Экскурсия в Ереване предлагает детям увлекательное путешествие в мир геологии и природы. В геологическом музее Ованеса Карапетяна ребята увидят древние скелеты и узнают о минералах, а в музее природы Армении познакомятся с редкими животными. Уникальные хачкары и возможность попробовать себя в резьбе по камню добавят интерактивности. Завершит день посещение детского кафе с вкусными пончиками. Все это делает экскурсию незабываемой и познавательной

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Первая часть: музейная

В геологическом музее Ованеса Карапетяна дети увидят скелет слона, который жил 750 000 лет назад. Посмотрят, как выглядит золото в природе и «ноготь Сатаны». Узнают, какие бывают минералы и чем они интересны. А также смогут сделать ожерелье или нарисовать картину из камней.

дети увидят скелет слона, который жил 750 000 лет назад. Посмотрят, как выглядит золото в природе и «ноготь Сатаны». Узнают, какие бывают минералы и чем они интересны. А также смогут сделать ожерелье или нарисовать картину из камней. В музее природы Армении ребята познакомятся с богатой фауной региона. Узнают, что такое Красная книга и почему животные оказывается там. Увидят уже несуществующих зверей и тех, чья популяция очень мала.

В обоих музеях экскурсию проведёт профессиональный музейный гид, который в увлекательном и интерактивном формате познакомит детей с экспонатами.

Вторая часть: знакомство с хачкарами

Хачкары — каменные стелы с резным изображением креста, уникальный вид армянских архитектурных памятников и святынь. В мастерской Еревана вы с детьми узнаете, как появился этот особенный вид искусства. И даже сможете сами поучаствовать в резьбе по камню.

Третья часть: десерт

В самом ярком детском магазине-кафе «Гранд Кенди» вы отведаете знаменитые пончики — ведь когда-то это было первое кафе Еревана с говорящим названием «Пончиканоц».

Организационные детали