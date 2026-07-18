Армения славится своими древними крепостями, которые хранят множество тайн и легенд.
На этой экскурсии вы посетите крепость Бжни, узнаете о её захватывающей истории и попробуете минеральную воду из источника. Затем отправитесь к Аллее букв, где увидите уникальные монументы армянского алфавита. Путешествие завершится в крепости Амберд, расположенной в живописном ущелье.
Это идеальная возможность познакомиться с армянским зодчеством и насладиться великолепными видами гор
На этой экскурсии вы посетите крепость Бжни, узнаете о её захватывающей истории и попробуете минеральную воду из источника. Затем отправитесь к Аллее букв, где увидите уникальные монументы армянского алфавита. Путешествие завершится в крепости Амберд, расположенной в живописном ущелье.
Это идеальная возможность познакомиться с армянским зодчеством и насладиться великолепными видами гор
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные средневековые крепости
- 🌄 Живописные виды предгорий
- 🔍 Исторические легенды и факты
- 💧 Минеральная вода из источника
- 🔠 Монументы армянского алфавита
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и открыты все маршруты. В это время можно насладиться всеми природными красотами и историческими достопримечательностями. Зимой маршрут может измениться из-за погодных условий, но всё равно остаётся интересным благодаря зимним пейзажам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Бжни
- Аллея букв
- Крепость Амберд
Описание экскурсии
Не только церкви и монастыри
Исторически сложилось так, что Армения оказалась на перекрестке миров и в центре военных событий. Кого только не было на этих землях: урарты, эллины, римляне, персы и османы… Сохранившиеся до наших дней крепости свидетельствуют о древней истории, хранят народные легенды и неотделимы от могучей и живописной природы Армении.
Эта экскурсия будет интересна не только неутомимым исследователям, любителям Средневековья и рыцарских романов, но и любому путешественнику, готовому расшифровать истории, застывшие в камне. Я познакомлю вас с традициями армянского зодчества, научу распознавать его характерные приметы и покажу потрясающие горные пейзажи Арагаца и Ара.
Поход по замкам и крепостям
- Первая точка на нашем маршруте — крепость Бжни, построенная в 9 веке влиятельной княжеской династией Пахлавуни для защиты одноименного поселения. На ее примере я расскажу об интересном приеме, когда стены и башни словно сливаются с окружающими скалами. Рассмотрим мощные двойные стены, внутреннюю цитадель и широкий подземный туннель. Обсудим события конца 14 века, когда крепость была захвачена и частично разрушена Тамерланом. А еще Бжни славится вкуснейшей минеральной водой. Попробуем ее прямо из источника!
- Далее отправимся к восточному склону горы Арагац, где находится Аллея букв. Это 39 монументов в виде заглавных букв армянского алфавита, вытесанных из туфа. Здесь поговорим о происхождении этого материала и о том, как он служил армянам для возведения сельскохозяйственных зданий, духовных построек и замков.
- Следом нас ждет высокогорная стоянка пастухов-езидов. Это курды, которые не приняли ислам, а остались верны язычеству. Узнаем много интересного о быте и обычаях этого народа.
- Минуя множество ступеней на полпути к вершинам Арагаца, мы доберемся до крепости Амберд. Она расположена в красивом глубоком ущелье между двух рек. До нас дошел княжеский дворец-цитадель — исследуем устройство крепости, а также руины водохранилищ, бани, элементы древнего водопровода, сохранившиеся вокруг. Заодно я покажу лучшие места для эффектных фото на краю отвесных скал.
Организационные детали
- На маршруте есть участки без обустроенных дорог, выбирайте удобную обувь
- Крепости находятся на возвышенности, добираться туда будем сначала на автомобиле, затем пешком (в том числе по крутым ступеням). Общий набор высоты в ходе экскурсии до 2200-2500 м.
- Входные билеты в крепости Бжни и Амберд приобретаются отдельно.
- В зимний период из-за осадков возможно изменение маршрута (вместо крепости Амберд — крепость Даштадем)
- Стоянку пастухов можно посетить с мая по ноябрь
- По желанию можем устроить обед у винодела с дегустацией (15-20€ с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 309 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень интересная экскурсия по маршруту, который не предлагают турфирмы.
Масса интересной информации и положительных эмоций!
Рекомендую!!!
Масса интересной информации и положительных эмоций!
Рекомендую!!!
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Д
Экскурсия по очень красивым местам. И Бжни, и особенно Арагац - восторг!
Левон много знает об истории этих мест, было очень интересно познакомиться с ней, заглянуть в средневековые крепости.
Всё в экскурсии очень понравилось, получили много впечатлений, советуем!)
Левон много знает об истории этих мест, было очень интересно познакомиться с ней, заглянуть в средневековые крепости.
Всё в экскурсии очень понравилось, получили много впечатлений, советуем!)
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М
Левон - лучший гид по Армении. Он эрудированный, начитанный, с широким кругозором, слушать и беседовать с ним. - одно удовольствие. Информация по темам хорошо структурирована, о чем бы ни спросили,
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