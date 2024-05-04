Джермук – экскурсии в Ереване

Найдено 9 экскурсий в категории «Джермук» в Ереване, цены от €129, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280252 за всё до 7 чел.
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 199 за всё до 17 чел.
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Индивидуальная
14 часов
2 отзыва
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $220 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Джермук или Джермук - Ереван
Индивидуальная
3 часа
Трансфер: Ереван - Джермук или Джермук - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $129 за всё до 3 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 219$197 за всё до 3 чел.
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295222 за всё до 6 чел.
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Оздоровиться в термах, увидеть «волосы русалки» и попробовать настоящее армянское вино
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
352 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Прекрасный день! Великолепное путешествие! Второй раз мы ездили с гидом-водителем Артуром и опять в восторге. Благодаря продуманному плану и глубоким
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    знаниям нашего гида, мы успели посетить монастырь Хор Вирап, пещеру птиц Арени-1, монастырь Нораванк, винный завод Арени, водопад Джермук - Волосы русалки и галерею минеральных вод в Джермуке. На каждой локации и на протяжении всего пути мы получали объемную информацию и могли наслаждаться красотой природы Армении и великолепием рассматриваемых сооружений. Получили массу незабываемых впечатлений. Очень рекомендую всем эту экскурсию и этого гида!

  • T
    Tatyana
    9 апреля 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Сегодня ездили в индивидуальное путешествие с Меружаном. Мы сразу были очарованы приятным голосом, внешностью и интеллигентностью гида. Маршрут составлен так,
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    что каждое место по своему завораживает и ты совершенно не замечаешь дороги. Так же сама дорога это набор живописных мест, в которых ощущается уют и величие страны. Все путешествие сопровождается интересными историческими фактами и содержательной беседой об Армении. У Меружана получилось показать Армению со стороны, которую не сможет увидеть турист самостоятельно. Ты проникаешься каждым местом и событием в истории. Меружан влюблён в свою работу, страну и народ, и он сделал все, чтобы мы снова хотели вернуться в Армению. Спасибо большое за насыщенное путешествие!

    Сегодня ездили в индивидуальное путешествие с Меружаном. Мы сразу были очарованы приятным голосом, внешностью и интеллигентностью
  • Н
    Надежда
    3 ноября 2023
    Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
    Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане в Арени. Сама купальня,
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    правда, немного меньше, чем на картинке))) И дорога к ней на джипе - не для слабонервных… Но поездка того стоила! Рекомендую)))

  • М
    Мария
    1 ноября 2023
    Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
    Сегодня нас сопровождали Арсен и Давид. Лучший дуэт =) опытные и интересные люди, много нового рассказали, шутили, пели! Перестроили маршрут
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    для нашего удобства, успели все, что планировали. Даже умудрились застать настоящую армянскую свадьбу. Ну и красиво конечно, и гора Арарат, и монастыри, а водопад просто чудо. Однозначно 10/10

  • И
    Игорь
    8 октября 2023
    Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
    Очень классный тур. Ребята: Давид и Арсен очень хорошие - смело берите этот тур.
  • П
    Павел
    1 октября 2023
    Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
    Самое большое впечатление за почти недельное пребывание в Армении. Идеальная организация (организатор был постоянно на связи, оперативно отвечал на все вопросы),
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    отличный гид Баграт, с феноменальными знаниями истории, географии, геологии, этники и культуры Армении, который рассказал гораздо больше, чем предполагала поездка. Отдельный респект водителю Артаку, продемонстрировавшему недюжинное мастерство на трассе, движение по которой было осложнено в связи с известными событиями в Карабахе.

  • А
    Андрей
    9 июня 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
  • М
    Мария
    19 апреля 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
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    и он просто рассказывает о жизни. Природа -великолепна, мы были весной, таяние снега началось, водопад был еще не слишком полноводен, но зато можно было подойти и сфотографироваться. Попили минералку. Единственный минус-экскурсия не на горячие источники, т. к. на комфортабельной машине до них не доехать, а пересадка на джип в ту же цену не входит.

  • О
    Ольга
    30 января 2023
    Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
    Хочется начать свой отзыв со слов большой благодарности Армену Арутюняну. Это были не забываемые дни. Четыре дня проведенные с Арменом
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    остались в нашем сердце. Он окружил нас заботой и вниманием. Все экскурсии были насыщенные, интересные и запоминающие. Приятно удивил транспорт, комфортабельный мини-автобус Мерседес, чистый и новый. Армен влюбил нас в Армению. Его рассказы невероятно зажигательные, видно что ему самому история своей страны интересна и близка, а главное что Армен разбирается в том что рассказывает и на любые отвлеченные от темы вопросы отвечает полно. Рассказал нам как и чем живет его народ, оставив у нас в душе самые лучшие впечатления и желание вернуться. Он — классный!!! Отдельно отмечу профессиональную фото сессию, фотографии получились выше всяких похвал! Если будете, а Армении обязательно обратитесь к Армену Арутюняну, не пожалеете. Он лучший гид. Ольга и Ирина, г. Новокузнецк, Россия.

  • М
    Марина
    10 января 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Джермук»

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  1. Из Еревана к горячим источникам в Джермук
  2. Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
  3. Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
  4. Насыщенное автопутешествие по югу Армении
  5. Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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