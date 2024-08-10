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Самое интересное для детей в Ереване

Познакомьтесь с историей и природой Армении на увлекательной экскурсии для детей в Ереване. Интерактивные музеи и вкусные сюрпризы ждут вас
Экскурсия в Ереване предлагает детям увлекательное путешествие в мир геологии и природы.

В геологическом музее Ованеса Карапетяна ребята увидят древние скелеты и узнают о минералах, а в музее природы Армении познакомятся с редкими животными. Уникальные хачкары и возможность попробовать себя в резьбе по камню добавят интерактивности. Завершит день посещение детского кафе с вкусными пончиками. Все это делает экскурсию незабываемой и познавательной
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Участие в резьбе по камню
  • 🏛️ Посещение уникальных музеев
  • 🍩 Вкусные пончики в кафе
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды
Самое интересное для детей в Ереване
Самое интересное для детей в Ереване
Самое интересное для детей в Ереване

Что можно увидеть

  • Геологический музей Ованеса Карапетяна
  • Музей природы Армении
  • Мастерская хачкаров
  • Гранд Кенди

Описание экскурсии

Первая часть: музейная

  • В геологическом музее Ованеса Карапетяна дети увидят скелет слона, который жил 750 000 лет назад. Посмотрят, как выглядит золото в природе и «ноготь Сатаны». Узнают, какие бывают минералы и чем они интересны. А также смогут сделать ожерелье или нарисовать картину из камней.
  • В музее природы Армении ребята познакомятся с богатой фауной региона. Узнают, что такое Красная книга и почему животные оказывается там. Увидят уже несуществующих зверей и тех, чья популяция очень мала.

В обоих музеях экскурсию проведёт профессиональный музейный гид, который в увлекательном и интерактивном формате познакомит детей с экспонатами.

Вторая часть: знакомство с хачкарами

Хачкары — каменные стелы с резным изображением креста, уникальный вид армянских архитектурных памятников и святынь. В мастерской Еревана вы с детьми узнаете, как появился этот особенный вид искусства. И даже сможете сами поучаствовать в резьбе по камню.

Третья часть: десерт

В самом ярком детском магазине-кафе «Гранд Кенди» вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц».

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном транспорте из отеля, если он находится в малом центре Еревана, посещение мастерской хачкаров и угощения в кафе
  • Из двух музеев у нас будет время посетить только один (по вашему желанию)
  • Экскурсия завершится в центре города, где вы сможете продолжить прогулку самостоятельно
  • Дополнительные расходы:
    — экскурсия в геологическом музее с сувениром, который дети сделают своими руками — 1500-2000 драммов с человека
    — билет в музей природы — 300 драммов для детей, 500 драммов за взрослого, 2500 драммов — экскурсия с сотрудником музея
    — опциональные покупки в магазине сладостей
  • Программа оптимальна для детей от 5 до 15 лет
  • Экскурсию можно провести и для большей группы: доплата за каждого дополнительного участника составит 30€
  • Сопровождать вас буду я или один из гидов нашей команды, экскурсии в музея проводят местные сотрудники

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в малом центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10015 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
о
Очень понравилась экскурсия по Еревану. Были в начале августа 2024 года. Посетили с дочкой музей природы Армении, было очень познавательно, ребенок слушал и изучал экспонаты с удовольствием. Также посетили знаковые
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места Еревана, такие как Большой Каскад, Ереванский театр оперы и балета, Северный проспект и прочие интересные места. Конечно обязательно зашли в Гранд Кенди Пончиканоц - полакомились прекрасными свежими пончиками. За эту небольшую, но душевную экскурсию, мы смогли познакомиться с этим прекрасным городом и погрузиться в культуру народа. Гид Роза очень тактичная, грамотная, знает подход к детям. Благодарим организаторов за прекрасно проведенное время.

Очень понравилась экскурсия по Еревану. Были в начале августа 2024 года. Посетили с дочкой музей природы
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Роман
Гурген, отличный гид. Очень красочно рассказывал об истории армянского народа. Объехали больше половины Армении за 3 дня. Узнали много интересного, показал нам уникальные места и пейзажи. Очень рекомендую!
Гурген, отличный гид. Очень красочно рассказывал об истории армянского народа. Объехали больше половины Армении за 3
Гурген, отличный гид. Очень красочно рассказывал об истории армянского народа. Объехали больше половины Армении за 3
Гурген, отличный гид. Очень красочно рассказывал об истории армянского народа. Объехали больше половины Армении за 3
Гурген, отличный гид. Очень красочно рассказывал об истории армянского народа. Объехали больше половины Армении за 3
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Н
Очень понравилась экскурсия, мы были вдвоем с внучкой 9 лет. Спасибо организатору Гургену. Из отеля на машине посетили древние храмы, полюбовались на незабываемые горы, на шоколадной фабрике попробовали свежайший шоколад,
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вдохновились древними рукописями в Матенадаране, ребенку очень понравились древние ветеринарные книги, а бабушке- древние лечебники. Подкрепились вкусными пончиками. А потом еще сами поднялись на Каскад! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Вардуи и водителю Армену, и в пути столько рассказали, ребенку было интересно. Очень тронуло внимание к ребенку- угостили фруктами, орехами в дороге, вишневым морсом, и даже мороженым. А еще столько отличных фотографий сделала Вардуи и прислала в конце экскурсии! Столько узнали об истории Армении! В этой маленькой стране среди гор живут такие добрые люди! Пусть Бог хранит эту землю!

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Anna
Спасибо Гургену за прекрасную экскурсию! Отличный формат для знакомства детей с Ереваном, его историей и культурой. Сыну 11 лет всё очень понравилось.
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А
Хорошо организована экскурсия по историческим местам, впечатлила церковь 7 века. Ребенку запомнилась экскурсия на шоколадную фабрику. Очень внимательный гид, хорошая машина. Спасибо большое за интересную иформацию о Ереване.
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О
Гурген, добрый день! Спасибо большое Вам и Вашим коллегам за прекрасную экскурсию, нам все очень понравилось. Отдельное спасибо Розе (прекрасный экскурсовод, знает, что любят дети)!
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