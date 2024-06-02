читать дальше

своем темпе. А потом могла ещё в течении суток почитать о той или иной точке маршрута. Кстати, это уже вторая экскурсия. Первую мы брали на троих в г. Тверь, осенью прошлого года. Тогда нам и понравился этот формат аудио-экскурсии!