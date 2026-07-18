Армения славится своими древними крепостями, которые хранят множество тайн и легенд.



На этой экскурсии вы посетите крепость Бжни, узнаете о её захватывающей истории и попробуете минеральную воду из источника. Затем отправитесь к Аллее букв, где увидите уникальные монументы армянского алфавита. Путешествие завершится в крепости Амберд, расположенной в живописном ущелье.



Это идеальная возможность познакомиться с армянским зодчеством и насладиться великолепными видами гор

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и открыты все маршруты. В это время можно насладиться всеми природными красотами и историческими достопримечательностями. Зимой маршрут может измениться из-за погодных условий, но всё равно остаётся интересным благодаря зимним пейзажам.

Сейчас август — это идеальное время.