Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме

Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Прикоснёмся к истории, посетим сырную ферму и насладимся невероятной природой Армении всего за два дня.

Вас ждёт много интересных и живописных локаций: увидим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак. Исследуем древнюю крепость Смбатаберд и церковь Айраванк на берегу знаменитого озера Севан. Жить будем в селе Ехегис.
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Трансфер из аэропорта возможен за дополнительную плату.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, Птичья пещера и монастырь Нораванк

Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Ночевать будем в отеле в селе Ехегис.

Хор Вирап, Птичья пещера и монастырь НораванкХор Вирап, Птичья пещера и монастырь НораванкХор Вирап, Птичья пещера и монастырь НораванкХор Вирап, Птичья пещера и монастырь Нораванк
2 день

Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыров

После завтрака отправляемся в одну из сохранившихся крепостей Армении — Смбатаберд, расположенную на вершине горы. Любители треккинга смогут подняться пешком, также возможен подъём на лошадях или внедорожнике.

Если повезёт, увидим гейзер у села Орбатех. Он работает не всегда, поэтому будем надеяться на удачу! Далее проедем по перевалу Варденяц, одному из самых красивых и высоких, на вершине которого находится средневековый караван-сарай.

Затем вас ждёт дегустация на сырной ферме. Мы попробуем 10 видов сыра: выдержанные в коньяке, вине, виноградных листьях и многие другие. После этого осмотрим церковь Айраванк, расположенную на берегу озера Севан. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся прекрасным видом на водоём.

Наше большое путешествие подошло к концу. Вернёмся в Ереван. До новых встреч!

Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыров

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Ереван, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Групповые
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
2-дневные туры
Многодневные туры
Озеро Севан
Популярные места
Хор Вирап
Гора Арарат
Гастрономические
Дегустационные туры
На ферму
Животные

Похожие туры из Еревана

Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Ереван, аэропорт, 12:30
1 ноя
3 янв
21 фев
6 мар
55 900 за человека
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
28 ноя
29 дек
7690065 365 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
3 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
53 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🧭
ТАМ