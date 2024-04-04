читать дальше

старый монастырь и на источник минеральной воды Бжны. Очень интересный путь, посмотрели горнолыжный курорт, много храмов, горы, вид на озеро с разных сторон и высот. Около Севана на старой дороге застряли в снегу, но выручили местные спсатели, благополучно выехали на дорогу и съездили к островному храму. Заехали попробовать местную рыбу, Левон подсказал, где что лучше купить, помог выбрать местное вино и кофе в подарок. Приключение на весь день. Было очень интересно, получили много впечатлений и ответов на свои вопросы обо всем подряд.