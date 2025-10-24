Мы отвезём вас в фантастическое место — кажется, будто оно случайно оказалось на Земле, заплутав во время путешествия меж планет. Вы полюбуетесь живописными склонами потухшего вулкана Гутанасар и сделаете великолепные снимки, а мы расскажем самое интересное о вершинах Армении.

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Описание экскурсии

Из Еревана мы поедем в село Фантан Котайкской области, в 2,5 км к югу от которого находится Гутанасар — потухший трёхглавый вулкан, стоящий чуть особняком от прочих вершин Гегамского нагорья.

Вы насладитесь невероятными пейзажами, подышите чистым воздухом и сделаете потрясающие фотографии. Мы расскажем историю Котайкского региона и местных гор, а ещё объясним, что в переводе с армянского означает «гутан» и как вулкан получил своё имя.

Организационные детали