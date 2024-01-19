Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире
Вы прогуляетесь по городу и зайдёте в два музея. В одном увидите современное искусство, в другом познакомитесь с историей страны.
Вы поймёте, почему Ереван — противоречивое и одновременно гармоничное место, в котором сочетаются архаика и актуальные веяния.
Изучите картины и скульптуры и разберётесь, чем жили люди разных эпох и что именно они считали красотой.
Вы поймёте, почему Ереван — противоречивое и одновременно гармоничное место, в котором сочетаются архаика и актуальные веяния.
Изучите картины и скульптуры и разберётесь, чем жили люди разных эпох и что именно они считали красотой.
Ближайшие даты:
19
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- На Аллее скульптур вы увидите, пожалуй, самую скандальную скульптуру Ботеро — обнажённую курящую женщину, лежащую в самом сердце Еревана.
- Заглянете в галереи современного искусства внутри Каскада, где полюбуетесь скульптурами из стекла и дерева, кристаллами Сваровски, фресками, картинами и другими произведениями.
- Оцените величие Арарата и панораму Еревана со смотровой площадки на самом верху Каскада.
- Изучите работы молодых армянских художников в парке Маритора Сарьяна.
- Узнаете, какие ошибки были допущены при проектировании современной жемчужины города — Театра оперы и балета.
- Пройдёте по исторической улице Абовяна, увидите кинотеатр «Москва» и драмтеатр Станиславского.
- Посмотрите на купеческие дома, побываете на площади Шарля Азнавура и пересечёте Царскую улицу, названную в честь Николая I.
- Зайдёте в Музей истории Армении на площади Республики, в котором собрана обширная коллекция образцов старинных искусств, в том числе самая древняя обувь на планете.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Музей истории Армении — 7 евро/чел.
- Во время государственных праздников музеи закрыты.
- Продолжительность прогулки по городу — 2 часа, продолжительность экскурсии по каждому музею — по 1 часу.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Каскада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Ереване
Командой профессионалов организуем путешествие вашей мечты. Предлагаем туристические пакеты, бронируем отели, услуги гида, трансферы на комфортабельном транспорте, питание, входные билеты в музеи и многое другое. Для нас очень важно следить за тенденциями рынка и постоянно обновлять ассортимент предложений. Мы за индивидуальный подход к каждому путешественнику. С нами вы запасётесь отличными воспоминаниями и зарядитесь солнцем!
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