Пивные экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Пивные туры» в Ереване, цены от €70, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Пиво, Севан и Дилижан
На машине
6 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть величественное озеро, побывать в армянской Швейцарии и продегустировать пиво
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
€190€200 за всё до 4 чел.
«По следам Ксенофонта»: пивной марафон
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Идеальный микс природы и трёх пивоварен в поездке из Еревана
«Фактически греки впервые попробовали пиво здесь, у нас, в Армении»
21 апр в 09:30
22 апр в 09:30
€199 за всё до 8 чел.
Армянское крафтовое пиво: дегустация рядом с Ереваном в пивоварне «Даргет»
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: По адресу, указанному путешествеником
«Во время экскурсии вы узнаете, как рождается крафтовое пиво: от выбора сырья и работы с солодом до варки, выдержки и розлива»
$70 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    16 октября 2025
    Пиво, Севан и Дилижан
    Брали индивидуальную экскурсию на 4-ых, нам все понравилось. Надо отметить, что экскурсия была без долгих рассказов с историческими справками (возможно,
    это кому-то важно), но нам это и было нужно:) Сами задавали вопросы, если что-то было интересно. Также Мари нас приятно удивила свежими фруктами и ягодами в дорогу в связи с днём рождением одного из наших участников группы, в общем, никаких проблем у нас не возникло😊

  • Р
    Роман
    10 августа 2025
    Пиво, Севан и Дилижан
    Будет не правильно рассматривать эту поездку как экскурсию с типовой и предсказуемой программой. Я бы охарактеризовал её как организованную поездку
    с заездом в интересные места и с возможностью импровизаций.
    После бронирования с нами сразу связались, уточнили место сбора (а в нашем случае это было две точки, так как компании жили в разных гостиницах), подстроились по расписанию под нас и вовремя всех забрали. Также мы высказали пожелание искупаться в Севане, поэтому под нас немного перестроили программу (Севан должен был быть вначале, но его оставили на конец).
    После этого началась поездка. Базовые точки маршрута это Ереван - Дилиджан - оз. Парс - оз. Севан - Ереван.
    Гидом у нас была девушка Зара. Она не очень складно говорила по русски и поэтому слушать рассказ было немного трудновато. Частенько дискурс уходил в политику. Зара из Арцах и, естественно, к сердцу воспринимала последние события с переходом в Азербайджан её исторической родины.
    В Дилиджане мы останавливались три раза. Первый раз в небольшом сквере и прогулялись по улочке с сувенирами. Второй раз мы подъехали на местный пивзавод. Но эта часть экскурсии была не особо подготовлена, такое ощущение, что нас там не ждали, организованной дегустации не было, быстро провели по заводу, налили в кеги пиво и помахали нам в след рукой. Удовольствия от дегустации никто не получил. Третий раз мы остановились после поездки на озеро Парс и пофотографировались около памятника героям фильма Мимино.
    Сама поездка на озеро Парс показалась не очень уместной. Возможно нам не повезло, наша экскурсия была в субботу. Там было очень много народу, а озеро очень маленькое. Насладиться красотой природы было достаточно сложно. Но зато мы там перекусили и немного отдохнули.
    На обратном пути мы остановились около озера Севан, искупались и сходили на холм в древний монастырь. Это было действительно здорово!
    Оцениваю организацию в 4 звезды, так как по информационной наполненности экскурсия явно не полная, гид мог бы рассказать гораздо больше. На пивзаводе также хотелось бы большей организации. Ну и по трансферу - водитель на протяжении всей поездки не включал кондиционер, включил его только на обратном пути, когда въезжали в Ереван. Маршрут классный, но в самой его организации явно есть точки роста)

  • Д
    Данила
    21 июня 2025
    Пиво, Севан и Дилижан
    Все прошло хорошо, посетили запланированные локации, гид забрал в удобное время от отеля и высадил в аэропорту, как попросили.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пивные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Пиво, Севан и Дилижан;
  2. «По следам Ксенофонта»: пивной марафон;
  3. Армянское крафтовое пиво: дегустация рядом с Ереваном в пивоварне «Даргет».
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Севан;
  2. Площадь Республики;
  3. Самое главное;
  4. Дилижан;
  5. Гарни;
  6. Гегард;
  7. Хор Вирап;
  8. Гора Арарат;
  9. Северный проспект;
  10. Эчмиадзин.
Сколько стоит экскурсия по Еревану в апреле 2026
Сейчас в Ереване в категории "Пивные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 199 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
