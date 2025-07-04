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вулкана не оставляют равнодушным, как мне кажется, никого. Собрали на память сувениров в виде кусочков обсидиана. Посмотрели местное «море» Севан – невероятно большое и красивое озеро. Прикоснулись к древней истории в монастырском комплексе. Все это и еще стопятьсот захватывающих дух видов мы получили под рассказ об истории и современности мест и страны. Левон -талантливый рассказчик и приятный человек. Спасибо за прекрасный день!