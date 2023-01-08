Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца

Исследовать 2 древние крепости, чтобы погрузиться в историю и самобытную культуру страны

Армения — это страна творцов и создателей: по количеству зданий старше 1000 лет ей нет равных.

Если армянские монастыри и церкви уже вам знакомы, предлагаю исследовать древние крепости около Еревана. Вы изучите секреты фортификации и отыщете тайные проходы в стенах. А еще восхититесь местными мастерами, которые способны сделать из камня буквально всё — даже буквы!
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
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Описание

Что вас ожидает

Не только церкви и монастыри

Исторически сложилось так, что Армения оказалась на перекрестке миров и в центре военных событий. Кого только не было на этих землях: урарты, эллины, римляне, персы и османы… Сохранившиеся до наших дней крепости свидетельствуют о древней истории, хранят народные легенды и неотделимы от могучей и живописной природы Армении.

Эта экскурсия будет интересна не только неутомимым исследователям, любителям Средневековья и рыцарских романов, но и любому путешественнику, готовому расшифровать истории, застывшие в камне. Я познакомлю вас с традициями армянского зодчества, научу распознавать его характерные приметы и покажу потрясающие горные пейзажи Арагаца и Ара.

Поход по замкам и крепостям

  • Первая точка на нашем маршруте — крепость Бжни, построенная в 9 веке влиятельной княжеской династией Пахлавуни для защиты одноименного поселения. На ее примере я расскажу об интересном приеме, когда стены и башни словно сливаются с окружающими скалами. Рассмотрим мощные двойные стены, внутреннюю цитадель и широкий подземный туннель. Обсудим события конца 14 века, когда крепость была захвачена и частично разрушена Тамерланом. А еще Бжни славится вкуснейшей минеральной водой. Попробуем ее прямо из источника!
  • Далее отправимся к восточному склону горы Арагац, где находится Аллея букв. Это 39 монументов в виде заглавных букв армянского алфавита, вытесанных из туфа. Здесь поговорим о происхождении этого материала и о том, как он служил армянам для возведения сельскохозяйственных зданий, духовных построек и замков.
  • Следом нас ждет высокогорная стоянка пастухов-езидов. Это курды, которые не приняли ислам, а остались верны язычеству. Узнаем много интересного о быте и обычаях этого народа.
  • Минуя множество ступеней на полпути к вершинам Арагаца, мы доберемся до крепости Амберд. Она расположена в красивом глубоком ущелье между двух рек. До нас дошел княжеский дворец-цитадель — исследуем устройство крепости, а также руины водохранилищ, бани, элементы древнего водопровода, сохранившиеся вокруг. Заодно я покажу лучшие места для эффектных фото на краю отвесных скал.

Организационные детали

  • На маршруте есть участки без обустроенных дорог, выбирайте удобную обувь
  • Крепости находятся на возвышенности, добираться туда будем сначала на автомобиле, затем пешком (в том числе по крутым ступеням). Общий набор высоты в ходе экскурсии до 2200-2500 м.
  • В зимний период из-за осадков возможно изменение маршрута (вместо крепости Амберд — крепость Даштадем)
  • Стоянку пастухов можно посетить с мая по ноябрь
  • По желанию можем устроить обед у винодела с дегустацией (15-20€ с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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