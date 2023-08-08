Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе

Индивидуальный тур по Армении: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация

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Этот двухдневный тур по Армении станет незабываемым путешествием в мир истории, красоты и вкусов.

Вы погрузитесь в дух армянской культуры, насладитесь потрясающими видами и ощутите гостеприимство местных жителей.

Откройте для себя неповторимый мир Армении и сделайте свои воспоминания навсегда запечатлевшимися в вашей памяти.
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
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12
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13
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даты

Что вас ожидает:

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Дегустация вина
  • Монастырь Татев и канатная дорога
  • Водопад «Волосы русалки» в Джермуке и минеральные воды
  • Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • День 1: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация.
  • Ваше приключение начнется с величественного Хор Вирапа, где вы будете окружены мощью Кавказских вершин. Поднимитесь на вершину холма и взгляните на пики, простирающиеся до горизонта, окутывая вас своим величием.
  • Затем вы отправитесь на дегустацию вина, чтобы попробовать изысканные сорта, которые прославили Армению во всем мире. Разнообразие ароматов и вкусов оставят в вас незабываемое впечатление, раскрывая магию армянских виноградников и мастерства местных виноделов.
  • Путешествие продолжится в исторический комплекс Нораванк, где вы окунетесь в века древней архитектуры и религиозной культуры. Поднимитесь на его высокие стены и почувствуйте связь с прошлым, наслаждаясь величественными видами на окружающую местность.
  • Далее вас ждет Татев, место, где дух искусства и религии сливаются воедино. Поднимитесь на Канатную дорогу Крылья Татева и позвольте своим глазам насладиться панорамным видом на этот неповторимый пейзаж. Впитайте в себя спокойствие и благоговение, глядя на монастырь Татев, который пронизан мистической атмосферой исторической значимости.
  • Вечер приветствует вас в уютном городе Горис, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня приключений. Почувствуйте гостеприимство армянского народа и насладитесь аутентичной кухней, погружаясь в мир вкуса и традиций.
  • День 2: Джермук, озеро Севан и Севанаванк.
  • На следующий день ваше путешествие продолжится в Джермук, известный своими лечебными минеральными источниками. Окунитесь в исцеляющие воды и насладитесь благотворным воздействием на ваше тело и душу. Погрузитесь в расслабляющую атмосферу курорта, где природные богатства сочетаются с уникальными лечебными свойствами.
  • Затем вас ждет величественное Озеро Севан, которое расстилается перед вами, словно жемчужина среди гор. Удивительная красота этого горного озера оставит вас безмолвными, а его чистая и прозрачная вода придаст вам ощущение гармонии с природой.
  • Восхититесь историческим комплексом Севанаванк, возвышающимся на вершине холма и предлагающим захватывающие виды на озеро и окружающие горы. Проникнитесь атмосферой тишины и мудрости, гуляя по древним мощеным дорожкам и посещая архитектурные шедевры монастыря.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.

Канатная дорога не работает только по понедельникам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Обед
  • Ночевка в Горисе
  • Канатная дорога Татева
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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