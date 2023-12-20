Один день в Росарио

Индивидуальная экскурсия в Буэнос-Айресе

Побывать на родине Лионеля Месси и Че Гевары, узнать о великих аргентинцах и познакомиться с городом

Из Буэнос-Айреса мы отправимся на автобусе или самолёте в третий по величине город Аргентины. Пройдём по местам, связанным с детством и юностью лучшего игрока в истории мирового футбола. Поговорим о человеке, ставшем иконой революционного движения. И осмотрим знаковые места исторического центра.
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Один день в Росарио
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по всем самым важным местам детства легенды футбола. Вы увидите дом, где юный Лионель жил с родителями до 13 лет; школу; поле первого клуба в его карьере «Грандоли» и первой профессиональной команды «Ньюэллс Олд Бойз», а также другие локации, связанные с его биографией.

Интересные места в Росарио не ограничиваются футбольной тематикой. Я познакомлю вас с историей города и объясню, почему его порой называют аргентинским Чикаго. Вы погуляете по центру и посетите знаковое место, где впервые, в 1812 году, был поднят аргентинский флаг.

Отдельного рассказа, безусловно, заслужит Че Гевара. Будущий команданте родился в Росарио и хотя он провёл здесь только первые годы жизни, его родной дом — одна из главных достопримечательностей города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включено: билеты на автобус (~ $35) или на самолёт (~ $70), включая билет для гида, такси по маршруту ($10-20), питание (в том числе для гида)
  • Дорога на автобусе займёт 4 часа, на самолёте — 1 час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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