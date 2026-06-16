Это отличная возможность познакомиться с местным крафтовым пивом и увидеть, как его производят. Вы понаблюдаете за процессами пивоварения, узнаете об особенностях приготовления разных сортов, а после примете участие в дегустации классических и экспериментальных видов крафта.

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Описание экскурсии

Экскурсия по пивоварне

Вы увидите процессы пивоварения, начиная с подготовки ингредиентов до розлива готового продукта. Сотрудники расскажут о каждом этапе и особенностях приготовления разных сортов пива.

Дегустация

Это главная часть программы, где можно попробовать несколько сортов крафтового пива, которое производится на пивоварне. Dargett известна своими экспериментами с вкусами, так что выбор сортов весьма разнообразен. Дегустация включает в себе лёгкие закуски.

Ресторан

После экскурсии можно посетить ресторан от пивоварни, где подают разнообразные блюда, которые отлично сочетаются с пивом.

Темы

История пивоварни Dargett. Гид расскажет, как и когда была основана пивоварня. Вы узнаете, как Dargett стала одной из ведущих крафтовых пивоварен в стране

Процесс производства пива. Вы познакомитесь с ключевыми этапами производства пива — от выбора и подготовки ингредиентов (солод, хмель, вода, дрожжи) до варки, брожения и розлива. Послушаете о различиях между производством разных стилей пива, таких как лагер, стаут, IPA и другие

Технологии и оборудование. Увидите современное пивоваренное оборудование и узнаете, как оно работает

Разнообразие сортов пива: Dargett предлагает широкий ассортимент пива, включая классические стили и экспериментальные сорта. Вам расскажут о различных видах пива, их вкусовых профилях и особенностях — от лёгких лагеров до насыщенных стаутов и фруктовых сортов

Организационные детали