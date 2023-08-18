Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
В небольшой компании на комфортном минивэне мы проедем по солнечной Армении.
Вы увидите всё то, чем славится эта страна: древние монастыри и священный Арарат, Симфонию камней и курортный город Дилижан, Севан и Ереван. Попробуете местное вино, шашлык на тандыре и севанскую форель. Мы прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге и погуляем по армянскому Стоунхеджу. А ещё у вас будет возможность переночевать в домике хоббита.
Вы увидите всё то, чем славится эта страна: древние монастыри и священный Арарат, Симфонию камней и курортный город Дилижан, Севан и Ереван. Попробуете местное вино, шашлык на тандыре и севанскую форель. Мы прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге и погуляем по армянскому Стоунхеджу. А ещё у вас будет возможность переночевать в домике хоббита.
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00Завершение: Ереван, время зависит от времени вашего вылета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 10 туристов
Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас я предлагаю свои туры российским любителям истории и природы. Это туры вокруг Ладожского озера в Карелии, туры в Дагестан, Узбекистан и Армению. Как правило, это комфортабельные поездки в минигруппах с полной экскурсионной программой и дизайнерскими отелями. Знающие гиды в каждой локации. Обычно включены обеды в самобытных ресторанах и дегустация национальной кухни. Всегда размеренный темп и время для отдыха, никакой гонки! Будучи коренным жителем, я провожу авторские туры по любимому Санкт-Петербургу пешком и на автомобиле премиум класса. Приглашаю в наши туры!
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