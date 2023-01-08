Исторически сложилось так, что Армения оказалась на перекрестке миров и в центре военных событий. Кого только не было на этих землях: урарты, эллины, римляне, персы и османы… Сохранившиеся до наших дней крепости свидетельствуют о древней истории, хранят народные легенды и неотделимы от могучей и живописной природы Армении.
Эта экскурсия будет интересна не только неутомимым исследователям, любителям Средневековья и рыцарских романов, но и любому путешественнику, готовому расшифровать истории, застывшие в камне. Я познакомлю вас с традициями армянского зодчества, научу распознавать его характерные приметы и покажу потрясающие горные пейзажи Арагаца и Ара.