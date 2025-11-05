Мои заказы

Путешествие к чёрным пескам Гутанасара и к озеру Севан - из Еревана

Уникальная экскурсия к чёрным пескам Гутанасара: природные контрасты, живописные виды и увлекательные истории ждут вас в этом туре
Готовы увидеть необычный контраст? Чёрный песок резко выделяется на фоне зелёных холмов и голубого неба, создавая идеальные условия для атмосферных фотографий. Полюбуйтесь видами и узнайте, как сформировался этот уникальный ландшафт.
читать дальше

Село Фантан, лучшие смотровые площадки и пикник на природе - также в программе. Это редкое геологическое явление связано с древней вулканической активностью. Прогулка по тёмному песку, сравнение его с обычным грунтом и рассказы о его образовании. Смотровые площадки открывают виды на вулканические ландшафты и бескрайние просторы Армении. В ясную погоду можно увидеть гору Арагац. Привал и чай на природе входят в стоимость

4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные чёрные пески
  • 📸 Идеальные фото-локации
  • 🌿 Природные контрасты
  • 🗺️ Интересные факты о регионе
  • ☕ Приятный отдых на природе
Путешествие к чёрным пескам Гутанасара и к озеру Севан - из Еревана© Тигран
Путешествие к чёрным пескам Гутанасара и к озеру Севан - из Еревана© Тигран
Путешествие к чёрным пескам Гутанасара и к озеру Севан - из Еревана© Тигран
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Чёрные пески Гутанасара
  • Гора Арагац

Описание экскурсии

  • Село Фантан — отправная точка нашего путешествия. Здесь вы узнаете интересные факты о регионе, его истории и геологии
  • Долина у подножия Гутанасара — живописная местность с просторными лугами, горными пейзажами и свежим воздухом
  • Чёрные пески Гутанасара — редкое геологическое явление, связанное с древней вулканической активностью. Вы прогуляетесь по тёмному песку, сравните его с обычным грунтом и узнаете, как он образовался
  • Севан и Севанаванк — жемчужина Армении. Вы раскроете историческое и культурное значение этого места, его уникальную природу и насладитесь великолепными видами

По желанию можем сделать остановку в одном из ресторанов на берегу Севана, где вам предложат попробовать местные деликатесы — знаменитые рыбки ишхан или сиг из озера.

По пути мы расскажем:

  • о религии и традициях, которые сформировали духовный облик региона
  • культуре и быте местного населения, обычаях и искусстве
  • ключевых событиях в истории Армении и культурном наследии
  • природных особенностях Севана

А также вы услышите:

  • Из чего состоят чёрные пески и как вулканическая активность сформировала этот уникальный ландшафт
  • Какие породы земли можно найти в этих краях и как они помогают учёным изучать прошлое Земли
  • Почему вулканические почвы важны для окружающей среды

Организационные детали

  • Дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе, чай/кофе на природе
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • Программа не предусматривает подъёмов в гору, но небольшие прогулки по местности будут
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Если в предыдущие дни погода была дождливой, нужно будет пройтись пешком 4 км (в обе стороны), так как машина не сможет проехать по грязи, а пешеходная тропа гораздо удобнее. Пожалуйста, возьмите с собой сменную обувь.

в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00, в четверг и воскресенье в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€89
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Республиканской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00, в четверг и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
читать дальше

того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Отличный маршрут для тех, кто хочет один день провести вне Еревана. Красивая локация с черными песками! Всегда прекрасный Севан с горизонтом Гегамских гор! И прекрасный гид Тигран! День с ним по разным местам Армении - это отдельный бонус.
Отличный маршрут для тех, кто хочет один день провести вне Еревана. Красивая локация с черными песками!Отличный маршрут для тех, кто хочет один день провести вне Еревана. Красивая локация с черными песками!Отличный маршрут для тех, кто хочет один день провести вне Еревана. Красивая локация с черными песками!
И
Ирина
29 сен 2025
Все отлично, гид и водитель замечательные! Цена за экскурсию в группе немного завышена. А так все понравилось.
Е
Елена
31 авг 2025
Экскурсия прошла чудесно: место очень красочное и необычное, чёрные пески меняют оттенки в зависимости от того, как падает свет. Астхик и Нарег рассказали много интересных историй, угостили вкусным пикником. Времени насладиться Гутанасаром было предостаточно. Большое спасибо!
Экскурсия прошла чудесно: место очень красочное и необычное, чёрные пески меняют оттенки в зависимости от того,Экскурсия прошла чудесно: место очень красочное и необычное, чёрные пески меняют оттенки в зависимости от того,
Марианна
Марианна
23 авг 2025
Спасибо, Астхик и водителю Нарик за эту путешествие. Всё очень понравилось и было очень интересно!
Спасибо, Астхик и водителю Нарик за эту путешествие. Всё очень понравилось и было очень интересно!Спасибо, Астхик и водителю Нарик за эту путешествие. Всё очень понравилось и было очень интересно!Спасибо, Астхик и водителю Нарик за эту путешествие. Всё очень понравилось и было очень интересно!Спасибо, Астхик и водителю Нарик за эту путешествие. Всё очень понравилось и было очень интересно!Спасибо, Астхик и водителю Нарик за эту путешествие. Всё очень понравилось и было очень интересно!
Е
Евгений
12 авг 2025
На месте встречи нас встретил гид на комфортабельном автомобиле, внутри которого нас ждали вкусняшки и по бутылочке воды. По пути гид рассказывал интересные факты об Армении и о наших точках
читать дальше

экскурсии.

