Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Путешествуя по Еревану и близлежащим городам, вы откроете для себя наследие той эпохи, сравните различные художественные течения и научитесь понимать их.
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Описание
Что вас ожидает
Ереван – это город-импровизация. В архитектуре столицы можно услышать классическую музыку, современные аранжировки и вариации на тему модернизма. На авто-пешеходной экскурсии по Еревану вы откроете древний город с новой стороны:
- увидите, как мастера смело соединяли железобетонные постройки и национальные акценты,
- поймёте, что модернизм может гармонично существовать с национальной архитектурой,
- узнаете, как армянский модернизм рождался в архитектурных спорах «отцов и детей»,
- выясните, почему победила амбициозная молодежь со смелыми инженерными проектами,
- убедитесь, что в облике кинотеатра архитекторами была заложена мечта любого армянина.
В первой части экскурсии мы прогуляемся по городу, спустимся в метро и расшифруем скрытые архитектурные символы. Заглянем на Каскад. Я расскажу, как современный Ереван крепко связан с самой трепетной и поэтической темой для армян — горой Арарат.
Далее мы отправимся к мемориальным комплексам Цицернакаберд и Сардарапат, узнаем историю их создания. Разберёмся в архитектуре памяти, увидим, как простые геометрические архитектурные формы сложны в исполнении и интересны по содержанию. А небольшой городок Эчмиадзин удивит вас не только Первопрестольным храмом, но и неожиданными формами в архитектуре современных церквей.
Вместо Эчмиадзина можем отправиться на озеро Севан, где вы подниметесь на смотровую площадку и узнаете, как архитектор с отрывом в 30 лет построил два современных здания, соединив два направления в одном архитектурном комплексе.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — этнографический музей в Сардарапате (по желанию) и обед
- После экскурсии мы вернём вас в указанное вами место в пределах Еревана
- Одеться по погоде и не забыть позитивное настроение
Обратите внимание
Экскурсия возможна и при большем количестве участников — цену и детали уточняйте в переписке. В этом случае заказывать экскурсию надо минимум за три дня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Тигран Мец
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.