1 чел.
По популярности
2 часа
Аудиогид
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
«📜 На аудиоэкскурсии вы проследите ключевые вехи из прошлого столицы и узнаете об известных армянских архитекторах, поэтах и учёных»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
1.5 часа
Аудиогид
М - значит любовь
Иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по модернизму Еревана (в группе)
Начало: На Северном проспекте
«Группу будет сопровождать гид, но экскурсия–аудиоспектакль проходит в наушниках, которые мы вам раздадим»
Расписание: в воскресенье в 18:00
14 июля в 18:00
21 июля в 18:00
€24 за человека
2 часа
Аудиогид
Ереванский калейдоскоп: аудиопрогулка по столице Армении
Начало: Проспект Сараландж, Ереван
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$14.80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон2 июня 2024В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
- ЕЕлена19 мая 2023Здравствуйте мне понравилась экскурсия. Было удобно ориентироваться по маршруту. Хорошее изложение информации. Удобен сам формат - я свободно двигалась в
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2024
Сейчас в Ереване в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 24. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2024 год по теме «Аудиогиды», 2 ⭐ отзыва, цены от €9. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь