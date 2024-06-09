Мы хотим познакомить вас с чудесами армянской культуры, взятыми под охрану ЮНЕСКО, а также показать прекрасные виды Армянского нагорья.
Отправимся к двум древним монастырям — Ахпат и Санаин: в средние века они были важнейшими культурными центрами. Поговорим о символизме хачкаров и армянском алфавите. А затем посмотрим, как готовят традиционный лаваш — ещё одно чудо Армении.
Отправимся к двум древним монастырям — Ахпат и Санаин: в средние века они были важнейшими культурными центрами. Поговорим о символизме хачкаров и армянском алфавите. А затем посмотрим, как готовят традиционный лаваш — ещё одно чудо Армении.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Монастырь Ахпат, основанный в 976 году, — один из крупнейших монастырских комплексов в Армении. Мы обратим внимание, как армянская средневековая архитектура старалась гармонично взаимодействовать с окружающей средой. Поговорим об ахпатской школе и типографии 11–13 веков, а также о композиторе Саят-Нова, который жил в здесь несколько лет.
- Монастырь Санаин — культурный центр 10–11 веков. В Санаине преподавали гуманитарные науки, музыку и медицину. Здесь создавались произведения искусства и научные трактаты. В архитектуре монастырского комплекса византийские элементы переплетаются с традиционной архитектурой Кавказа.
- Зарни-Парни — средневековый пещерно-замковый комплекс, построенный в 10–12 веках. Вы увидите традиционный винный дом и бассейны внутри пещер, куда собирается капающая вода. По местным преданиям, она обладает целебными свойствами.
- Армянские хачкары. Обсудим их символизм и мастерство изготовления.
- Памятник армянскому алфавиту, также известный как парк Букв, возле села Арташаван. Представляет собой 39 букв армянского алфавита, вырезанных из туфа, под открытым небом. Поговорим, как в Армении возникла письменность.
- Приготовление лаваша — вы понаблюдаете за этим процессом возле традиционной печи, отведаете горячий лаваш и сможете здесь же полноценно пообедать блюдами традиционной армянской кухни.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander Sport, питьевая вода в бутылках, все входные билеты.
- Обед оплачивается дополнительно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ара — ваша команда гидов в Ереване
Добро пожаловать в чудесную Армению! Я — Ара. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Имею 3-х летний опыт организации и проведения экскурсий. Армения — удивительная страна, где история, природа и гостеприимство сливаются воедино. От древних храмов до виноградных плантаций, каждый уголок Армении наполнен чудесными открытиями. Присоединяйтесь к нашей команде гидов в этом увлекательном путешествии, которое оставит незабываемые впечатления!Задать вопрос
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