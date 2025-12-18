Мои заказы

Дыхание веков: Гарни, Гегард, Севан, Хор Вирап

Откройте для себя сокровища Армении: монастырь Хор Вирап с видом на гору Арарат, языческий храм Гарни, скальный монастырь Гегард, природная «Симфония камней» и величественное озеро Севан с монастырём Севанаванк.

Путешествие сквозь века и пейзажи, где каждая локация — страница древней истории и природной красоты.
Дыхание веков: Гарни, Гегард, Севан, Хор Вирап
Дыхание веков: Гарни, Гегард, Севан, Хор Вирап
Дыхание веков: Гарни, Гегард, Севан, Хор Вирап

Описание экскурсии

Знакомство с Арменией Погрузитесь в сердце Армении — страну гор, древних храмов и легенд. Вы увидите величественный Хор Вирап с видом на святую гору Арарат, вдохнёте свежесть озера Севан, посетите языческий храм Гарни и высеченный в скале монастырь Гегард, хранящий дыхание веков. А венчает путешествие природное чудо — Симфония камней, где сама природа играет свою вечную музыку. Вас ожидает:
  • Монастырь Хор Вирап — одно из самых священных мест Армении, откуда открывается завораживающий вид на библейскую гору Арарат. Здесь история христианства оживает, а дух мира и спокойствия наполняет сердце.
  • Храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в Закавказье, посвящённый богу солнца Митре. Его гармоничные колонны и захватывающий вид на ущелье реки Азат перенесут вас в античные времена.
  • Монастырь Гегард — шедевр средневековой архитектуры, высеченный в скале. Этот древний духовный центр хранит святыни и предания, а его каменные своды пропитаны магией веков.
  • Симфония Камней — природное чудо, созданное самой природой. Величественные базальтовые колонны образуют уникальный «каменный орган», звучание которого можно услышать лишь сердцем.
  • Озеро Севан — «жемчужина Армении», одно из крупнейших горных озёр мира. Его кристально чистые воды отражают небо, а свежий горный воздух наполняет энергией и вдохновением.

• Монастырь Севанаванк — древняя обитель, возвышающаяся над озером Севан. С его территории открываются живописные панорамы, которые останутся в вашей памяти навсегда. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

• Возможна оплата программы на месте:

наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Хор Вирап
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Симфония Камней
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Что включено
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-6 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Входные билеты
  • Вода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возможна оплата программы на месте:
  • Наличными AMD
  • Российской картой онлайн
  • Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Из Еревана - в Гарни, Гегард, Хор Вирап и на Азатское водохранилище
На автобусе
8 часов
13 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Еревана - в Гарни, Гегард, Хор Вирап и на Азатское водохранилище
Увидеть самые популярные локации древней Армении за один день
Начало: У памятника А. Таманяну (Около комплекса Каскад)
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
20 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€32 за человека
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
На машине
7 часов
264 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Завтра в 00:00
20 дек в 00:00
от €160 за всё до 10 чел.
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
11 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$142 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване