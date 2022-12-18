Совместить приятное с полезным — запросто! Отправляемся в путешествие, которое объединит изучение истории и природы Армении с дегустацией сладостей. Побывать в хранилище рукописей, отведать пончики в старейшем кафе, узнать о производстве конфет на фабрике и услышать любопытные факты о ландшафте на уроке под открытым небом — все это ждет вас, присоединяйтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📜 Первая остановка — Матенадаран. Здесь вам предстоит погрузиться в историю письменности, ведь это одно из крупнейших хранилищ рукописей в мире! Какая книга — самая большая, а какая — самая маленькая? Что такое «Урбатагирк»? Какими красками украшали рукописи в прошлом и какие материалы использовали до бумаги? Почему в Матенадаране хранятся не только рукописи, но и травы и медицинские препараты? Вперед, искать ответы на эти и многие другие вопросы!

🍩 Почерпнув знания, юные исследователи заслуживают сладкую паузу. Отправляемся в магазин-кафе «Гранд Кенди», где вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц».

🍫 Пора узнать, как же изготавливаются вкусности. Направляемся в Аштарак — к подножью величественного вулкана Арагац. Мы проедем по улицам города, а также прогуляемся к древней армянской церкви Кармравор 7 века. Но наша главная цель — шоколадный завод «Гурме Дурме», где вас ждет экскурсия по шоколадной галерее, наблюдение за производством сладостей на фабрике и, конечно же, дегустация. При желании вы сможете поучаствовать в мастер-классе по упаковыванию шоколада.

🌋 И вишенкой на торте нашего сладкого путешествия станет урок географии и естествознания под открытым небом: ребята услышат про рельефы Армении, узнают, что такое антропогенный ландшафт, какие реки, горы и вулканы здесь можно увидеть и каких животных встретить. Интересно будет и детям, и взрослым!

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большей группы: доплата за каждого дополнительного участника составит 30€.

Как проходит экскурсия

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Между локациями мы будем передвигаться на комфортабельном транспорте в зависимости от количества участников

Мы заберем вас из удобного вам места в Ереване и по окончании отвезем обратно

Программа оптимальна для детей от 5 до 15 лет

Обратите внимание: Матенадаран закрыт для посещения в воскресенье и понедельник

Дополнительные расходы