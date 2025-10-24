Мы отвезём вас в фантастическое место — кажется, будто оно случайно оказалось на Земле, заплутав во время путешествия меж планет.
Вы полюбуетесь живописными склонами потухшего вулкана Гутанасар и сделаете великолепные снимки, а мы расскажем самое интересное о вершинах Армении.
Вы полюбуетесь живописными склонами потухшего вулкана Гутанасар и сделаете великолепные снимки, а мы расскажем самое интересное о вершинах Армении.
Описание экскурсии
Из Еревана мы поедем в село Фантан Котайкской области, в 2,5 км к югу от которого находится Гутанасар — потухший трёхглавый вулкан, стоящий чуть особняком от прочих вершин Гегамского нагорья.
Вы насладитесь невероятными пейзажами, подышите чистым воздухом и сделаете потрясающие фотографии. Мы расскажем историю Котайкского региона и местных гор, а ещё объясним, что в переводе с армянского означает «гутан» и как вулкан получил своё имя.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda Elysion Prestige
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 10:00, 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1191 туриста
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выше всех похвал. Отличный, интересный гид, захватывающие пейзажи. Все было пунктуально и насыщенно.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
очень красивая локация и дорога, приятный гид Даниэл и водитель.
Вам был полезен этот отзыв?
Нам с подругой все очень понравилось! Гид супер, авто отличное, место нереальное. Очень советуем!)
Отдельное спасибо за то, что помогли организовать тур в удобное для нас время!)
Отдельное спасибо за то, что помогли организовать тур в удобное для нас время!)
Вам был полезен этот отзыв?
Место интересное, мне ещё повезло с погодой. Была идеальная видимость и горы в снегу.
Дорогу занесло и мы шли примерно 2 км пешком, это того стоило. Виды, тишина, отсутствие людей. Ну и физически размялся.
Дорогу занесло и мы шли примерно 2 км пешком, это того стоило. Виды, тишина, отсутствие людей. Ну и физически размялся.
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Экскурсии таковой не было, просто довезли до места и отвезли обратно, возможно там и нечего больше рассказывать, но своей цены не стоит, по сути также могли доехать до такси и получилось бы в районе 20-30€ и наверняка таксист смог бы рассказать не меньше. Цена сильно завышена, не рекомендую
Анна
Ответ организатора:
Добрый день Нам очень жаль, что вы не получили ожидаемого. Да, на самом деле это лёгкий тур в горах, информации
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Из Еревана - к потухшему вулкану Гутанасар»
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
17 июл в 08:00
от €131
€145 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Еревана - к монастырям Хор Вирап, Нораванк и Татев
К средоточию веры, истории и природы Армении
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
17 июл в 08:00
18 июл в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к чёрным пескам Гутанасара и к озеру Севан - из Еревана
Уникальная экскурсия к чёрным пескам Гутанасара: природные контрасты, живописные виды и увлекательные истории ждут вас в этом туре
Начало: На Республиканской площади
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00, в четверг и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
17 июл в 10:00
€89 за человека
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
17 июл в 00:00
от €150 за всё до 3 чел.
€50 за человека