Кафедральный собор Еревана

Найдено 5 экскурсий в категории «Кафедральный собор» в Ереване, цены от $86. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц
Начало: Адрес вашего проживания
«Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире»
Расписание: каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
«Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире, после посетим в Звартноц - храм бдящих ангелов, который тоже включён в список ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $178 за всё до 3 чел.
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Индивидуальная
3 часа
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Первый в мире христианский Собор Следующая остановка — Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $143 за всё до 3 чел.
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Кафедральный собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц
  2. Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
  3. Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
  4. Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
  5. Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
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  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 86 до 200. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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