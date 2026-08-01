В середине 20 века у местных архитекторов возник интерес к модернизму. Его встретили воодушёвленно, придав ему армянский акцент и поэтичность. Так родились масштабные проекты и среда для смелых идей. Путешествуя по Еревану и близлежащим городам, вы откроете для себя наследие той эпохи, сравните различные художественные течения и научитесь понимать их.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ереван — это город-импровизация. В архитектуре столицы можно услышать классическую музыку, современные аранжировки и вариации на тему модернизма. На авто-пешеходной экскурсии по Еревану вы откроете древний город с новой стороны:

увидите, как мастера смело соединяли железобетонные постройки и национальные акценты

поймёте, что модернизм может гармонично существовать с национальной архитектурой

узнаете, как армянский модернизм рождался в архитектурных спорах «отцов и детей»

выясните, почему победила амбициозная молодежь со смелыми инженерными проектами

убедитесь, что в облике кинотеатра архитекторами была заложена мечта любого армянина

В первой части экскурсии мы прогуляемся по городу, спустимся в метро и расшифруем скрытые архитектурные символы. Заглянем на «Каскад». Я расскажу, как современный Ереван крепко связан с самой трепетной и поэтической темой для армян — горой Арарат.

Далее мы отправимся к мемориальным комплексам Цицернакаберд и Сардарапат, узнаем историю их создания. Разберёмся в архитектуре памяти, увидим, как простые геометрические архитектурные формы сложны в исполнении и интересны по содержанию. А небольшой городок Эчмиадзин удивит вас не только Первопрестольным храмом, но и неожиданными формами в архитектуре современных церквей.

Вместо Эчмиадзина можем отправиться на озеро Севан, где вы подниметесь на смотровую площадку и узнаете, как архитектор с отрывом в 30 лет построил два современных здания, соединив два направления в одном архитектурном комплексе.

Организационные детали

Дополнительные расходы — этнографический музей в Сардарапате (по желанию) и обед

После экскурсии мы вернём вас в указанное вами место в пределах Еревана

Одеться по погоде и не забыть позитивное настроение

Обратите внимание

Экскурсия возможна и при большем количестве участников — цену и детали уточняйте в переписке. В этом случае заказывать экскурсию надо минимум за три дня.