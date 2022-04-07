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Духовная столица страны

В 301 году Армения, первая страна в мире, провозгласила христианство в качестве государственной религии. Вагаршапат — один из наиболее значительных культурных и религиозных центров страны, ее духовная столица. Здесь расположен Кафедральный собор, местонахождение престола Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян. Именно в Вагаршапате Григорий Просветитель — основал первую церковь. Согласно легенде, Григорий Просветитель, во сне увидел Иисуса Христа, который указал место для строительства будущей церкви — Кафедрального собора. С тех пор, город Вагаршапат стал именоваться Эчмиадзин — Сошествие Единородного.

Монастырь святой Рипсиме

Красавица Рипсиме бежала из Рима в Армению вместе с подругами-монахинями, которую преследовал влюбленный в нею император Диоклетиан. Но в Армении ее постигла та же участь, в нею влюбился царь Армении Трдат III и хотел овладеть ею, но отказ девушки, заявившей, что она принадлежит только Христу, привел царя в ярость. Разгневанный Трдат приказал побить камнями всех девушек-христианок. В честь Святой Рипсимэ в 618 году в Эчмиадзине была построена церковь, сохранившаяся до наших дней, и является лучшим образцом крестово-купольного храма средневековой Армении.

Кафедральный собор Эчмиадзина

Кафедральный собор был построен том месте, где указал Иисус Христос в 4 веке. Здесь находится резиденция армянского Католикоса, сокровищница Эчмиадзина, где хранятся святые реликвии церкви, а также Матенадаран, семинария и другие хозяйственные постройки.

Храм бдящих ангелов

Руины величественного храма Звартноц, храм был построен в 643-652 гг., католикосом Нерсесом в неспокойные для Армении годы. В страну вторглись арабские завоеватели и, захватив в 640 г. столицу Двин. Храм Звартноц представляет собой уникальное архитектурное сооружение. Oн считался одним из самых высоких зданий своего времени, высотой в 50 м. Вместо характерных для того периода купольно-крестообразных зданий или базилик, храм Звартноц был сооружен в совершенно новом стиле с центральным куполом, опирающимся на единую окружность, образованную множеством углов и алтарей.

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