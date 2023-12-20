Побывать на родине Лионеля Месси и Че Гевары, узнать о великих аргентинцах и познакомиться с городом
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по всем самым важным местам детства легенды футбола. Вы увидите дом, где юный Лионель жил с родителями до 13 лет; школу; поле первого клуба в его карьере «Грандоли» и первой профессиональной команды «Ньюэллс Олд Бойз», а также другие локации, связанные с его биографией.
Интересные места в Росарио не ограничиваются футбольной тематикой. Я познакомлю вас с историей города и объясню, почему его порой называют аргентинским Чикаго. Вы погуляете по центру и посетите знаковое место, где впервые, в 1812 году, был поднят аргентинский флаг.
Отдельного рассказа, безусловно, заслужит Че Гевара. Будущий команданте родился в Росарио и хотя он провёл здесь только первые годы жизни, его родной дом — одна из главных достопримечательностей города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включено: билеты на автобус (~ $35) или на самолёт (~ $70), включая билет для гида, такси по маршруту ($10-20), питание (в том числе для гида)
- Дорога на автобусе займёт 4 часа, на самолёте — 1 час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.