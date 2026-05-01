Ереван: большая обзорная аудиопрогулка

Открыть для себя столицу древней Армении и погрузиться в её историю
Вас ждёт погружение в уникальную атмосферу города, где тесно переплетены прошлое и настоящее.

Вы пройдёте по самым значимым местам, от величественного Каскада до культурных центров и оживленных площадей. Услышите о прошлом и настоящем Армении. И конечно, насладитесь уникальными видами и ощутите ритм и энергию столицы.
Описание аудиогида

Каскад — монументальный комплекс с лестницами, скульптурами и прекрасной панорамой Арарата.

Площадь Республики с правительственными зданиями, музеями и музыкальными фонтанами.

Оперный театр — один из главных архитектурных символов Еревана.

Кинотеатр «Москва» — историческая локация в центре города, открытая ещё в советский период.

Парк 2800-летия Еревана — современное пространство, созданное к юбилею столицы, с аллеями, фонтанами и зонами отдыха.

Памятник Сарьяну — монумент, посвящённый выдающемуся армянскому художнику.

Северный проспект — пешеходная улица, застроенная современными зданиями, магазинами и кафе.

Карабала — городская скульптура и фольклорный образ, символизирующий народный юмор и традиции Еревана.

Организационные детали

Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник€11
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18343 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

