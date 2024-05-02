Экскурсии по фермам Еревана

Найдено 6 экскурсий в категории «На ферму» в Ереване, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 144 за всё до 10 чел.
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«В Бюракане посетите единственную в стране ферму виноградных улиток Helix pomatia, которую открыл режиссёр Ваге Ахвердян»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от 39 за человека
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
«После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Начало: С места, указанного путешестенником
«На территории фермы расположен ресторан, где можно попробовать страусиное яйцо и мясо»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 82 за всё до 6 чел.
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
«Начальный пункт нашего маршрута — первая улиточная ферма в Армении»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332299 за всё до 10 чел.
Этот многоликий Ереван
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Этот многоликий Ереван
Приготовить долму, зайти в древнюю церковь и подружиться со страусами на ферме
«На территории фермы вы покормите страусов и узнаете больше об этих удивительных птицах»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    олеся
    2 мая 2024
    Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
    Я просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужин. Ужин был вкусный. Хозяйка печет потрясающий хлеб.
    Я просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужинЯ просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужинЯ просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужинЯ просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужин
  • В
    Владислав
    25 ноября 2023
    Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
    Ездили в конце ноября 23го года. Гид приехал за нами сразу к нашему отелю, а после отвез туда, куда нам
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    было удобно. Пока ехали в городе рассказывал о нем, отвечая на любой вопрос. Может рассказать за любую интересующую вас тему: история, религия, культура. Познакомил нас с интересными людьми на лошадиной ферме и сыроварне. Шел на встречу по любому вопросу и был очень любезен. Баграт, спасибо вам большое, экскурсия была интересная и запоминающаяся.

  • A
    Alexei
    15 октября 2023
    Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
    Огромное спасибо за интересную, нестандартную экскурсию в два необычных места. Пояснения гида дополняют эффект. Объяснения на любые вопросы от истории
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    до кулинарии. И от обычаев до анекдотов… Если вернёмся в Ереван поедем с удовольствием в другие экскурсии с Багратом! Лучшая экскурсия в этой поездке.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2023
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Отличный тур. Водитель очень терпеливый. У нас был тур без гида, но водитель нам на наши вопросы отвечал тоже, не торопился нас, хотя мы явно израсходовали время, отведённое нам на экскурсию. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На ферму»

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  1. Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
  2. Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
  3. Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
  4. Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
  5. Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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