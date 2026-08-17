Я покажу вам другую Аргентину. Мы отправимся на винодельню, чтобы убедиться, что качественное вино производят не только в Мендосе. Вы прогуляетесь по виноградникам и поместью, попробуете напитки, которые не встретить в магазине. А ещё насладитесь неспешной трапезой с традиционными блюдами.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:30–10:30 — путь из Буэнос-Айреса. Городские пейзажи постепенно сменятся на просторы пампасов

10:30–11:15 — знакомство с терруаром. Мы не сразу сядем за стол, а прогуляемся по виноградникам. Я расскажу, почему этот регион — полная противоположность Мендосы (влажность, близость к океану, состав почв)

11:15–12:30 — дегустация вина в закрытом формате

12:30–14:30 — гастрономический обед. Неспешная трапеза, где каждое блюдо подобрано под вино

14:30–15:30 — свободное время, чтобы просто посидеть на веранде, насладиться тишиной или прогуляться по поместью

16:30–17:30 — возвращение в Буэнос-Айрес

Меню:

Закуски

Пикада (традиционные аргентинские закуски)

Сырные булочки «чипа» с начинкой из кровяной колбасы (морсильи)

Традиционная эмпанада «Криолья» с пикантным томатным соусом

Свежие томаты черри с луково-чесночной эмульсией, нежным козьим сыром и миндалём

Обжаренный на гриле хлеб медленной ферментации с орегано, лимоном и чесноком

Запечённая тыква с сыровяленой ветчиной шпек, козьей рикоттой и мёдом

Копчёный и запечённый баклажан с киноа, сметаной и ароматными травами

Слабосолёная форель с эмульсией из авокадо и кинзы

Основное блюдо (одно на выбор)

Фланк-стейк (пашина) 14-часового томления, приготовленный в дровяной печи

Мясной отруб дня на гриле, обжаренный на ароматных углях из дерева кебрачо

Киноа, умита (традиционное аргентинское блюдо из кукурузы) и сыр, запечённые в глиняной печи

Гарниры

Зелёная фасоль, хрустящий бэби-картофель, чесночные чипсы и бекон

Сезонный салат с ассорти из домашних солений

Преддесерт

«Сыр и сладость»: козий камамбер с домашним джемом из айвы и ванили

Десерты

Пудинг с глазированным орехом пекан

Малиновый суп с граппой и сорбетом из красных ягод

Банановый кекс с мороженым сабайон и карамелью

Обратите внимание: все блюда готовятся из сезонных фермерских продуктов, поэтому в меню могут быть небольшие изменения.

Организационные детали