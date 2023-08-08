Индивидуальный тур по Армении: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация
Этот двухдневный тур по Армении станет незабываемым путешествием в мир истории, красоты и вкусов.
Вы погрузитесь в дух армянской культуры, насладитесь потрясающими видами и ощутите гостеприимство местных жителей.
Откройте для себя неповторимый мир Армении и сделайте свои воспоминания навсегда запечатлевшимися в вашей памяти.
Вы погрузитесь в дух армянской культуры, насладитесь потрясающими видами и ощутите гостеприимство местных жителей.
Откройте для себя неповторимый мир Армении и сделайте свои воспоминания навсегда запечатлевшимися в вашей памяти.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Дегустация вина
- Монастырь Татев и канатная дорога
- Водопад «Волосы русалки» в Джермуке и минеральные воды
- Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Хор Вирап, Нораванк, Татев и винная дегустация.
- Ваше приключение начнется с величественного Хор Вирапа, где вы будете окружены мощью Кавказских вершин. Поднимитесь на вершину холма и взгляните на пики, простирающиеся до горизонта, окутывая вас своим величием.
- Затем вы отправитесь на дегустацию вина, чтобы попробовать изысканные сорта, которые прославили Армению во всем мире. Разнообразие ароматов и вкусов оставят в вас незабываемое впечатление, раскрывая магию армянских виноградников и мастерства местных виноделов.
- Путешествие продолжится в исторический комплекс Нораванк, где вы окунетесь в века древней архитектуры и религиозной культуры. Поднимитесь на его высокие стены и почувствуйте связь с прошлым, наслаждаясь величественными видами на окружающую местность.
- Далее вас ждет Татев, место, где дух искусства и религии сливаются воедино. Поднимитесь на Канатную дорогу Крылья Татева и позвольте своим глазам насладиться панорамным видом на этот неповторимый пейзаж. Впитайте в себя спокойствие и благоговение, глядя на монастырь Татев, который пронизан мистической атмосферой исторической значимости.
- Вечер приветствует вас в уютном городе Горис, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня приключений. Почувствуйте гостеприимство армянского народа и насладитесь аутентичной кухней, погружаясь в мир вкуса и традиций.
- День 2: Джермук, озеро Севан и Севанаванк.
- На следующий день ваше путешествие продолжится в Джермук, известный своими лечебными минеральными источниками. Окунитесь в исцеляющие воды и насладитесь благотворным воздействием на ваше тело и душу. Погрузитесь в расслабляющую атмосферу курорта, где природные богатства сочетаются с уникальными лечебными свойствами.
- Затем вас ждет величественное Озеро Севан, которое расстилается перед вами, словно жемчужина среди гор. Удивительная красота этого горного озера оставит вас безмолвными, а его чистая и прозрачная вода придаст вам ощущение гармонии с природой.
- Восхититесь историческим комплексом Севанаванк, возвышающимся на вершине холма и предлагающим захватывающие виды на озеро и окружающие горы. Проникнитесь атмосферой тишины и мудрости, гуляя по древним мощеным дорожкам и посещая архитектурные шедевры монастыря.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
Канатная дорога не работает только по понедельникам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
- Дегустация вин
- Что не входит
- Обед
- Ночевка в Горисе
- Канатная дорога Татева
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Канатная дорога не работает только по понедельникамЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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