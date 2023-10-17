Ереван и окрестности в объективе модернизма

Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры

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В середине 20 века у местных архитекторов возник интерес к модернизму. Его встретили воодушёвленно, придав ему армянский акцент и поэтичность. Так родились масштабные проекты и среда для смелых идей.

Путешествуя по Еревану и близлежащим городам, вы откроете для себя наследие той эпохи, сравните различные художественные течения и научитесь понимать их.
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Ереван и окрестности в объективе модернизма
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Описание

Что вас ожидает

Ереван – это город-импровизация. В архитектуре столицы можно услышать классическую музыку, современные аранжировки и вариации на тему модернизма. На авто-пешеходной экскурсии по Еревану вы откроете древний город с новой стороны:

  • увидите, как мастера смело соединяли железобетонные постройки и национальные акценты,
  • поймёте, что модернизм может гармонично существовать с национальной архитектурой,
  • узнаете, как армянский модернизм рождался в архитектурных спорах «отцов и детей»,
  • выясните, почему победила амбициозная молодежь со смелыми инженерными проектами,
  • убедитесь, что в облике кинотеатра архитекторами была заложена мечта любого армянина.

В первой части экскурсии мы прогуляемся по городу, спустимся в метро и расшифруем скрытые архитектурные символы. Заглянем на Каскад. Я расскажу, как современный Ереван крепко связан с самой трепетной и поэтической темой для армян — горой Арарат.

Далее мы отправимся к мемориальным комплексам Цицернакаберд и Сардарапат, узнаем историю их создания. Разберёмся в архитектуре памяти, увидим, как простые геометрические архитектурные формы сложны в исполнении и интересны по содержанию. А небольшой городок Эчмиадзин удивит вас не только Первопрестольным храмом, но и неожиданными формами в архитектуре современных церквей.

Вместо Эчмиадзина можем отправиться на озеро Севан, где вы подниметесь на смотровую площадку и узнаете, как архитектор с отрывом в 30 лет построил два современных здания, соединив два направления в одном архитектурном комплексе.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — этнографический музей в Сардарапате (по желанию) и обед
  • После экскурсии мы вернём вас в указанное вами место в пределах Еревана
  • Одеться по погоде и не забыть позитивное настроение

Обратите внимание

Экскурсия возможна и при большем количестве участников — цену и детали уточняйте в переписке. В этом случае заказывать экскурсию надо минимум за три дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Тигран Мец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
На весь день
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