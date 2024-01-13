Ашот — ваша команда гидов в Ереване

Провели экскурсии для 2742 туристов

Привет! Меня зовут Ашот. Более 11 лет работы в сфере туризма и 12 лет путешествий научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Вы получите максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников объединились вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению. Мы проводим авторские экскурсии и туры, пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре. И с нетерпением ждём встречи с вами!

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