Знакомство с Арменией Погрузитесь в сердце Армении — страну гор, древних храмов и легенд. Вы увидите величественный Хор Вирап с видом на святую гору Арарат, вдохнёте свежесть озера Севан, посетите языческий храм Гарни и высеченный в скале монастырь Гегард, хранящий дыхание веков. А венчает путешествие природное чудо — Симфония камней, где сама природа играет свою вечную музыку. Вас ожидает:

Монастырь Хор Вирап — одно из самых священных мест Армении, откуда открывается завораживающий вид на библейскую гору Арарат. Здесь история христианства оживает, а дух мира и спокойствия наполняет сердце.

Храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в Закавказье, посвящённый богу солнца Митре. Его гармоничные колонны и захватывающий вид на ущелье реки Азат перенесут вас в античные времена.

Монастырь Гегард — шедевр средневековой архитектуры, высеченный в скале. Этот древний духовный центр хранит святыни и предания, а его каменные своды пропитаны магией веков.

Симфония Камней — природное чудо, созданное самой природой. Величественные базальтовые колонны образуют уникальный «каменный орган», звучание которого можно услышать лишь сердцем.

Озеро Севан — «жемчужина Армении», одно из крупнейших горных озёр мира. Его кристально чистые воды отражают небо, а свежий горный воздух наполняет энергией и вдохновением.

• Монастырь Севанаванк — древняя обитель, возвышающаяся над озером Севан. С его территории открываются живописные панорамы, которые останутся в вашей памяти навсегда. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

• Возможна оплата программы на месте:

наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.