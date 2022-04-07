Армянский Пилигрим: Эчмиадзин, Звартноц

Побывайте в святых для каждого армянина местах, откуда зарождалась христианство

Индивидуальная
Побывайте в святых для каждого армянина местах, откуда зарождалась христианство в Армении и узнайте какие ценности она проповедовала.
Армянский Пилигрим: Эчмиадзин, Звартноц
Армянский Пилигрим: Эчмиадзин, Звартноц
Армянский Пилигрим: Эчмиадзин, Звартноц
Армянский Пилигрим: Эчмиадзин, Звартноц
Армянский Пилигрим: Эчмиадзин, Звартноц
Армянский Пилигрим: Эчмиадзин, Звартноц

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь святой Рипсиме
  • Кафедральный собор Эчмиадзина
  • Руины величественного храма Звартноц

Что вас ожидает:

    Духовная столица страны
    В 301 году Армения, первая страна в мире, провозгласила христианство в качестве государственной религии. Вагаршапат — один из наиболее значительных культурных и религиозных центров страны, ее духовная столица. Здесь расположен Кафедральный собор, местонахождение престола Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян. Именно в Вагаршапате Григорий Просветитель — основал первую церковь. Согласно легенде, Григорий Просветитель, во сне увидел Иисуса Христа, который указал место для строительства будущей церкви — Кафедрального собора. С тех пор, город Вагаршапат стал именоваться Эчмиадзин — Сошествие Единородного.

    Монастырь святой Рипсиме

    Красавица Рипсиме бежала из Рима в Армению вместе с подругами-монахинями, которую преследовал влюбленный в нею император Диоклетиан. Но в Армении ее постигла та же участь, в нею влюбился царь Армении Трдат III и хотел овладеть ею, но отказ девушки, заявившей, что она принадлежит только Христу, привел царя в ярость. Разгневанный Трдат приказал побить камнями всех девушек-христианок. В честь Святой Рипсимэ в 618 году в Эчмиадзине была построена церковь, сохранившаяся до наших дней, и является лучшим образцом крестово-купольного храма средневековой Армении.

    Кафедральный собор Эчмиадзина

    Кафедральный собор был построен том месте, где указал Иисус Христос в 4 веке. Здесь находится резиденция армянского Католикоса, сокровищница Эчмиадзина, где хранятся святые реликвии церкви, а также Матенадаран, семинария и другие хозяйственные постройки.

    Храм бдящих ангелов

    Руины величественного храма Звартноц, храм был построен в 643-652 гг., католикосом Нерсесом в неспокойные для Армении годы. В страну вторглись арабские завоеватели и, захватив в 640 г. столицу Двин. Храм Звартноц представляет собой уникальное архитектурное сооружение. Oн считался одним из самых высоких зданий своего времени, высотой в 50 м. Вместо характерных для того периода купольно-крестообразных зданий или базилик, храм Звартноц был сооружен в совершенно новом стиле с центральным куполом, опирающимся на единую окружность, образованную множеством углов и алтарей.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    • Входные билеты
    • Дегустация вин
    • Обед
    • Вода
    Что не входит
    • Чаевые и карманные расходы
    • Алкогольные напитки сверх программы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В фойе гостиницы
    Завершение: Гостиница проживания туриста
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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