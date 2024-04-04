1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Собрать горстку обсидиана на склоне вулкана и полюбоваться озером Севан
«Выезжаем из Еревана и уже через 20 минут оказываемся у первой точки нашего маленького путешествия — потухшего вулкана Гутанасар»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
€69 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винное путешествие среди потухших вулканов
Из Еревана - к невероятным пейзажам и вкуснейшим винам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дикая Армения
Побывать в ущелье реки Касах, отдохнуть у Апаранского водохранилища и увидеть потухший вулкан
«Араилер — потухший вулкан и одна из самых высоких точек Северного Кавказа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
249€225 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина4 апреля 2024Лучшая экскурсия, которую мы бронировали в Ереване. Маршрут очень насыщенный, Левон - прекрасный рассказчик и гид. Если приедем ещё раз, обязательно забронируем одну из экскурсий)
- ООльга2 апреля 2024Отличная экскурсия. Гид Левон быстро отвечает, вовремя приезжает, очень много знает. Из-за погоды не попали на гору, но съездили в
- ААвгуст7 февраля 2024Большая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увидели много красоты. Из-за снега
- ВВалерия4 ноября 2023Экскурсия прошла прекрасно - команда гидов была лучшей из всех, которых можно было представить, нас ждали десятки интересных историй и
- ААнастасия19 октября 2023Для меня это был первый опыт восхождения! Я в полном восторге, очень приятные мужчины-проводники, понимающие. Очень вкусно готовят! Один из
- ДДмитрий6 октября 2023Ехать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, то виды просто шикарные. Отдельно спасибо организаторам за хорошую компанию и вкусный обед!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Вулканы»
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