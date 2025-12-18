Этот трансфер идеален для тех, кто ценит не только комфорт, но и историю. Я встречу вас в аэропорту или в Ереване и быстро и аккуратно довезу до нужного места. А по пути мы заглянем в храм Звартноц — памятник ЮНЕСКО 7 века. И побываем в колыбели христианства — величественном Эчмиадзине.
Описание трансфер
- Я встречу вас в аэропорту или отеле и помогу с багажом.
- Мы сделаем остановку у храма Звартноц — вы полюбуетесь изящными древними арками. А если повезёт, вам откроется панорама Арарата.
- Заглянем в Эчмиадзин — духовное сердце Армении. Именно здесь, по преданию, христианство впервые стало государственной религией.
- И наконец, быстро и с комфортом я довезу вас до гостиницы или аэропорта.
Организационные детали
На чём проходит поездка
- Для 1–3 пассажиров с багажом — легковой автомобиль.
- Для 4–6 пассажиров с багажом — минивэн.
- Фото транспорта вы можете увидеть в галерее.
- Детские кресла предоставляются бесплатно. Пожалуйста, уточните возраст ребенка при бронировании.
При бронировании, пожалуйста, напишите
- Номер рейса и авиакомпанию.
- Время прибытия/вылета.
- Количество пассажиров и багажа.
Встреча в аэропорту
- Бесплатное ожидание до 60 минут с момента приземления рейса.
- Водитель будет ждать с табличкой у выхода из зоны прилета.
- При задержке рейса — отслеживание статуса онлайн.
Важно знать
- Вход в Эчмиадзин бесплатный.
- Вход в Звартноц — 1500 драмов за чел.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 61 туриста
Я — человек, который живёт Арменией и вместе с командой профессиональных гидов влюбляет в неё других. С 2020 года организую авторские туры по Армении, которые запоминаются не только видами, но
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
€29 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборЭчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
Погрузитесь в историю Армении, посетив древние храмы Эчмиадзина и Звартноц. Узнайте об их архитектуре и значении для культуры страны
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: в пятницу в 10:30
Завтра в 10:30
26 дек в 10:30
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: Из Вашего отеля в Ереване
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€113 за всё до 3 чел.