Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина

Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»

За одно путешествие увидеть Арарат, полюбоваться Севаном, обойти Ереван и побывать в городке, где Георгий Данелия снимал «Мимино»? Легко! Посетим музей и рассмотрим уникальные образцы клинописи, доберёмся до единственного в стране языческого храма в греческом стиле и узнаем секреты производства настоящего армянского вина на заводе «Арени».

Яркое солнце, заснеженные горы, вкуснейшая кухня, богатая история и душевные тосты — гостеприимная Армения открывает свои двери!
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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