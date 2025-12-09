Индивидуальная
до 3 чел.
Символы Армении: Гарни и Гегард
Увлекательное путешествие от язычества к христианству через храмы Гарни и Гегард. История, культура и захватывающие виды ждут вас
Завтра в 11:00
14 дек в 11:00
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€189 за всё до 3 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€114
€228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Колыбель цивилизации: из Еревана - по удивительной Армавирской области
Содержательная поездка с посещением двух уникальных музеев, раскопок, езидского храма и мемориала
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€154 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Начало: На улице Тигран Мец
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
