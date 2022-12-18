📜 Первая остановка — Матенадаран. Здесь вам предстоит погрузиться в историю письменности, ведь это одно из крупнейших хранилищ рукописей в мире! Какая книга — самая большая, а какая — самая маленькая? Что такое «Урбатагирк»? Какими красками украшали рукописи в прошлом и какие материалы использовали до бумаги? Почему в Матенадаране хранятся не только рукописи, но и травы и медицинские препараты? Вперед, искать ответы на эти и многие другие вопросы!
🍩 Почерпнув знания, юные исследователи заслуживают сладкую паузу. Отправляемся в магазин-кафе «Гранд Кенди», где вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц».
🍫 Пора узнать, как же изготавливаются вкусности. Направляемся в Аштарак — к подножью величественного вулкана Арагац. Мы проедем по улицам города, а также прогуляемся к древней армянской церкви Кармравор 7 века. Но наша главная цель — шоколадный завод «Гурме Дурме», где вас ждет экскурсия по шоколадной галерее, наблюдение за производством сладостей на фабрике и, конечно же, дегустация. При желании вы сможете поучаствовать в мастер-классе по упаковыванию шоколада.
🌋 И вишенкой на торте нашего сладкого путешествия станет урок географии и естествознания под открытым небом: ребята услышат про рельефы Армении, узнают, что такое антропогенный ландшафт, какие реки, горы и вулканы здесь можно увидеть и каких животных встретить. Интересно будет и детям, и взрослым!
Экскурсию можно провести и для большей группы: доплата за каждого дополнительного участника составит 30€.