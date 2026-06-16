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Дегустация армянских вин с сомелье - в Ереване (18+)

Открыть для себя 6000 лет винодельческих традиций через вкус лучших армянских вин
Погрузитесь в мир армянского виноделия во время атмосферной дегустации в центре Еревана! Под руководством профессионального сомелье вы попробуете пять тщательно отобранных армянских вин, познакомитесь с древней историей виноделия, узнаете о местных сортах винограда и научитесь раскрывать вкусовые особенности каждого напитка.
Дегустация армянских вин с сомелье - в Ереване (18+)
Дегустация армянских вин с сомелье - в Ереване (18+)
Дегустация армянских вин с сомелье - в Ереване (18+)

Описание экскурсии

Дегустация 5 армянских вин

Вы попробуете лучшие образцы армянского виноделия, отражающие богатство местных терруаров и многовековых традиций.

Идеальные гастрономические сочетания

Научитесь сочетать вина с традиционными армянскими сырами и блюдами для максимального раскрытия вкуса.

Сопровождение профессионального сомелье

Получите ценные знания о ароматике и характеристиках каждого вина в доступной и увлекательной форме.

История длиной более 6000 лет

Узнаете, почему Армения считается одной из древнейших винодельческих стран мира и какое место вино занимает в её культуре.

Знакомство с местными сортами винограда

Откроете для себя уникальные армянские сорта и особенности их выращивания и производства.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • Есть возможность заказать дополнительное питание — оплачивается отдельно
  • С вами будет профессиональный сомелье

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 301 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
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того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Организуем как классические туры, так и горные маршруты. Наша цель — показать увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.

Входит в следующие категории Еревана

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