Для нас оказалось сюрпризом, что помимо черных песков, мы еще и заедем к монастырю Севанаванк и пообедаем в отличном ресторане у берега Севана.
На каждой точке маршрута Тигран давал рекомендации по лучшим ракурсам для фото, а в ресторане посоветовал несколько блюд, которые точно стоит попробовать.

Были семьей с 9-летним ребенком, которому тоже очень понравилось. Будем рекомендовать тур друзьям.

На месте встречи нас встретил гид на комфортабельном автомобиле, внутри которого нас ждали вкусняшки и поНа месте встречи нас встретил гид на комфортабельном автомобиле, внутри которого нас ждали вкусняшки и поНа месте встречи нас встретил гид на комфортабельном автомобиле, внутри которого нас ждали вкусняшки и по
О
Оксана
9 авг 2025
Это путешествие стоило несоразмерно больших денег. Всего одна локация, которая в других экскурсиях просто велючена как момент для удивления и, кому надо, для фотосессии. Можно найти более насыщенные экскурсии за значительно меньшую стоимость. В общем, осталось ощущение, что это надувательство какое-то.
Тигран
Тигран
Ответ организатора:
Добрый день, Оксана!

Спасибо вам за то, что поделились своим мнением о туре. Для нас очень ценен каждый отзыв, и мы
читать дальше

внимательно изучили ваши впечатления.

Хотим немного уточнить детали, чтобы лучше понять вашу оценку:

В описании тура мы указали, что экскурсия включает одну локацию, и постарались максимально подробно показать её в фотографиях. Это помогает будущим гостям заранее представить маршрут.
Что касается стоимости, мы понимаем, что цена может показаться высокой, но в вашем случае тур получился практически индивидуальным - он состоялся
только для вас, несмотря на отсутствие других участников. В сумму входили:
комиссия платформы,
аренда внедорожника с водителем (ведь дорога включала 40 км оффроуда),
услуги гида,
небольшой фуршет.
Мы выполнили все заявленные условия: оперативно связались с вами, обеспечили комфортный транспорт и профессионального гида.
Конечно, вкусы у всех разные, и если локация вам не понравилась, мы это понимаем. Однако нам немного обидно, что впечатление от тура оказалось настолько негативным, ведь мы постарались сделать всё на высоком уровне!

Обычно этот тур получает только восторженные отзывы и высшие оценки, поэтому ваша оценка стала для нас неожиданностью.
В любом случае, благодарим вас за обратную связь и желаем, чтобы ваши будущие путешествия приносили только радость и вдохновение!

Natalia
Natalia
4 июл 2025
Спасибо Тиграну за интересную экскурсию.
Хочу отметить человеческие качества, особенно,потому что
заказала путешествие поздно вечером в 12 ночи.
А в 10 утра он меня уже ждал,как и было заявленно в программе.
Рекомендую эту экскурсию, потому что это уникальное явление природы,которую можно потрогать руками.
Сделать шедевральные фото на память и вкусно перекусить.
С
Соня
16 июн 2025
Локация ещё непопулярная, но точно заслуживает внимания: красивые виды, чистый воздух, луга с цветущими маками. По дороге Тигран рассказывал про традиции и историю Армении и угощал местными специалитетами - благодаря этому время прошло незаметно. Спасибо!
Локация ещё непопулярная, но точно заслуживает внимания: красивые виды, чистый воздух, луга с цветущими маками. ПоЛокация ещё непопулярная, но точно заслуживает внимания: красивые виды, чистый воздух, луга с цветущими маками. ПоЛокация ещё непопулярная, но точно заслуживает внимания: красивые виды, чистый воздух, луга с цветущими маками. По
Евгений
Евгений
15 июн 2025
Формат экскурсии: лайт, интересный рассказ гида, необычная красивая локация.
Гидом был Тигран: отличный рассказчик и замечательный человек, обсудили кучу интересных вещей, было интересно даже с учетом, что это была моя третья экскурсия за три дня.
Формат экскурсии: лайт, интересный рассказ гида, необычная красивая локация.Формат экскурсии: лайт, интересный рассказ гида, необычная красивая локация.Формат экскурсии: лайт, интересный рассказ гида, необычная красивая локация.Формат экскурсии: лайт, интересный рассказ гида, необычная красивая локация.
О
Ольга
13 мая 2025
Великолепная экскурсия, с приятным гидом, рекомендую!

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
33 отзыва
Групповая
Озеро Севан и монастыри: тур из Еревана
Увлекательное путешествие к озеру Севан и древним монастырям Армении. Познакомьтесь с культурой и историей в компании профессионального гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
13 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
€34 за человека
Гарни, Гегард, Севанаванк и озеро Севан - из Еревана
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Гарни, Гегард, Севанаванк и озеро Севан - из Еревана
Увидеть четыре символа Армении: языческий храм, скальный монастырь, жемчужное озеро и храм 9 века
Начало: У памятника Таманяну
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€32 за человека
Озеро Севан, Гарни и Гегард
На машине
5 часов
-
10%
568 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
€180€200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване