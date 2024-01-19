Вы прогуляетесь по городу и зайдёте в два музея. В одном увидите современное искусство, в другом познакомитесь с историей страны.



Вы поймёте, почему Ереван — противоречивое и одновременно гармоничное место, в котором сочетаются архаика и актуальные веяния.



Изучите картины и скульптуры и разберётесь, чем жили люди разных эпох и что именно они считали красотой.