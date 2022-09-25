Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)

Автомобильное путешествие в пригород Еревана, древний город

Автомобильное путешествие в пригород Еревана, древний город – Эчмиадзин. Его называют духовным центром армян и многих православных людей. Вы посетите старейшее христианское сооружение – кафедральный собор и Церковь Святой Рипсимэ. Доберётесь сюда на трансфере из вашего отеля, который потом вернёт вас назад.
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)
Духовные центры Армении за день (Эчмиадзин-Хор Вирап-Звартноц)

Что вас ожидает 🤩

  • Достопримечательности города Эчмиадзин.
  • Церковь Святой Рипсиме
  • Эчмиадзинский кафедральный собор
  • Храм Хор Вирап
  • Пещера заточения Григория Просветителя
  • Храм Звартноц
  • Самый лучший вид на гору Арарат (Ведь Хор Вирап находится практически у подножья горы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательная поездка в пригород Еревана никого не оставит равнодушным. Необязательно быть верующим, чтобы оценить величие и разделить восторг от увиденных достопримечательностей города Эчмиадзин, храма где заточили Григория Просветителя - Хор Вирап и древнейшего храма кавказа Звартноц.
Древняя архитектура, святыни, храмы, церкви и соборы, интересная история и особенности армянского христианства - новые эмоции и ощущения гарантированы!
Прогулка по местам, где закладывалась культура, менталитет и традиции армянского народа, станет одной из самых интересных экскурсий, которые вы посещали. Вы увидите первую церковь, построенную в армянском стиле - крестообразное планирование здания. Но не только этим церковь Святой Рипсиме завлекает туристов со всего мира! Самое интересное вы узнаете от гида на экскурсии.
Главная достопримечательность - Эчмиадзинский кафедральный собор. Историки отмечают, что это самое древнее христианское сооружение в мире. Ощущение, что отправляетесь в путешествие во времени! А гид расскажет почему именно это место выбрали для строительства собора - очень интересный факт, но о нем узнают только те, кто посетит экскурсию.
Также по маршруту туристам покажут и другие памятники культуры и архитектуры, поэтому забронируйте прямо сейчас, чтобы оставить место в автомобиле для себя и друзей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заезд за туристами по адресу проживания
Завершение: Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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