2 отзыва оставили туристы

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Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана

Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении

5
2 отзыва
Ваграм
Ваграм – представитель из Еревана
Я предлагаю вам открыть культовые сооружения Армении вместе с нашей командой.

Всего за 4 часа вы совершите путешествие из язычества в христианскую эпоху, услышите о судьбе поэта, полюбуетесь библейской горой и настоящим чудом природы.

Не обойдётся и без лакомств: вы узнаете, как приготовить лаваш по традиционному армянскому рецепту.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €70 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана

Что вас ожидает

Арка Арарата
Арка Арарата влечёт к себе всех путешественников, осматривающих окрестности Еревана, и мы не станем исключением. Отсюда открывается потрясающий вид на величественный Арарат, поэтому приготовьтесь впитывать эту красоту и делать снимки на память! Здесь вы узнаете о непростой судьбе поэта, чьи слова высечены на арке. Разберётесь, почему долгое время его имя было под запретом и какое место творчество Егише Чаренца занимает в армянской литературе.

Языческая обитель
После мы отправимся в храм Гарни — символ дохристианской Армении. Вы исследуете языческое сооружение и прочувствуете очарование античной эпохи. Почему Гарни появился здесь? Почему к храму ведут исполинские по размерам ступени? Почему вокруг него именно 24 колонны? Вы получите ответы на главные «почему» о древнем строении.

Монастырь в пещере
В маршрут войдёт не только языческий храм, но и христианский монастырский комплекс IV века Гегард. Вы побываете в пещерном сооружении с невероятной энергетикой и заглянете в его кельи. Услышите о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях, которые хранились здесь. Мы поговорим об истории 📖 Гегарда и становлении христианства в Армении.

Симфония камней
Эта редкая достопримечательность 🏛️ поразит вас масштабами и уникальностью. Вы откроете секреты происхождения этого нерукотворного чуда и восхититесь необычными талантами природы.

Кроме того, мы заглянем в армянский дом, где вы увидите, как пекут лаваш по традиционным рецептам.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: вход в Гарни — 3$ (1500 драмов) с человека
  • Гид встретит вас у отеля в Ереване и привезёт обратно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ваграм
Ваграм
Меня зовут Ваграм. И я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажем Армению глазами местного жителя. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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2 отзыва оставили туристы

16 марта 2020
Спасибо Ваграму за прекрасно проведенное время! Мы многое увидели и многое узнали. Маршрут очень удачный и оптимальный. Гид доброжелательный и внимательный. Экскурсия подойдет всем, кто интересуется историей Армении и любит красивые виды. Однозначно рекомендуем!
26 февраля 2020
Отличная экскурсия! Классный маршрут, приятная компания и понятный, структурированный материал

Ваграм проводит ещё 3 экскурсии

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