Из Буэнос-Айреса на автобусе или самолёте отправляемся в третий по величине город Аргентины.Прогулка по местам, связанным с детством Лионеля Месси: дом, школа, поле первого клуба "Грандоли" и профессиональной команды "Ньюэллс

Олд Бойз". История города, известного как аргентинский Чикаго, прогулка по центру и посещение места, где впервые был поднят аргентинский флаг. Рассказ о Че Геваре, который родился в Росарио, и его родной дом. В стоимость экскурсии не включены билеты на транспорт и питание

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы пройдём по всем самым важным местам детства легенды футбола. Вы увидите дом, где юный Лионель жил с родителями до 13 лет; школу; поле первого клуба в его карьере «Грандоли» и первой профессиональной команды «Ньюэллс Олд Бойз», а также другие локации, связанные с его биографией.

Интересные места в Росарио не ограничиваются футбольной тематикой. Я познакомлю вас с историей города и объясню, почему его порой называют аргентинским Чикаго. Вы погуляете по центру и посетите знаковое место, где впервые, в 1812 году, был поднят аргентинский флаг.

Отдельного рассказа, безусловно, заслужит Че Гевара. Будущий команданте родился в Росарио и хотя он провёл здесь только первые годы жизни, его родной дом — одна из главных достопримечательностей города.

Организационные детали