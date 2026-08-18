Villa 31 часто называют крупнейшими трущобами Буэнос-Айреса, но за этим ярлыком скрывается целый мир. Вместе с местными жителями вы пройдёте по улицам района, увидите его муралы и рынок.
Разберёмся, как здесь устроена повседневная жизнь и почему это место невозможно понять по новостным заголовкам.
Описание экскурсии
Главные улицы Villa 31. Вы пройдёте мимо магазинов, мастерских, кафе и уличных прилавков, среди которых течёт повседневная жизнь района. Местные расскажут, как создавали здесь собственную инфраструктуру.
Муралы района. Через яркие работы местных и приглашённых художников, посвящённые миграции, религии, футболу, музыке и героям Villa 31, вы познакомитесь с историей и самовосприятием жителей.
Местный рынок. Здесь смешиваются гастрономические традиции Аргентины и других стран Латинской Америки. При желании попробуете выпечку, напитки или блюда уличной кухни.
Жилые кварталы. Поговорим о соседских связях, неформальной экономике и о том, как район меняется в процессе урбанизации.
Смотровые точки Villa 31. Отсюда открывается вид на железнодорожные пути, автомагистраль и деловые башни Ретиро. Этот контраст поможет понять социальную географию Буэнос-Айреса, где богатство и бедность существуют буквально по соседству.
Обсудим:
почему район появился рядом с вокзалами Ретиро и как менялся на протяжении почти столетия
как миграция из разных регионов Аргентины и стран Латинской Америки повлияла на жизнь района
о неформальной экономике, проблемах безопасности и социальном неравенстве Буэнос-Айреса
Организационные детали
В стоимость не входят дегустации и покупки на рынке
Фотографировать улицы и муралы можно, но перед съёмкой жителей необходимо спросить разрешение.
Просим бережно относиться к личному пространству людей: Villa 31 — не музей под открытым небом, а жилой район
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 173 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской, читать дальшеуменьшить
бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
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