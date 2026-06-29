2 отзыва оставили туристы

Всего за 4 часа вы совершите путешествие из язычества в христианскую эпоху, услышите о судьбе поэта, полюбуетесь библейской горой и настоящим чудом природы. Не обойдётся и без лакомств: вы узнаете, как приготовить лаваш по традиционному армянскому рецепту.
Описание экскурсии
Арка Арарата
Арка Арарата влечёт к себе всех путешественников, осматривающих окрестности Еревана, и мы не станем исключением. Отсюда открывается потрясающий вид на величественный Арарат, поэтому приготовьтесь впитывать эту красоту и делать снимки на память! Здесь вы узнаете о непростой судьбе поэта, чьи слова высечены на арке. Разберётесь, почему долгое время его имя было под запретом и какое место творчество Егише Чаренца занимает в армянской литературе.
Языческая обитель
После мы отправимся в храм Гарни — символ дохристианской Армении. Вы исследуете языческое сооружение и прочувствуете очарование античной эпохи. Почему Гарни появился здесь? Почему к храму ведут исполинские по размерам ступени? Почему вокруг него именно 24 колонны? Вы получите ответы на главные «почему» о древнем строении.
Монастырь в пещере
В маршрут войдёт не только языческий храм, но и христианский монастырский комплекс IV века Гегард. Вы побываете в пещерном сооружении с невероятной энергетикой и заглянете в его кельи. Услышите о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях, которые хранились здесь. Мы поговорим об истории Гегарда и становлении христианства в Армении.
Симфония камней
Эта редкая достопримечательность поразит вас масштабами и уникальностью. Вы откроете секреты происхождения этого нерукотворного чуда и восхититесь необычными талантами природы.
Кроме того, мы заглянем в армянский дом, где вы увидите, как пекут лаваш по традиционным рецептам.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду в местной валюте
- Дополнительно оплачивается: вход в Гарни — 1500 драмов с человека и Симфонию камней 200 драмов с человека
- Гид встретит вас у отеля в Ереване и привезёт обратно
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Я счастлива, что нашим гидом был Арарат. Он очень глубоко погружен
Именно это чувство испытывали мы на протяжении всей экскурсии. Столько красот и чудес мы увидели в этот день! Очень много узнали об истории прекрасной Армении и ее стойкого,
Это очень красиво, очень сильно! В этих местах эмоции переполняют!