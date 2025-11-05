Готовы увидеть необычный контраст? Чёрный песок резко выделяется на фоне зелёных холмов и голубого неба, создавая идеальные условия для атмосферных фотографий. Полюбуйтесь видами и узнайте, как сформировался этот уникальный ландшафт.

Село Фантан, лучшие смотровые площадки и пикник на природе - также в программе. Это редкое геологическое явление связано с древней вулканической активностью. Прогулка по тёмному песку, сравнение его с обычным грунтом и рассказы о его образовании. Смотровые площадки открывают виды на вулканические ландшафты и бескрайние просторы Армении. В ясную погоду можно увидеть гору Арагац. Привал и чай на природе входят в стоимость

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Село Фантан — отправная точка нашего путешествия. Здесь вы узнаете интересные факты о регионе, его истории и геологии

— отправная точка нашего путешествия. Здесь вы узнаете интересные факты о регионе, его истории и геологии Долина у подножия Гутанасара — живописная местность с просторными лугами, горными пейзажами и свежим воздухом

— живописная местность с просторными лугами, горными пейзажами и свежим воздухом Чёрные пески Гутанасара — редкое геологическое явление, связанное с древней вулканической активностью. Вы прогуляетесь по тёмному песку, сравните его с обычным грунтом и узнаете, как он образовался

— редкое геологическое явление, связанное с древней вулканической активностью. Вы прогуляетесь по тёмному песку, сравните его с обычным грунтом и узнаете, как он образовался Севан и Севанаванк — жемчужина Армении. Вы раскроете историческое и культурное значение этого места, его уникальную природу и насладитесь великолепными видами

По желанию можем сделать остановку в одном из ресторанов на берегу Севана, где вам предложат попробовать местные деликатесы — знаменитые рыбки ишхан или сиг из озера.

По пути мы расскажем:

о религии и традициях, которые сформировали духовный облик региона

культуре и быте местного населения, обычаях и искусстве

ключевых событиях в истории Армении и культурном наследии

природных особенностях Севана

А также вы услышите:

Из чего состоят чёрные пески и как вулканическая активность сформировала этот уникальный ландшафт

Какие породы земли можно найти в этих краях и как они помогают учёным изучать прошлое Земли

Почему вулканические почвы важны для окружающей среды

Организационные детали

Дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе, чай/кофе на природе

Отдельно по желанию оплачивается обед

Программа не предусматривает подъёмов в гору, но небольшие прогулки по местности будут

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Если в предыдущие дни погода была дождливой, нужно будет пройтись пешком 4 км (в обе стороны), так как машина не сможет проехать по грязи, а пешеходная тропа гораздо удобнее. Пожалуйста, возьмите с собой сменную обувь.