Это отличная возможность познакомиться с местным крафтовым пивом и увидеть, как его производят.
Вы понаблюдаете за процессами пивоварения, узнаете об особенностях приготовления разных сортов, а после примете участие в дегустации классических и экспериментальных видов крафта.
Вы понаблюдаете за процессами пивоварения, узнаете об особенностях приготовления разных сортов, а после примете участие в дегустации классических и экспериментальных видов крафта.
Описание экскурсии
Экскурсия по пивоварне
Вы увидите процессы пивоварения, начиная с подготовки ингредиентов до розлива готового продукта. Сотрудники расскажут о каждом этапе и особенностях приготовления разных сортов пива.
Дегустация
Это главная часть программы, где можно попробовать несколько сортов крафтового пива, которое производится на пивоварне. Dargett известна своими экспериментами с вкусами, так что выбор сортов весьма разнообразен. Дегустация включает в себе лёгкие закуски.
Ресторан
После экскурсии можно посетить ресторан от пивоварни, где подают разнообразные блюда, которые отлично сочетаются с пивом.
Темы
- История пивоварни Dargett. Гид расскажет, как и когда была основана пивоварня. Вы узнаете, как Dargett стала одной из ведущих крафтовых пивоварен в стране
- Процесс производства пива. Вы познакомитесь с ключевыми этапами производства пива — от выбора и подготовки ингредиентов (солод, хмель, вода, дрожжи) до варки, брожения и розлива. Послушаете о различиях между производством разных стилей пива, таких как лагер, стаут, IPA и другие
- Технологии и оборудование. Увидите современное пивоваренное оборудование и узнаете, как оно работает
- Разнообразие сортов пива: Dargett предлагает широкий ассортимент пива, включая классические стили и экспериментальные сорта. Вам расскажут о различных видах пива, их вкусовых профилях и особенностях — от лёгких лагеров до насыщенных стаутов и фруктовых сортов
Организационные детали
- Дегустация входит в стоимость
- Блюда в ресторане оплачиваются отдельно
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Республики у здания Мариотт
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 301 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
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