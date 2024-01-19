Искусство в Ереване: от современности до древности
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире

Вы прогуляетесь по городу и зайдёте в два музея. В одном увидите современное искусство, в другом познакомитесь с историей страны.

Вы поймёте, почему Ереван — противоречивое и одновременно гармоничное место, в котором сочетаются архаика и актуальные веяния.

Изучите картины и скульптуры и разберётесь, чем жили люди разных эпох и что именно они считали красотой.
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Искусство в Ереване: от современности до древности
Ближайшие даты:
19
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • На Аллее скульптур вы увидите, пожалуй, самую скандальную скульптуру Ботеро — обнажённую курящую женщину, лежащую в самом сердце Еревана.
  • Заглянете в галереи современного искусства внутри Каскада, где полюбуетесь скульптурами из стекла и дерева, кристаллами Сваровски, фресками, картинами и другими произведениями.
  • Оцените величие Арарата и панораму Еревана со смотровой площадки на самом верху Каскада.
  • Изучите работы молодых армянских художников в парке Маритора Сарьяна.
  • Узнаете, какие ошибки были допущены при проектировании современной жемчужины города — Театра оперы и балета.
  • Пройдёте по исторической улице Абовяна, увидите кинотеатр «Москва» и драмтеатр Станиславского.
  • Посмотрите на купеческие дома, побываете на площади Шарля Азнавура и пересечёте Царскую улицу, названную в честь Николая I.
  • Зайдёте в Музей истории Армении на площади Республики, в котором собрана обширная коллекция образцов старинных искусств, в том числе самая древняя обувь на планете.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Музей истории Армении — 7 евро/чел.
  • Во время государственных праздников музеи закрыты.
  • Продолжительность прогулки по городу — 2 часа, продолжительность экскурсии по каждому музею — по 1 часу.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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