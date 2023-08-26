1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц
Начало: Адрес вашего проживания
«Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире»
Расписание: каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
«Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире, после посетим в Звартноц - храм бдящих ангелов, который тоже включён в список ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $178 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Первый в мире христианский Собор Следующая остановка — Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $143 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 августа 2023Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм ЗвартноцХорошая экскурсия. Встретили вовремя, гид Самвел и водитель Арман были очень дружелюбны и сделали всё, чтобы от поездки, достопримечательностей и
- ТТатьяна21 июня 2023Всё отлично
- IInna18 мая 2023Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм ЗвартноцПровели прекрасный день. Наслаждались историей, архитектурой, погодой и конечно вкусной едой. Machanents hause совершенно потрясающее место для перекуса, много интересных активностей для детей.
- ССветлана25 июня 2022У нас был гид Карен и индивидуальная экскурсия в Хор Вирап, Эчмиадзин и Храм Звартноц. Замечательный гид!!! Насколько он интересно все рассказывал! 6 часов прилетели незаметно! Очень довольны экскурсией с Кареном!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Кафедральный собор»
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- Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
- Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
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