Армения — это страна творцов и создателей: по количеству зданий старше 1000 лет ей нет равных. Если армянские монастыри и церкви уже вам знакомы, предлагаю исследовать древние крепости около Еревана. Вы изучите секреты фортификации и отыщете тайные проходы в стенах. А еще восхититесь местными мастерами, которые способны сделать из камня буквально всё — даже буквы!

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Описание

Что вас ожидает

Не только церкви и монастыри

Исторически сложилось так, что Армения оказалась на перекрестке миров и в центре военных событий. Кого только не было на этих землях: урарты, эллины, римляне, персы и османы… Сохранившиеся до наших дней крепости свидетельствуют о древней истории, хранят народные легенды и неотделимы от могучей и живописной природы Армении.

Эта экскурсия будет интересна не только неутомимым исследователям, любителям Средневековья и рыцарских романов, но и любому путешественнику, готовому расшифровать истории, застывшие в камне. Я познакомлю вас с традициями армянского зодчества, научу распознавать его характерные приметы и покажу потрясающие горные пейзажи Арагаца и Ара.

Поход по замкам и крепостям

Первая точка на нашем маршруте — крепость Бжни , построенная в 9 веке влиятельной княжеской династией Пахлавуни для защиты одноименного поселения. На ее примере я расскажу об интересном приеме, когда стены и башни словно сливаются с окружающими скалами. Рассмотрим мощные двойные стены, внутреннюю цитадель и широкий подземный туннель. Обсудим события конца 14 века, когда крепость была захвачена и частично разрушена Тамерланом. А еще Бжни славится вкуснейшей минеральной водой. Попробуем ее прямо из источника!

, построенная в 9 веке влиятельной княжеской династией Пахлавуни для защиты одноименного поселения. На ее примере я расскажу об интересном приеме, когда стены и башни словно сливаются с окружающими скалами. Рассмотрим мощные двойные стены, внутреннюю цитадель и широкий подземный туннель. Обсудим события конца 14 века, когда крепость была захвачена и частично разрушена Тамерланом. А еще Бжни славится вкуснейшей минеральной водой. Попробуем ее прямо из источника! Далее отправимся к восточному склону горы Арагац, где находится Аллея букв . Это 39 монументов в виде заглавных букв армянского алфавита, вытесанных из туфа. Здесь поговорим о происхождении этого материала и о том, как он служил армянам для возведения сельскохозяйственных зданий, духовных построек и замков.

. Это 39 монументов в виде заглавных букв армянского алфавита, вытесанных из туфа. Здесь поговорим о происхождении этого материала и о том, как он служил армянам для возведения сельскохозяйственных зданий, духовных построек и замков. Следом нас ждет высокогорная стоянка пастухов-езидов. Это курды, которые не приняли ислам, а остались верны язычеству. Узнаем много интересного о быте и обычаях этого народа.

Минуя множество ступеней на полпути к вершинам Арагаца, мы доберемся до крепости Амберд. Она расположена в красивом глубоком ущелье между двух рек. До нас дошел княжеский дворец-цитадель — исследуем устройство крепости, а также руины водохранилищ, бани, элементы древнего водопровода, сохранившиеся вокруг. Заодно я покажу лучшие места для эффектных фото на краю отвесных скал.

Организационные детали