1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280€252 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €199 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
14 часов
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер: Ереван - Джермук или Джермук - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $129 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 219$197 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295€222 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Оздоровиться в термах, увидеть «волосы русалки» и попробовать настоящее армянское вино
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€352 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 мая 2024Прекрасный день! Великолепное путешествие! Второй раз мы ездили с гидом-водителем Артуром и опять в восторге. Благодаря продуманному плану и глубоким
- TTatyana9 апреля 2024Сегодня ездили в индивидуальное путешествие с Меружаном. Мы сразу были очарованы приятным голосом, внешностью и интеллигентностью гида. Маршрут составлен так,
- ННадежда3 ноября 2023Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане в Арени. Сама купальня,
- ММария1 ноября 2023Сегодня нас сопровождали Арсен и Давид. Лучший дуэт =) опытные и интересные люди, много нового рассказали, шутили, пели! Перестроили маршрут
- ИИгорь8 октября 2023Очень классный тур. Ребята: Давид и Арсен очень хорошие - смело берите этот тур.
- ППавел1 октября 2023Самое большое впечатление за почти недельное пребывание в Армении. Идеальная организация (организатор был постоянно на связи, оперативно отвечал на все вопросы),
- ААндрей9 июня 2023Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
- ММария19 апреля 2023Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
- ООльга30 января 2023Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт ДжермукХочется начать свой отзыв со слов большой благодарности Армену Арутюняну. Это были не забываемые дни. Четыре дня проведенные с Арменом
- ММарина10 января 2023Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Джермук»
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