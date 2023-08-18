4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино

Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот

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Ответы на вопросы
В небольшой компании на комфортном минивэне мы проедем по солнечной Армении.

Вы увидите всё то, чем славится эта страна: древние монастыри и священный Арарат, Симфонию камней и курортный город Дилижан, Севан и Ереван. Попробуете местное вино, шашлык на тандыре и севанскую форель. Мы прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге и погуляем по армянскому Стоунхеджу. А ещё у вас будет возможность переночевать в домике хоббита.
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Ближайшие даты:
18
авг
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
22
сен
29
сен
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
Завершение: Ереван, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Выездные
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Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Озеро Севан
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