, козьей рикоттой и мёдом
- Копчёный и запечённый баклажан с киноа, сметаной и ароматными травами
- Слабосолёная форель с эмульсией из авокадо и кинзы
Основное блюдо (одно на выбор)
- Фланк-стейк (пашина) 14-часового томления, приготовленный в дровяной печи
- Мясной отруб дня на гриле, обжаренный на ароматных углях из дерева кебрачо
- Киноа, умита (традиционное аргентинское блюдо из кукурузы) и сыр, запечённые в глиняной печи
Гарниры
- Зелёная фасоль, хрустящий бэби-картофель, чесночные чипсы и бекон
- Сезонный салат с ассорти из домашних солений
Преддесерт
- «Сыр и сладость»: козий камамбер с домашним джемом из айвы и ванили
Десерты
- Пудинг с глазированным орехом пекан
- Малиновый суп с граппой и сорбетом из красных ягод
- Банановый кекс с мороженым сабайон и карамелью
Обратите внимание: все блюда готовятся из сезонных фермерских продуктов, поэтому в меню могут быть небольшие изменения.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер из отеля и обратно, дегустация вина и обед, минеральная вода и кофе
- Мы не бежим по списку чек-поинтов. Если вы захотите дольше задержаться на дегустации, сделать больше фотографий в виноградниках или просто насладиться бокалом вина на террасе — мы легко скорректируем график
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$350
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 29 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
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