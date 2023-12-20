Из Буэнос-Айреса мы отправимся на автобусе или самолёте в третий по величине город Аргентины. Пройдём по местам, связанным с детством и юностью лучшего игрока в истории мирового футбола. Поговорим о человеке, ставшем иконой революционного движения. И осмотрим знаковые места исторического центра.

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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по всем самым важным местам детства легенды футбола. Вы увидите дом, где юный Лионель жил с родителями до 13 лет; школу; поле первого клуба в его карьере «Грандоли» и первой профессиональной команды «Ньюэллс Олд Бойз», а также другие локации, связанные с его биографией.

Интересные места в Росарио не ограничиваются футбольной тематикой. Я познакомлю вас с историей города и объясню, почему его порой называют аргентинским Чикаго. Вы погуляете по центру и посетите знаковое место, где впервые, в 1812 году, был поднят аргентинский флаг.

Отдельного рассказа, безусловно, заслужит Че Гевара. Будущий команданте родился в Росарио и хотя он провёл здесь только первые годы жизни, его родной дом — одна из главных достопримечательностей города.

Организационные детали