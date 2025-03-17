Душевная беседа за вкусным столом, интересные рассказы об армянской кухне и национальных ритуалах — всё это ждёт вас в программе.
Вы узнаете, почему хаш — это больше, чем просто блюдо, разберётесь, как его правильно готовить, и, конечно, научитесь его правильно есть.
Вы узнаете, почему хаш — это больше, чем просто блюдо, разберётесь, как его правильно готовить, и, конечно, научитесь его правильно есть.
Описание экскурсии
Хаш — древнейшее армянское блюдо. Представляет собой жирный бульон из говяжьих костей и рубца, но в действительности — это гораздо большее, чем просто прием пищи. В старину хаш считали пищей бедняков: в него добавляли потроха и обрезки, которые оставались после подачи мяса господам.
Сейчас же трапеза с хашем считается ритуалом. Мы с вами отправимся в национальный ресторан, где вас уже будет ждать накрытый стол. Вы сможете попробовать это удивительное блюдо, а гид расскажет о нём любопытные факты.
Вы узнаете:
- Почему армяне так любят хаш
- В каком веке появилось это блюдо и что значит его название
- Как хаш готовят и как едят
- Почему его принято есть в кругу друзей
Организационные детали
- Программа подходит взрослым, дети обычно не едят хаш. Не подходит вегетарианцам, так как блюдо готовится из говяжьего мяса
- Хаш входит в стоимость. Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки за столом
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 144 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
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