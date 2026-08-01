Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
В середине 20 века у местных архитекторов возник интерес к модернизму. Его встретили воодушёвленно, придав ему армянский акцент и поэтичность. Так родились масштабные проекты и среда для смелых идей.
Путешествуя по Еревану и близлежащим городам, вы откроете для себя наследие той эпохи, сравните различные художественные течения и научитесь понимать их.
Описание экскурсии
Ереван — это город-импровизация. В архитектуре столицы можно услышать классическую музыку, современные аранжировки и вариации на тему модернизма. На авто-пешеходной экскурсии по Еревану вы откроете древний город с новой стороны:
увидите, как мастера смело соединяли железобетонные постройки и национальные акценты
поймёте, что модернизм может гармонично существовать с национальной архитектурой
узнаете, как армянский модернизм рождался в архитектурных спорах «отцов и детей»
выясните, почему победила амбициозная молодежь со смелыми инженерными проектами
убедитесь, что в облике кинотеатра архитекторами была заложена мечта любого армянина
В первой части экскурсии мы прогуляемся по городу, спустимся в метро и расшифруем скрытые архитектурные символы. Заглянем на «Каскад». Я расскажу, как современный Ереван крепко связан с самой трепетной и поэтической темой для армян — горой Арарат.
Далее мы отправимся к мемориальным комплексам Цицернакаберд и Сардарапат, узнаем историю их создания. Разберёмся в архитектуре памяти, увидим, как простые геометрические архитектурные формы сложны в исполнении и интересны по содержанию. А небольшой городок Эчмиадзин удивит вас не только Первопрестольным храмом, но и неожиданными формами в архитектуре современных церквей.
Вместо Эчмиадзина можем отправиться на озеро Севан, где вы подниметесь на смотровую площадку и узнаете, как архитектор с отрывом в 30 лет построил два современных здания, соединив два направления в одном архитектурном комплексе.
Организационные детали
Дополнительные расходы — этнографический музей в Сардарапате (по желанию) и обед
После экскурсии мы вернём вас в указанное вами место в пределах Еревана
Одеться по погоде и не забыть позитивное настроение
Обратите внимание
Экскурсия возможна и при большем количестве участников — цену и детали уточняйте в переписке. В этом случае заказывать экскурсию надо минимум за три дня.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Тигран Мец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаянэ — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
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Провела экскурсии для 2540 туристов
Я армянка, родилась в Грузии, родной язык — русский. По первому образованию я учитель. Обладаю здоровым чувством юмора, а желание общаться является важной частью моей жизни.
В Армении живу с 1980 читать дальшеуменьшить
года, изучаю Ереван и его архитектуру. Обожаю прогулки по улицам городов и сёлам Армении, поездки по горным серпантинам, люблю любоваться горными пейзажами и делать открытия, пусть даже маленькие.
Желание поделиться увиденным привело меня в сферу туризма — с 2014 года это стало моей профессией. Девизом моих экскурсий являются строки из стихотворения С. Городецкого «Армения»: «Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью. Друг другу двери сердца отворить!»
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