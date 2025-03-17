Душевная беседа за вкусным столом, интересные рассказы об армянской кухне и национальных ритуалах — всё это ждёт вас в программе. Вы узнаете, почему хаш — это больше, чем просто блюдо, разберётесь, как его правильно готовить, и, конечно, научитесь его правильно есть.

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Описание экскурсии

Хаш — древнейшее армянское блюдо. Представляет собой жирный бульон из говяжьих костей и рубца, но в действительности — это гораздо большее, чем просто прием пищи. В старину хаш считали пищей бедняков: в него добавляли потроха и обрезки, которые оставались после подачи мяса господам.

Сейчас же трапеза с хашем считается ритуалом. Мы с вами отправимся в национальный ресторан, где вас уже будет ждать накрытый стол. Вы сможете попробовать это удивительное блюдо, а гид расскажет о нём любопытные факты.

Вы узнаете:

Почему армяне так любят хаш

В каком веке появилось это блюдо и что значит его название

Как хаш готовят и как едят

Почему его принято есть в кругу друзей

Организационные детали