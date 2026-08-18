Мои заказы

Villa 31 изнутри: прогулка с местными жителями

Увидеть Буэнос-Айрес без туристических декораций
Villa 31 часто называют крупнейшими трущобами Буэнос-Айреса, но за этим ярлыком скрывается целый мир. Вместе с местными жителями вы пройдёте по улицам района, увидите его муралы и рынок.

Разберёмся, как здесь устроена повседневная жизнь и почему это место невозможно понять по новостным заголовкам.
Villa 31 изнутри: прогулка с местными жителями
Villa 31 изнутри: прогулка с местными жителями
Villa 31 изнутри: прогулка с местными жителями

Описание экскурсии

Главные улицы Villa 31. Вы пройдёте мимо магазинов, мастерских, кафе и уличных прилавков, среди которых течёт повседневная жизнь района. Местные расскажут, как создавали здесь собственную инфраструктуру.

Муралы района. Через яркие работы местных и приглашённых художников, посвящённые миграции, религии, футболу, музыке и героям Villa 31, вы познакомитесь с историей и самовосприятием жителей.

Местный рынок. Здесь смешиваются гастрономические традиции Аргентины и других стран Латинской Америки. При желании попробуете выпечку, напитки или блюда уличной кухни.

Жилые кварталы. Поговорим о соседских связях, неформальной экономике и о том, как район меняется в процессе урбанизации.

Смотровые точки Villa 31. Отсюда открывается вид на железнодорожные пути, автомагистраль и деловые башни Ретиро. Этот контраст поможет понять социальную географию Буэнос-Айреса, где богатство и бедность существуют буквально по соседству.

Обсудим:

  • почему район появился рядом с вокзалами Ретиро и как менялся на протяжении почти столетия
  • как миграция из разных регионов Аргентины и стран Латинской Америки повлияла на жизнь района
  • о неформальной экономике, проблемах безопасности и социальном неравенстве Буэнос-Айреса

Организационные детали

  • В стоимость не входят дегустации и покупки на рынке
  • Фотографировать улицы и муралы можно, но перед съёмкой жителей необходимо спросить разрешение.
  • Просим бережно относиться к личному пространству людей: Villa 31 — не музей под открытым небом, а жилой район

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 173 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
читать дальшеуменьшить

бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

Входит в следующие категории Буэнос-Айреса

Похожие экскурсии на «Villa 31 изнутри: прогулка с местными жителями»

Буэнос-Айрес влюблёнными глазами
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Буэнос-Айрес влюблёнными глазами
Увлекательное изучение столицы Аргентины - пешком и на авто
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $450 за всё до 2 чел.
Из Буэнос-Айреса в Уругвай одним днём
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Буэнос-Айреса в Уругвай одним днём
Переплыть самую широкую реку в мире, побывать в пиратским городке и вернуться обратно
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
от $650 за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Узнайте о событиях 1955 года на Площади Мая, раскройте тайны Президентского дворца и расшифруйте архитектуру Кафедрального собора. Впечатления гарантированы
Начало: На Майской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от $150 за человека
Скрытые дворики и пассажи: изнанка Буэнос-Айреса
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Скрытые дворики и пассажи: изнанка Буэнос-Айреса
Влюбиться в Париж Южной Америки - и заглянуть в его потаённые углы
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от $280 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Буэнос-Айресе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Буэнос-Айресе
от $200 за человека