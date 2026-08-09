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Один день в Росарио

Отправляйтесь в Росарио, чтобы узнать о детстве Лионеля Месси и истории Че Гевары. Путешествие на автобусе или самолёте. Бронируйте сейчас
Из Буэнос-Айреса на автобусе или самолёте отправляемся в третий по величине город Аргентины.

Прогулка по местам, связанным с детством Лионеля Месси: дом, школа, поле первого клуба "Грандоли" и профессиональной команды "Ньюэллс
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Олд Бойз".

История города, известного как аргентинский Чикаго, прогулка по центру и посещение места, где впервые был поднят аргентинский флаг. Рассказ о Че Геваре, который родился в Росарио, и его родной дом. В стоимость экскурсии не включены билеты на транспорт и питание

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚽ Посещение мест, связанных с Лионелем Месси
  • 🏛 Исторический центр Росарио
  • 🚩 Место поднятия первого аргентинского флага
  • 🕵️‍♂️ История Че Гевары
  • 🚌✈️ Удобные варианты транспорта
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио

Что можно увидеть

  • Дом Лионеля Месси
  • Школа Лионеля Месси
  • Поле клуба «Грандоли»
  • Поле команды «Ньюэллс Олд Бойз»
  • Исторический центр Росарио
  • Место поднятия первого аргентинского флага
  • Родной дом Че Гевары

Описание экскурсии

Мы пройдём по всем самым важным местам детства легенды футбола. Вы увидите дом, где юный Лионель жил с родителями до 13 лет; школу; поле первого клуба в его карьере «Грандоли» и первой профессиональной команды «Ньюэллс Олд Бойз», а также другие локации, связанные с его биографией.

Интересные места в Росарио не ограничиваются футбольной тематикой. Я познакомлю вас с историей города и объясню, почему его порой называют аргентинским Чикаго. Вы погуляете по центру и посетите знаковое место, где впервые, в 1812 году, был поднят аргентинский флаг.

Отдельного рассказа, безусловно, заслужит Че Гевара. Будущий команданте родился в Росарио и хотя он провёл здесь только первые годы жизни, его родной дом — одна из главных достопримечательностей города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включено: билеты на автобус (~ $35) или на самолёт (~ $70), включая билет для гида, такси по маршруту ($10-20), питание (в том числе для гида)
  • Дорога на автобусе займёт 4 часа, на самолёте — 1 час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
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бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

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