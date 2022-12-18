Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей

Найти древние рукописи, побывать на шоколадном заводе и узнать про природу Армении

Совместить приятное с полезным — запросто! Отправляемся в путешествие, которое объединит изучение истории и природы Армении с дегустацией сладостей.

Побывать в хранилище рукописей, отведать пончики в старейшем кафе, узнать о производстве конфет на фабрике и услышать любопытные факты о ландшафте на уроке под открытым небом — все это ждет вас, присоединяйтесь!
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Сладкий Ереван: познавательная экскурсия с активностями для детей
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📜 Первая остановка — Матенадаран. Здесь вам предстоит погрузиться в историю письменности, ведь это одно из крупнейших хранилищ рукописей в мире! Какая книга — самая большая, а какая — самая маленькая? Что такое «Урбатагирк»? Какими красками украшали рукописи в прошлом и какие материалы использовали до бумаги? Почему в Матенадаране хранятся не только рукописи, но и травы и медицинские препараты? Вперед, искать ответы на эти и многие другие вопросы!

🍩 Почерпнув знания, юные исследователи заслуживают сладкую паузу. Отправляемся в магазин-кафе «Гранд Кенди», где вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц».

🍫 Пора узнать, как же изготавливаются вкусности. Направляемся в Аштарак — к подножью величественного вулкана Арагац. Мы проедем по улицам города, а также прогуляемся к древней армянской церкви Кармравор 7 века. Но наша главная цель — шоколадный завод «Гурме Дурме», где вас ждет экскурсия по шоколадной галерее, наблюдение за производством сладостей на фабрике и, конечно же, дегустация. При желании вы сможете поучаствовать в мастер-классе по упаковыванию шоколада.

🌋 И вишенкой на торте нашего сладкого путешествия станет урок географии и естествознания под открытым небом: ребята услышат про рельефы Армении, узнают, что такое антропогенный ландшафт, какие реки, горы и вулканы здесь можно увидеть и каких животных встретить. Интересно будет и детям, и взрослым!

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большей группы: доплата за каждого дополнительного участника составит 30€.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Между локациями мы будем передвигаться на комфортабельном транспорте в зависимости от количества участников
  • Мы заберем вас из удобного вам места в Ереване и по окончании отвезем обратно
  • Программа оптимальна для детей от 5 до 15 лет
  • Обратите внимание: Матенадаран закрыт для посещения в воскресенье и понедельник

Дополнительные расходы

  • Вход в Матенадаран: взрослые — 1500 драмов, школьники — 200 драмов, студенты — 300 драмов
  • Экскурсия по Матенадарану от музейного гида: на армянском языке — 3000 драмов, на русском или другом языке для 1-10 человек — 5000 драмов, для 11 человек и более — 7000 драмов
  • Экскурсия по Маненадарану с нашим гидом — бесплатно
  • Покупки в магазине «Гранд Кенди»
  • Экскурсия по шоколадному заводу с дегустацией: дети до 5 лет — бесплатно, дети 5-17 лет — 400 драмов, взрослые — 600 драмов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🌃Ночные☀️Летние👩‍👧‍👦Для детей🍀Природа и пейзажиФабрики и заводы

Похожие туры в Ереване

В объективе - Ереван
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Нана
Нана
Нет отзывов
В объективе - Ереван
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Еревану, древней столице Армении. Ереван по многим показателям самый-самый
Площадь Республики
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$75 за 1 человека
Матенадаран: секреты древних рукописей
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Asya
Asya
4.5
2 отзыва
Матенадаран: секреты древних рукописей
Посетить хранилище манускриптов в сердце Еревана и познакомиться с многовековой культурой Армении
у здания Оперного театра
20 дек
21 дек
22 дек
27 дек
60 за всё до 10 чел.
Армения для детей и взрослых
6 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ашот
Ашот
4
1 отзыв
Армения для детей и взрослых
Конный клуб, шоколадная фабрика, средневековый монастырь и аллея букв на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
125 за всё до 2 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
6.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Наира
Наира
4.3
3 отзыва
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
у отеля Ани Плаза
20 дек
27 дек
3 янв
10 янв
30 за 1 человека
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии JUST
JUST
4.6
19 отзывов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
На нашей экскурсии вы побываете на юге Армении, в краю гор, древних храмов и вина
Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
20 дек
27 дек
3 янв
10 янв
$25 за 1 человека
Шедевры природы и архитектуры Армении
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Saas
Saas
5
1 отзыв
Шедевры природы и архитектуры Армении
Вы увидите и узнаете о том
гостиница проживания туриста
$195 за всё до 3 чел.
Две крайности древней Армении: Язычество и Христианство
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Saas
Saas
Нет отзывов
Две крайности древней Армении: Язычество и Христианство
Наша экскурсия об истории Армении и её переменчивых взглядах
гостиница проживания туриста
$135 за всё до 3 чел.
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
1 отзыв
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
24 дек
65 000 за 1 человека
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Welcome
Welcome
Нет отзывов
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны
Аэропорт Звартноц
$690 за 1 человека
Архитектурное наследие Еревана
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Григорий
Григорий
5
2 отзыва
Архитектурное наследие Еревана
Автомобильно-пешеходная экскурсия по культурным достопримечательностям Еревана
Экскурсия начинается в указанном вами месте
$75 за всё до 6 чел.
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Армен
Армен
Нет отзывов
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
Экскурсия в Татев из Еревана - одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят
Площадь Республики или указанный туристами адрес
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$260 за всё до 6 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ваграм и Александра
Ваграм и Александра
4.9
84 отзыва
Очень популярно сейчас
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
105 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🧭
ТАМ