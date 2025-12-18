Откройте для себя сокровища Армении: монастырь Хор Вирап с видом на гору Арарат, языческий храм Гарни, скальный монастырь Гегард, природная «Симфония камней» и величественное озеро Севан с монастырём Севанаванк.
Путешествие сквозь века и пейзажи, где каждая локация — страница древней истории и природной красоты.
Описание экскурсии
Знакомство с Арменией Погрузитесь в сердце Армении — страну гор, древних храмов и легенд. Вы увидите величественный Хор Вирап с видом на святую гору Арарат, вдохнёте свежесть озера Севан, посетите языческий храм Гарни и высеченный в скале монастырь Гегард, хранящий дыхание веков. А венчает путешествие природное чудо — Симфония камней, где сама природа играет свою вечную музыку. Вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап — одно из самых священных мест Армении, откуда открывается завораживающий вид на библейскую гору Арарат. Здесь история христианства оживает, а дух мира и спокойствия наполняет сердце.
- Храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в Закавказье, посвящённый богу солнца Митре. Его гармоничные колонны и захватывающий вид на ущелье реки Азат перенесут вас в античные времена.
- Монастырь Гегард — шедевр средневековой архитектуры, высеченный в скале. Этот древний духовный центр хранит святыни и предания, а его каменные своды пропитаны магией веков.
- Симфония Камней — природное чудо, созданное самой природой. Величественные базальтовые колонны образуют уникальный «каменный орган», звучание которого можно услышать лишь сердцем.
- Озеро Севан — «жемчужина Армении», одно из крупнейших горных озёр мира. Его кристально чистые воды отражают небо, а свежий горный воздух наполняет энергией и вдохновением.
• Монастырь Севанаванк — древняя обитель, возвышающаяся над озером Севан. С его территории открываются живописные панорамы, которые останутся в вашей памяти навсегда. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
• Возможна оплата программы на месте:
наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония Камней
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-6 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возможна оплата программы на месте:
- Наличными AMD
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
