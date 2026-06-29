2 отзыва оставили туристы

Я предлагаю вам открыть культовые сооружения Армении вместе с нашей командой. Всего за 4 часа вы совершите путешествие из язычества в христианскую эпоху, услышите о судьбе поэта, полюбуетесь библейской горой и настоящим чудом природы. Не обойдётся и без лакомств: вы узнаете, как приготовить лаваш по традиционному армянскому рецепту.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Арка Арарата

Арка Арарата влечёт к себе всех путешественников, осматривающих окрестности Еревана, и мы не станем исключением. Отсюда открывается потрясающий вид на величественный Арарат, поэтому приготовьтесь впитывать эту красоту и делать снимки на память! Здесь вы узнаете о непростой судьбе поэта, чьи слова высечены на арке. Разберётесь, почему долгое время его имя было под запретом и какое место творчество Егише Чаренца занимает в армянской литературе.

Языческая обитель

После мы отправимся в храм Гарни — символ дохристианской Армении. Вы исследуете языческое сооружение и прочувствуете очарование античной эпохи. Почему Гарни появился здесь? Почему к храму ведут исполинские по размерам ступени? Почему вокруг него именно 24 колонны? Вы получите ответы на главные «почему» о древнем строении.

Монастырь в пещере

В маршрут войдёт не только языческий храм, но и христианский монастырский комплекс IV века Гегард. Вы побываете в пещерном сооружении с невероятной энергетикой и заглянете в его кельи. Услышите о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях, которые хранились здесь. Мы поговорим об истории Гегарда и становлении христианства в Армении.

Симфония камней

Эта редкая достопримечательность поразит вас масштабами и уникальностью. Вы откроете секреты происхождения этого нерукотворного чуда и восхититесь необычными талантами природы.

Кроме того, мы заглянем в армянский дом, где вы увидите, как пекут лаваш по традиционным рецептам.

Организационные детали