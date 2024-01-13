Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Отправиться к бывшей мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо

Эта необычная экскурсия — для любителей научной фантастики и национальной кулинарии. Вы изучите первый в мире радиооптический телескоп.

Некоторые считают, что этот объект имеет такое же значение для астрофизиков, как и пирамида Хеопса для древнего мира.

Затем вы отправитесь познавать армянскую культуру застолья и дегустировать хаш — ароматный суп из копыт коров.
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Ближайшие даты:
13
янв
14
янв
15
янв
16
янв
17
янв
18
янв
19
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Забытый гигант космоса

  • На фоне чёрного базальтового храма Тегер вы увидите радиооптический телескоп с чашей диаметром 54 метра
  • Услышите историю о молодом учёном-радиофизике, разработавшим революционно новую систему наблюдения за космическим пространством
  • Узнаете, как ему удалось осуществить свою мечту в сложные времена
  • Посетите государственный эталонный центр по антенным измерениям, когда-то выполнявший важные военные заказы Советского Союза
  • Посмотрите на недостроенный концентратор солнечной энергии «Арев»

Древнейшее армянское блюдо — хаш

Непростительно побывать на горе Арагац и не попробовать хаш. Мы отправимся с вами в видовой ресторан, где за душевным застольем гид расскажет, как правильно есть это блюдо, чем его нужно закусывать и какие тосты произносить. Вы узнаете, как хаш появился и почему он есть в рецептах древних армянских лечебников.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед (хаш и основные ингредиенты к нему), входные билеты на территорию телескопа
  • Для посещения комплекса за 5 рабочих дней нужно предоставить данные каждого участника
  • Алкоголь и дополнительные блюда оплачиваются отдельно. Если есть ограничения по еде, можно заменить хаш. Подробности обсудим в переписке.
  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 8 лет
  • Экскурсию можно организовать для большего количества человек. Доплата за каждого участника — 20 тысяч драмов.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеВыездныеГастрономические

Похожие туры из Еревана

Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
108 отзывов
Армянское море и древние монастыри
Исследовать языческий Гарни и пещерный Гегард, посетить курортный Дилижан и пообедать у озера Севан
по вашему желанию
Завтра
12 янв
13 янв
14 янв
195 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией армянского коньяка и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией армянского коньяка и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
на Северном проспекте
Завтра
12 янв
13 янв
14 янв
28 за человека
С армянским лавашом в подземелье мастера
Индивидуальная
5 часов
С армянским лавашом в подземелье мастера
Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Сегодня
Завтра
12 янв
13 янв
$110 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