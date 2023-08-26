Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц Начало: Адрес вашего проживания «Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире» Расписание: каждый день, кроме понедельника от $ 86 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана «Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире, после посетим в Звартноц - храм бдящих ангелов, который тоже включён в список ЮНЕСКО» от $ 110 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания «Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор» Расписание: Каждый день от $ 178 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания «Первый в мире христианский Собор Следующая остановка — Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304» Расписание: Каждый день от $ 143 за всё до 3 чел.