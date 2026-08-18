Villa 31 часто называют крупнейшими трущобами Буэнос-Айреса, но за этим ярлыком скрывается целый мир. Вместе с местными жителями вы пройдёте по улицам района, увидите его муралы и рынок. Разберёмся, как здесь устроена повседневная жизнь и почему это место невозможно понять по новостным заголовкам.

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Описание экскурсии

Главные улицы Villa 31. Вы пройдёте мимо магазинов, мастерских, кафе и уличных прилавков, среди которых течёт повседневная жизнь района. Местные расскажут, как создавали здесь собственную инфраструктуру.

Муралы района. Через яркие работы местных и приглашённых художников, посвящённые миграции, религии, футболу, музыке и героям Villa 31, вы познакомитесь с историей и самовосприятием жителей.

Местный рынок. Здесь смешиваются гастрономические традиции Аргентины и других стран Латинской Америки. При желании попробуете выпечку, напитки или блюда уличной кухни.

Жилые кварталы. Поговорим о соседских связях, неформальной экономике и о том, как район меняется в процессе урбанизации.

Смотровые точки Villa 31. Отсюда открывается вид на железнодорожные пути, автомагистраль и деловые башни Ретиро. Этот контраст поможет понять социальную географию Буэнос-Айреса, где богатство и бедность существуют буквально по соседству.

Обсудим:

почему район появился рядом с вокзалами Ретиро и как менялся на протяжении почти столетия

как миграция из разных регионов Аргентины и стран Латинской Америки повлияла на жизнь района

о неформальной экономике, проблемах безопасности и социальном неравенстве Буэнос-Айреса

Организационные детали