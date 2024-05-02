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было удобно. Пока ехали в городе рассказывал о нем, отвечая на любой вопрос. Может рассказать за любую интересующую вас тему: история, религия, культура. Познакомил нас с интересными людьми на лошадиной ферме и сыроварне. Шел на встречу по любому вопросу и был очень любезен. Баграт, спасибо вам большое, экскурсия была интересная и запоминающаяся.