Экскурсия в Ереване предлагает детям увлекательное путешествие в мир геологии и природы.
В геологическом музее Ованеса Карапетяна ребята увидят древние скелеты и узнают о минералах, а в музее природы Армении познакомятся с редкими животными. Уникальные хачкары и возможность попробовать себя в резьбе по камню добавят интерактивности. Завершит день посещение детского кафе с вкусными пончиками. Все это делает экскурсию незабываемой и познавательной
В геологическом музее Ованеса Карапетяна ребята увидят древние скелеты и узнают о минералах, а в музее природы Армении познакомятся с редкими животными. Уникальные хачкары и возможность попробовать себя в резьбе по камню добавят интерактивности. Завершит день посещение детского кафе с вкусными пончиками. Все это делает экскурсию незабываемой и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Участие в резьбе по камню
- 🏛️ Посещение уникальных музеев
- 🍩 Вкусные пончики в кафе
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Геологический музей Ованеса Карапетяна
- Музей природы Армении
- Мастерская хачкаров
- Гранд Кенди
Описание экскурсии
Первая часть: музейная
- В геологическом музее Ованеса Карапетяна дети увидят скелет слона, который жил 750 000 лет назад. Посмотрят, как выглядит золото в природе и «ноготь Сатаны». Узнают, какие бывают минералы и чем они интересны. А также смогут сделать ожерелье или нарисовать картину из камней.
- В музее природы Армении ребята познакомятся с богатой фауной региона. Узнают, что такое Красная книга и почему животные оказывается там. Увидят уже несуществующих зверей и тех, чья популяция очень мала.
В обоих музеях экскурсию проведёт профессиональный музейный гид, который в увлекательном и интерактивном формате познакомит детей с экспонатами.
Вторая часть: знакомство с хачкарами
Хачкары — каменные стелы с резным изображением креста, уникальный вид армянских архитектурных памятников и святынь. В мастерской Еревана вы с детьми узнаете, как появился этот особенный вид искусства. И даже сможете сами поучаствовать в резьбе по камню.
Третья часть: десерт
В самом ярком детском магазине-кафе «Гранд Кенди» вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц».
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном транспорте из отеля, если он находится в малом центре Еревана, посещение мастерской хачкаров и угощения в кафе
- Из двух музеев у нас будет время посетить только один (по вашему желанию)
- Экскурсия завершится в центре города, где вы сможете продолжить прогулку самостоятельно
- Дополнительные расходы:
— экскурсия в геологическом музее с сувениром, который дети сделают своими руками — 1500-2000 драммов с человека
— билет в музей природы — 300 драммов для детей, 500 драммов за взрослого, 2500 драммов — экскурсия с сотрудником музея
— опциональные покупки в магазине сладостей
- Программа оптимальна для детей от 5 до 15 лет
- Экскурсию можно провести и для большей группы: доплата за каждого дополнительного участника составит 30€
- Сопровождать вас буду я или один из гидов нашей команды, экскурсии в музея проводят местные сотрудники
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в малом центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10015 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
Очень понравилась экскурсия по Еревану. Были в начале августа 2024 года. Посетили с дочкой музей природы Армении, было очень познавательно, ребенок слушал и изучал экспонаты с удовольствием. Также посетили знаковые
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Гурген, отличный гид. Очень красочно рассказывал об истории армянского народа. Объехали больше половины Армении за 3 дня. Узнали много интересного, показал нам уникальные места и пейзажи. Очень рекомендую!
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Н
Очень понравилась экскурсия, мы были вдвоем с внучкой 9 лет. Спасибо организатору Гургену. Из отеля на машине посетили древние храмы, полюбовались на незабываемые горы, на шоколадной фабрике попробовали свежайший шоколад,
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Спасибо Гургену за прекрасную экскурсию! Отличный формат для знакомства детей с Ереваном, его историей и культурой. Сыну 11 лет всё очень понравилось.
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А
Хорошо организована экскурсия по историческим местам, впечатлила церковь 7 века. Ребенку запомнилась экскурсия на шоколадную фабрику. Очень внимательный гид, хорошая машина. Спасибо большое за интересную иформацию о Ереване.
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О
Гурген, добрый день! Спасибо большое Вам и Вашим коллегам за прекрасную экскурсию, нам все очень понравилось. Отдельное спасибо Розе (прекрасный экскурсовод, знает, что любят дети)!
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