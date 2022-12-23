Сергей — ваша команда гидов в Ереване

Родина - это место, где мы родились и живем, учимся, работаем. На Земле живет много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина - Армения. Мы любим свою страну потому, что здесь нам уютно, а также за ее природу и красоту. Армения - одна из древних стран в мире, которая богата своей древней и многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель: познакомить гостей с нашей прекрасной страной, предоставить туристу качественный отдых, независимо от стоимости. С 2015 года мы организуем недорогие экскурсионные туры, однодневные и многодневные экскурсии по Армении из Еревана. Путешествуя с нами вы увидите библейскую гору Арарат, озеро Севан, музей Истории Армении, музей Геноцида армян, Ереванский театр оперы и балета, монастырь Хор Вирап, монастырь Гегард, древнейшую в мире винодельню, самую длинную в мире пассажирскую канатную дорогу и т. д На территории нашей страны находится 8 культурных объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО: монастырь Ахпат (X-XIIIвв), монастырь Санаин (Хв), Эчмиадзинский кафедральный собор (IVв), церковь Святой Рипсиме (VIIв), церковь Святой Гаяне (VIIв), археологический памятник Звартноц (VIIв), монастырь Гегард (IV-XIIIвв), верховья реки Азат.