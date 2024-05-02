1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«В Бюракане посетите единственную в стране ферму виноградных улиток Helix pomatia, которую открыл режиссёр Ваге Ахвердян»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от €39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
«После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Начало: С места, указанного путешестенником
«На территории фермы расположен ресторан, где можно попробовать страусиное яйцо и мясо»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €82 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
«Начальный пункт нашего маршрута — первая улиточная ферма в Армении»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Этот многоликий Ереван
Приготовить долму, зайти в древнюю церковь и подружиться со страусами на ферме
«На территории фермы вы покормите страусов и узнаете больше об этих удивительных птицах»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оолеся2 мая 2024Я просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужин. Ужин был вкусный. Хозяйка печет потрясающий хлеб.
- ВВладислав25 ноября 2023Ездили в конце ноября 23го года. Гид приехал за нами сразу к нашему отелю, а после отвез туда, куда нам
- AAlexei15 октября 2023Огромное спасибо за интересную, нестандартную экскурсию в два необычных места. Пояснения гида дополняют эффект. Объяснения на любые вопросы от истории
- ТТатьяна5 июня 2023Отличный тур. Водитель очень терпеливый. У нас был тур без гида, но водитель нам на наши вопросы отвечал тоже, не торопился нас, хотя мы явно израсходовали время, отведённое нам на экскурсию. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На ферму»
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