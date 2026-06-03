Эта экскурсия поможет понять Ереван не только как столицу Армении, но и как город с многовековой историей, самобытной архитектурой и особой атмосферой. Вы увидите площадь Республики, прогуляетесь по центральным улицам, узнаете, почему Ереван называют «розовым городом», и посетите мемориальный комплекс Цицернакаберд — одно из самых значимых мест памяти армянского народа.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Республики

Главная площадь Еревана — один из символов столицы. Вы увидите Дом правительства, Центральную почту, гостиницу Marriott, Музей истории Армении и Национальную галерею. Узнаете, как создавался архитектурный ансамбль площади и почему она стала главным общественным пространством города.

Главные улицы и архитектура центра

Продолжим знакомство с центром Еревана. Вы посмотрите на основные проспекты, площади и кварталы, которые формируют современный облик столицы. Поговорим о сочетании советской архитектуры, национальных традиций и современной застройки.

Кофе-пауза или свободное время

По желанию сделаем небольшую остановку на кофе или лёгкий перекус.

Мемориальный комплекс Цицернакаберд

Посетим одно из самых значимых мест Армении, посвящённое памяти жертв Геноцида армян. Вы увидите Храм вечности с неугасимым огнём, Мемориальную стену и 44-метровую стелу «Возрождённая Армения». Поговорим о трагических событиях начала 20 века и значении памяти для армянского народа.

Истории и факты

Вы узнаете, как формировалась столица Армении — от древнего Эребуни до современного Еревана. По пути поговорим о генеральном плане Александра Таманяна, архитектуре из розового туфа и о том, почему Ереван часто называют розовым городом.

Организационные детали