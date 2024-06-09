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Мы хотим познакомить вас с чудесами армянской культуры, взятыми под охрану ЮНЕСКО, а также показать прекрасные виды Армянского нагорья.



Отправимся к двум древним монастырям — Ахпат и Санаин: в средние века они были важнейшими культурными центрами. Поговорим о символизме хачкаров и армянском алфавите. А затем посмотрим, как готовят традиционный лаваш — ещё одно чудо Армении.