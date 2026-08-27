Кампанополис — волшебный городок из десятков причудливых зданий, башен, мостов, внутренних двориков и лабиринтов.
И всё это — не историческое место, а творение аргентинского предпринимателя, который вдохновлялся Средневековьем. В архитектуре вам подмигнут элементы готики, ренессанса и барокко с лёгким налётом сюрреализма. Рекомендую полностью зарядить смартфоны — здесь вам захочется сделать тысячу фото!
И всё это — не историческое место, а творение аргентинского предпринимателя, который вдохновлялся Средневековьем. В архитектуре вам подмигнут элементы готики, ренессанса и барокко с лёгким налётом сюрреализма. Рекомендую полностью зарядить смартфоны — здесь вам захочется сделать тысячу фото!
Описание экскурсии
11:30 — встреча в отеле и выезд в Кампанополис
13:00–17:00 — прогулка по Кампанополису. Его часто называют «Гауди-в-пампасах» или «сказочный мир вне времени». Вы поймёте почему. А я расскажу факты и легенды, связанные с постройкой городка
17:00 — обратная дорога в Буэнос-Айрес
18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на комфортабельном Renault Duster Iconic. Есть детское кресло
- В стоимость входят билеты в Кампанополис, питьевая вода
- Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 37 туристов
Опытный водитель с многолетнем стажем. В своей работе ценю соблюдение договорённостей. Расскажите мне, куда и каким составом вы едете, требуются ли вам детские кресла или переноски для домашних животных, какой багаж необходимо разместить, и я обязательно вам помогу!
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
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