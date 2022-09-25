Увлекательная поездка в пригород Еревана никого не оставит равнодушным. Необязательно быть верующим, чтобы оценить величие и разделить восторг от увиденных достопримечательностей города Эчмиадзин, храма где заточили Григория Просветителя - Хор Вирап и древнейшего храма кавказа Звартноц.

Древняя архитектура, святыни, храмы, церкви и соборы, интересная история и особенности армянского христианства - новые эмоции и ощущения гарантированы!

Прогулка по местам, где закладывалась культура, менталитет и традиции армянского народа, станет одной из самых интересных экскурсий, которые вы посещали. Вы увидите первую церковь, построенную в армянском стиле - крестообразное планирование здания. Но не только этим церковь Святой Рипсиме завлекает туристов со всего мира! Самое интересное вы узнаете от гида на экскурсии.

Главная достопримечательность - Эчмиадзинский кафедральный собор. Историки отмечают, что это самое древнее христианское сооружение в мире. Ощущение, что отправляетесь в путешествие во времени! А гид расскажет почему именно это место выбрали для строительства собора - очень интересный факт, но о нем узнают только те, кто посетит экскурсию.

Также по маршруту туристам покажут и другие памятники культуры и архитектуры, поэтому забронируйте прямо сейчас, чтобы оставить место в автомобиле для себя и друзей.