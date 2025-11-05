Готовы увидеть необычный контраст? Чёрный песок резко выделяется на фоне зелёных холмов и голубого неба, создавая идеальные условия для атмосферных фотографий. Полюбуйтесь видами и узнайте, как сформировался этот уникальный ландшафт.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальные чёрные пески
- 📸 Идеальные фото-локации
- 🌿 Природные контрасты
- 🗺️ Интересные факты о регионе
- ☕ Приятный отдых на природе
Что можно увидеть
- Чёрные пески Гутанасара
- Гора Арагац
Описание экскурсии
- Село Фантан — отправная точка нашего путешествия. Здесь вы узнаете интересные факты о регионе, его истории и геологии
- Долина у подножия Гутанасара — живописная местность с просторными лугами, горными пейзажами и свежим воздухом
- Чёрные пески Гутанасара — редкое геологическое явление, связанное с древней вулканической активностью. Вы прогуляетесь по тёмному песку, сравните его с обычным грунтом и узнаете, как он образовался
- Севан и Севанаванк — жемчужина Армении. Вы раскроете историческое и культурное значение этого места, его уникальную природу и насладитесь великолепными видами
По желанию можем сделать остановку в одном из ресторанов на берегу Севана, где вам предложат попробовать местные деликатесы — знаменитые рыбки ишхан или сиг из озера.
По пути мы расскажем:
- о религии и традициях, которые сформировали духовный облик региона
- культуре и быте местного населения, обычаях и искусстве
- ключевых событиях в истории Армении и культурном наследии
- природных особенностях Севана
А также вы услышите:
- Из чего состоят чёрные пески и как вулканическая активность сформировала этот уникальный ландшафт
- Какие породы земли можно найти в этих краях и как они помогают учёным изучать прошлое Земли
- Почему вулканические почвы важны для окружающей среды
Организационные детали
- Дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе, чай/кофе на природе
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Программа не предусматривает подъёмов в гору, но небольшие прогулки по местности будут
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Если в предыдущие дни погода была дождливой, нужно будет пройтись пешком 4 км (в обе стороны), так как машина не сможет проехать по грязи, а пешеходная тропа гораздо удобнее. Пожалуйста, возьмите с собой сменную обувь.
в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00, в четверг и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€89
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Республиканской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00, в четверг и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывах
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Отличный маршрут для тех, кто хочет один день провести вне Еревана. Красивая локация с черными песками! Всегда прекрасный Севан с горизонтом Гегамских гор! И прекрасный гид Тигран! День с ним по разным местам Армении - это отдельный бонус.
И
Ирина
29 сен 2025
Все отлично, гид и водитель замечательные! Цена за экскурсию в группе немного завышена. А так все понравилось.
Е
Елена
31 авг 2025
Экскурсия прошла чудесно: место очень красочное и необычное, чёрные пески меняют оттенки в зависимости от того, как падает свет. Астхик и Нарег рассказали много интересных историй, угостили вкусным пикником. Времени насладиться Гутанасаром было предостаточно. Большое спасибо!
Марианна
23 авг 2025
Спасибо, Астхик и водителю Нарик за эту путешествие. Всё очень понравилось и было очень интересно!
Е
Евгений
12 авг 2025
На месте встречи нас встретил гид на комфортабельном автомобиле, внутри которого нас ждали вкусняшки и по бутылочке воды. По пути гид рассказывал интересные факты об Армении и о наших точках
О
Оксана
9 авг 2025
Это путешествие стоило несоразмерно больших денег. Всего одна локация, которая в других экскурсиях просто велючена как момент для удивления и, кому надо, для фотосессии. Можно найти более насыщенные экскурсии за значительно меньшую стоимость. В общем, осталось ощущение, что это надувательство какое-то.
Тигран
Ответ организатора:
Добрый день, Оксана!
Добрый день, Оксана!

Спасибо вам за то, что поделились своим мнением о туре. Для нас очень ценен каждый отзыв, и мы
Спасибо вам за то, что поделились своим мнением о туре. Для нас очень ценен каждый отзыв, и мы
Natalia
4 июл 2025
Спасибо Тиграну за интересную экскурсию.
Хочу отметить человеческие качества, особенно,потому что
заказала путешествие поздно вечером в 12 ночи.
А в 10 утра он меня уже ждал,как и было заявленно в программе.
Рекомендую эту экскурсию, потому что это уникальное явление природы,которую можно потрогать руками.
Сделать шедевральные фото на память и вкусно перекусить.
Хочу отметить человеческие качества, особенно,потому что
заказала путешествие поздно вечером в 12 ночи.
А в 10 утра он меня уже ждал,как и было заявленно в программе.
Рекомендую эту экскурсию, потому что это уникальное явление природы,которую можно потрогать руками.
Сделать шедевральные фото на память и вкусно перекусить.
С
Соня
16 июн 2025
Локация ещё непопулярная, но точно заслуживает внимания: красивые виды, чистый воздух, луга с цветущими маками. По дороге Тигран рассказывал про традиции и историю Армении и угощал местными специалитетами - благодаря этому время прошло незаметно. Спасибо!
Евгений
15 июн 2025
Формат экскурсии: лайт, интересный рассказ гида, необычная красивая локация.
Гидом был Тигран: отличный рассказчик и замечательный человек, обсудили кучу интересных вещей, было интересно даже с учетом, что это была моя третья экскурсия за три дня.
Гидом был Тигран: отличный рассказчик и замечательный человек, обсудили кучу интересных вещей, было интересно даже с учетом, что это была моя третья экскурсия за три дня.
О
Ольга
13 мая 2025
Великолепная экскурсия, с приятным гидом, рекомендую!
