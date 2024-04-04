Экскурсии к вулкану из Еревана

Найдено 4 экскурсии в категории «Вулканы» в Ереване, цены от €69, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Собрать горстку обсидиана на склоне вулкана и полюбоваться озером Севан
«Выезжаем из Еревана и уже через 20 минут оказываемся у первой точки нашего маленького путешествия — потухшего вулкана Гутанасар»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
129 за всё до 4 чел.
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
69 за человека
Винное путешествие среди потухших вулканов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Винное путешествие среди потухших вулканов
Из Еревана - к невероятным пейзажам и вкуснейшим винам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Дикая Армения
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дикая Армения
Побывать в ущелье реки Касах, отдохнуть у Апаранского водохранилища и увидеть потухший вулкан
«Араилер — потухший вулкан и одна из самых высоких точек Северного Кавказа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
249225 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    4 апреля 2024
    Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
    Лучшая экскурсия, которую мы бронировали в Ереване. Маршрут очень насыщенный, Левон - прекрасный рассказчик и гид. Если приедем ещё раз, обязательно забронируем одну из экскурсий)
    Лучшая экскурсия, которую мы бронировали в Ереване. Маршрут очень насыщенный, Левон - прекрасный рассказчик и гидЛучшая экскурсия, которую мы бронировали в Ереване. Маршрут очень насыщенный, Левон - прекрасный рассказчик и гидЛучшая экскурсия, которую мы бронировали в Ереване. Маршрут очень насыщенный, Левон - прекрасный рассказчик и гид
  • О
    Ольга
    2 апреля 2024
    Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
    Отличная экскурсия. Гид Левон быстро отвечает, вовремя приезжает, очень много знает. Из-за погоды не попали на гору, но съездили в
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    старый монастырь и на источник минеральной воды Бжны. Очень интересный путь, посмотрели горнолыжный курорт, много храмов, горы, вид на озеро с разных сторон и высот. Около Севана на старой дороге застряли в снегу, но выручили местные спсатели, благополучно выехали на дорогу и съездили к островному храму. Заехали попробовать местную рыбу, Левон подсказал, где что лучше купить, помог выбрать местное вино и кофе в подарок. Приключение на весь день. Было очень интересно, получили много впечатлений и ответов на свои вопросы обо всем подряд.

  • А
    Август
    7 февраля 2024
    Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
    Большая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увидели много красоты. Из-за снега
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    было невозможно проехать к вулкану, но Левон предложил нам замечательную альтернативу и отвез нас к источнику, монастырю и крепости Бжни. Так что имейте ввиду, что в зимнее время, возможно, не получится посетить вулкан.

    Большая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увиделиБольшая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увиделиБольшая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увиделиБольшая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увиделиБольшая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увиделиБольшая благодарность Левону за прекрасную экскурсию! Замечательно провели день, узнали очень много об истории Армении, увидели
  • В
    Валерия
    4 ноября 2023
    На вулкан Аждаак - на красной Буханке
    Экскурсия прошла прекрасно - команда гидов была лучшей из всех, которых можно было представить, нас ждали десятки интересных историй и
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    познавательная информация. Путь был разным - местами тяжелым, местами легким, где-то хотелось уже просто дойти, а где-то - растянуть удовольствие) В награду мы получили шикарный вид и вкуснейший обед в конце ❤️‍🔥 С удовольствием поехала бы снова)

  • А
    Анастасия
    19 октября 2023
    На вулкан Аждаак - на красной Буханке
    Для меня это был первый опыт восхождения! Я в полном восторге, очень приятные мужчины-проводники, понимающие. Очень вкусно готовят! Один из
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    лучших обедов в моей жизни, особенно после долгой прогулки) Надо быть готовым что 4-5 часов вы будуте на свежем воздухе, ходить по неровной поверхности вверх/вниз. Если хотите попробовать или уже любите такой вид отдыха, то рекомендую ❤️

  • Д
    Дмитрий
    6 октября 2023
    На вулкан Аждаак - на красной Буханке
    Ехать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, то виды просто шикарные. Отдельно спасибо организаторам за хорошую компанию и вкусный обед!
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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Вулканы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
  2. На вулкан Аждаак - на красной Буханке
  3. Винное путешествие среди потухших вулканов
  4. Дикая Армения
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Вулканы" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 225 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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