Ереван: история столицы, площадь Республики и Цицернакаберд
Познакомиться с главным городом Армении через его архитектуру, историю и места национальной памяти
Эта экскурсия поможет понять Ереван не только как столицу Армении, но и как город с многовековой историей, самобытной архитектурой и особой атмосферой.
Вы увидите площадь Республики, прогуляетесь по центральным улицам, узнаете, почему Ереван называют «розовым городом», и посетите мемориальный комплекс Цицернакаберд — одно из самых значимых мест памяти армянского народа.
Описание экскурсии
Площадь Республики
Главная площадь Еревана — один из символов столицы. Вы увидите Дом правительства, Центральную почту, гостиницу Marriott, Музей истории Армении и Национальную галерею. Узнаете, как создавался архитектурный ансамбль площади и почему она стала главным общественным пространством города.
Главные улицы и архитектура центра
Продолжим знакомство с центром Еревана. Вы посмотрите на основные проспекты, площади и кварталы, которые формируют современный облик столицы. Поговорим о сочетании советской архитектуры, национальных традиций и современной застройки.
Кофе-пауза или свободное время
По желанию сделаем небольшую остановку на кофе или лёгкий перекус.
Мемориальный комплекс Цицернакаберд
Посетим одно из самых значимых мест Армении, посвящённое памяти жертв Геноцида армян. Вы увидите Храм вечности с неугасимым огнём, Мемориальную стену и 44-метровую стелу «Возрождённая Армения». Поговорим о трагических событиях начала 20 века и значении памяти для армянского народа.
Истории и факты
Вы узнаете, как формировалась столица Армении — от древнего Эребуни до современного Еревана. По пути поговорим о генеральном плане Александра Таманяна, архитектуре из розового туфа и о том, почему Ереван часто называют розовым городом.
Организационные детали
Экскурсия проходит в пешеходно-автомобильном формате: часть маршрута мы пройдём пешком по центру Еревана, а к мемориальному комплексу Цицернакаберд поедем на автомобиле
По договорённости можем начать от вашего отеля или из удобной точки в центре города
В стоимость входит трансфер на седане или минивэне и посещение мемориального комплекса Цицернакаберд. Детское кресло — по запросу
Питание и напитки оплачиваются отдельно по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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