2 отзыва оставили туристы

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Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана

Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
Я предлагаю вам открыть культовые сооружения Армении вместе с нашей командой.

Всего за 4 часа вы совершите путешествие из язычества в христианскую эпоху, услышите о судьбе поэта, полюбуетесь библейской горой и настоящим чудом природы. Не обойдётся и без лакомств: вы узнаете, как приготовить лаваш по традиционному армянскому рецепту.
4.9
702 отзыва
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана

Описание экскурсии

Арка Арарата

Арка Арарата влечёт к себе всех путешественников, осматривающих окрестности Еревана, и мы не станем исключением. Отсюда открывается потрясающий вид на величественный Арарат, поэтому приготовьтесь впитывать эту красоту и делать снимки на память! Здесь вы узнаете о непростой судьбе поэта, чьи слова высечены на арке. Разберётесь, почему долгое время его имя было под запретом и какое место творчество Егише Чаренца занимает в армянской литературе.

Языческая обитель

После мы отправимся в храм Гарни — символ дохристианской Армении. Вы исследуете языческое сооружение и прочувствуете очарование античной эпохи. Почему Гарни появился здесь? Почему к храму ведут исполинские по размерам ступени? Почему вокруг него именно 24 колонны? Вы получите ответы на главные «почему» о древнем строении.

Монастырь в пещере

В маршрут войдёт не только языческий храм, но и христианский монастырский комплекс IV века Гегард. Вы побываете в пещерном сооружении с невероятной энергетикой и заглянете в его кельи. Услышите о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях, которые хранились здесь. Мы поговорим об истории Гегарда и становлении христианства в Армении.

Симфония камней

Эта редкая достопримечательность поразит вас масштабами и уникальностью. Вы откроете секреты происхождения этого нерукотворного чуда и восхититесь необычными талантами природы.

Кроме того, мы заглянем в армянский дом, где вы увидите, как пекут лаваш по традиционным рецептам.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду в местной валюте
  • Дополнительно оплачивается: вход в Гарни — 1500 драмов с человека и Симфонию камней 200 драмов с человека
  • Гид встретит вас у отеля в Ереване и привезёт обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7998 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 702 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
663
4
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2
А
Дата посещения: 27 июн 2026
Прекрасные впечатления от экскурсии, очень внимательный и веселый гид, благодаря которому экскурсия прошла великолепно) Места по-настоящему впечатляющие, узнали много интересного из рассказов гида, природа выглядит великолепно, чистейший воздух, потрясающие виды.
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Благодаря гиду выехали немного раньше, чем планировали, что помогло избежать больших скоплений людей, за что отдельное спасибо) Ваграм замечательный гид, с которым было очень приятно провести день, узнать много нового и интересного, спасибо за организацию и вовлеченность!)

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Татьяна
Экскурсия нам очень понравилась! Места которые мы посетили, я считаю одними из лучших в Армении, поэтому они обязательны к посещению!
Я счастлива, что нашим гидом был Арарат. Он очень глубоко погружен
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в материал, интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы 🥰 Мне очень понравилось, что Арарат всегда подстраивался под наш темп, мы были с пожилыми родителями и иногда передвигались медленно, спасибо ему за это огромное 🙏 Мы выбрали раннее время экскурсии, в 8.30, и это было прекрасное решение - еще не было много людей и было не очень жарко, очень рекомендую.
Также здорово, что Арарат приехал прямо к нашему дому, заранее, что очень ценно 🙏 Ездили мы на микроавтобусе, поэтому вчетвером нам было очень комфортно. Арарат для нас даже подготовил холодильник с напитками!
А еще более ценное - после экскурсии Арарат всегда был на связи, делился рекомендациями какие места еще стоит посетить, помогал арендовать катер на озере Севан, советовал рестораны. Не могу передать всю полноту своей благодарности, но одно я точно могу сказать - однозначно рекомендую ехать в этой экскурсии с Араратом. Всем удачного путешествия 🥰

Экскурсия нам очень понравилась! Места которые мы посетили, я считаю одними из лучших в Армении, поэтому они обязательны к посещению!
Экскурсия нам очень понравилась! Места которые мы посетили, я считаю одними из лучших в Армении, поэтому они обязательны к посещению!
Экскурсия нам очень понравилась! Места которые мы посетили, я считаю одними из лучших в Армении, поэтому они обязательны к посещению!
Экскурсия нам очень понравилась! Места которые мы посетили, я считаю одними из лучших в Армении, поэтому они обязательны к посещению!
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Светлана
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Именно это чувство испытывали мы на протяжении всей экскурсии. Столько красот и чудес мы увидели в этот день! Очень много узнали об истории прекрасной Армении и ее стойкого,
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многострадального народа. Экскурсия продолжительная, но очень грамотно построена, так что мы не успевали устать)
Армен-наш экскурсовод и по совместительству водитель, был нашим ангелом-хранителем на протяжении всех наших поездок. Всегда пунктуален, очень хорошо знающий историю родной страны, с юмором и огромной заботой о нас-своих туристах, Армен стал нам другом. Помог решить несколько наших технических проблем. В самый нужный момент,как по-волшебству устраивал привал с национальными деликатесами) И главное-очень многое нам рассказал. Рассказал интересно, захватывающе-от древней армянской мифологии до событий наших дней.
Большое спасибо!!! Всем рекомендую эту и другие экскурсии по Армении. Интересно будет всем и подросткам и пенсионерам)

Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!+2
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Восторг! Восторг! Восторг!!!
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова! Мы очень рады, что поездка оставила у вас самые лучшие впечатления! Будем рады видеть вас снова.
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Юлия
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день по настоящему волшебным и максимально ярким и интересным! спасибо за интересные факты и истории, красивые места и фото, вкусные угощения и прекрасную атмосферу! индивидуальный тур это прекрасно, мы с подругой в полном восторге!
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
Самые лучшие впечатления мы получили на этой экскурсии, а наш прекрасный гид Арарат сделал этот день
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К
Спасибо нашему гиду Арарату за замечательный день. Мы были окружены заботой, вниманием и хорошим настроением с первых минут до самого вечера. Арарат дал нам столько времени, сколько нужно на каждом
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месте. И, несмотря на сложность в выражении мыслей, было видно, с какой любовью и интересом он рассказывает о местах Армении. Я очень рада, что познакомила близкого мне человека с Арменией этой поездкой и что первым таким днём стала именно данная экскурсия. Шноракалем от всей души! и желаем успехов от всего сердца!

Катя и Миша ♥️

Спасибо нашему гиду Арарату за замечательный день. Мы были окружены заботой, вниманием и хорошим настроением с
Спасибо нашему гиду Арарату за замечательный день. Мы были окружены заботой, вниманием и хорошим настроением с
Спасибо нашему гиду Арарату за замечательный день. Мы были окружены заботой, вниманием и хорошим настроением с
Спасибо нашему гиду Арарату за замечательный день. Мы были окружены заботой, вниманием и хорошим настроением с
Спасибо нашему гиду Арарату за замечательный день. Мы были окружены заботой, вниманием и хорошим настроением с
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Л
Фотографии не передают даже десятой части атмосферы горной Армении.
Это очень красиво, очень сильно! В этих местах эмоции переполняют!
Фотографии не передают даже десятой части атмосферы горной Армении.
Фотографии не передают даже десятой части атмосферы горной Армении.
Фотографии не передают даже десятой части атмосферы горной Армении.
Фотографии не передают даже десятой части атмосферы горной Армении.
Фотографии не передают даже десятой части атмосферы горной Армении.
Фотографии не передают даже десятой части атмосферы горной Армении.
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Входит в следующие категории Еревана

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