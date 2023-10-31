Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Вас ждёт много интересных и живописных локаций: увидим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак. Исследуем древнюю крепость Смбатаберд и церковь Айраванк на берегу знаменитого озера Севан. Жить будем в селе Ехегис.
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Организационные детали
Трансфер из аэропорта возможен за дополнительную плату.
Программа тура по дням
Хор Вирап, Птичья пещера и монастырь Нораванк
Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.
Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.
Ночевать будем в отеле в селе Ехегис.
Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыров
После завтрака отправляемся в одну из сохранившихся крепостей Армении — Смбатаберд, расположенную на вершине горы. Любители треккинга смогут подняться пешком, также возможен подъём на лошадях или внедорожнике.
Если повезёт, увидим гейзер у села Орбатех. Он работает не всегда, поэтому будем надеяться на удачу! Далее проедем по перевалу Варденяц, одному из самых красивых и высоких, на вершине которого находится средневековый караван-сарай.
Затем вас ждёт дегустация на сырной ферме. Мы попробуем 10 видов сыра: выдержанные в коньяке, вине, виноградных листьях и многие другие. После этого осмотрим церковь Айраванк, расположенную на берегу озера Севан. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся прекрасным видом на водоём.
Наше большое путешествие подошло к концу. Вернёмся в Ереван. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальноЗавершение: Ереван, во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.