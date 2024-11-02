1960–1980-е годы — яркий период в истории зодчества Армении, когда на первый план вышел модернизм.
В стране сложилась сильная архитектурная школа, которая создала плодотворную почву для реализации смелых задумок творческих людей.
Мы покажем самые интересные произведения, расскажем о художественных течениях, научим различать их и понимать их смысл.
В стране сложилась сильная архитектурная школа, которая создала плодотворную почву для реализации смелых задумок творческих людей.
Мы покажем самые интересные произведения, расскажем о художественных течениях, научим различать их и понимать их смысл.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Новаторские работы Артура Тарханяна — мемориал «Егерн», кинотеатр «Россия», комплекс «Амалир».
- Намёки на постмодернизм в сочетании с традиционными мотивами в шедеврах Джима Торосяна — комплексе «Каскад» и мемориале 50-летия Советской Армении.
- Дань аутентичному армянскому зодчеству в архитектуре здания Национального политехнического университета.
И узнаете:
- Как понимать модернизм, постмодернизм и брутализм.
- Как модернистская архитектура развивалась в Армении.
- Какие авторы, работавшие в этом стиле, считаются ключевыми.
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами. Поедем на комфортабельном седане, минивэне или микроавтобусе — автомобиль мы закажем у надёжной транспортной компании.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Таманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ереван — Организатор в Ереване
Образовательно-просветительский проект «Ереван глазами инженера» — это франшиза компании «Глазами инженера», филиалы которой расположены в Москве, Петербурге, Казани, Тбилиси, Батуми и Белграде. С помощью экскурсий, лекций и мастер-классов мы учим читать язык язык архитектуры, одного из самых абстрактных искусств, и привлекаем внимание к культуре и истории региона, а также вопросам сохранения наследия.Задать вопрос
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