Отправиться к бывшей мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо
Эта необычная экскурсия — для любителей научной фантастики и национальной кулинарии. Вы изучите первый в мире радиооптический телескоп.
Некоторые считают, что этот объект имеет такое же значение для астрофизиков, как и пирамида Хеопса для древнего мира.
Затем вы отправитесь познавать армянскую культуру застолья и дегустировать хаш — ароматный суп из копыт коров.
Некоторые считают, что этот объект имеет такое же значение для астрофизиков, как и пирамида Хеопса для древнего мира.
Затем вы отправитесь познавать армянскую культуру застолья и дегустировать хаш — ароматный суп из копыт коров.
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Описание
Что вас ожидает
Забытый гигант космоса
- На фоне чёрного базальтового храма Тегер вы увидите радиооптический телескоп с чашей диаметром 54 метра
- Услышите историю о молодом учёном-радиофизике, разработавшим революционно новую систему наблюдения за космическим пространством
- Узнаете, как ему удалось осуществить свою мечту в сложные времена
- Посетите государственный эталонный центр по антенным измерениям, когда-то выполнявший важные военные заказы Советского Союза
- Посмотрите на недостроенный концентратор солнечной энергии «Арев»
Древнейшее армянское блюдо — хаш
Непростительно побывать на горе Арагац и не попробовать хаш. Мы отправимся с вами в видовой ресторан, где за душевным застольем гид расскажет, как правильно есть это блюдо, чем его нужно закусывать и какие тосты произносить. Вы узнаете, как хаш появился и почему он есть в рецептах древних армянских лечебников.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед (хаш и основные ингредиенты к нему), входные билеты на территорию телескопа
- Для посещения комплекса за 5 рабочих дней нужно предоставить данные каждого участника
- Алкоголь и дополнительные блюда оплачиваются отдельно. Если есть ограничения по еде, можно заменить хаш. Подробности обсудим в переписке.
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 8 лет
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек. Доплата за каждого участника — 20 тысяч драмов.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2742 туристов
Привет! Меня зовут Ашот. Более 11 лет работы в сфере туризма и 12 лет путешествий научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Вы получите максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников объединились вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению. Мы проводим авторские экскурсии и туры, пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре. И с нетерпением ждём встречи с вами!
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