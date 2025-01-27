Вы погрузитесь в атмосферу древнего города, который сохранил своё культурное наследие и адаптировался к сегодняшнему дню.
Увидите площадь Республики с её величественными зданиями, подниметесь по Каскаду и разглядите модерновые дома Северного проспекта. А также оцените сочетание древности, советского модернизма и модного дизайна в архитектуре Еревана.
Увидите площадь Республики с её величественными зданиями, подниметесь по Каскаду и разглядите модерновые дома Северного проспекта. А также оцените сочетание древности, советского модернизма и модного дизайна в архитектуре Еревана.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубую мечеть — единственную действующую мечеть города, построенную в 18 веке.
- Площадь Республики, окружённую правительственными зданиями. Тут вы рассмотрите картинную галерею и Национальный исторический музей, а вечером насладитесь поющими фонтанами.
- Вернисаж — крупнейший рынок народного искусства и ремёсел Еревана. Здесь можно купить сувениры, картины, ковры, украшения и многое другое.
- Северный проспект — современную улицу, соединяющую площадь Республики и оперный театр.
- Оперный театр им. Спендиарова — величественное здание в центре столицы.
- Каскад — комплекс лестниц и террас с великолепным видом на город и гору Арарат.
Вы узнаете:
- историю древнего Еревана.
- почему столицу Армении называют «розовым городом».
- как традиционное зодчество сочетается с современными тенденциями в архитектуре.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки и головной убор, а также питьевую воду.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 23 туристов
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё дляЗадать вопрос
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