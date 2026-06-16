Погрузитесь в мир армянского виноделия во время атмосферной дегустации в центре Еревана! Под руководством профессионального сомелье вы попробуете пять тщательно отобранных армянских вин, познакомитесь с древней историей виноделия, узнаете о местных сортах винограда и научитесь раскрывать вкусовые особенности каждого напитка.

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Описание экскурсии

Дегустация 5 армянских вин

Вы попробуете лучшие образцы армянского виноделия, отражающие богатство местных терруаров и многовековых традиций.

Идеальные гастрономические сочетания

Научитесь сочетать вина с традиционными армянскими сырами и блюдами для максимального раскрытия вкуса.

Сопровождение профессионального сомелье

Получите ценные знания о ароматике и характеристиках каждого вина в доступной и увлекательной форме.

История длиной более 6000 лет

Узнаете, почему Армения считается одной из древнейших винодельческих стран мира и какое место вино занимает в её культуре.

Знакомство с местными сортами винограда

Откроете для себя уникальные армянские сорта и особенности их выращивания и производства.

Организационные детали