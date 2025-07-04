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Гутанасар – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Гутанасар» в Ереване, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
На машине
5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Погрузитесь в атмосферу Армении: вулкан, горнолыжный курорт и высокогорное озеро. Насладитесь видами и историей в одном туре
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебство за горами
Армения скрывает много неизведанного: необычный погреб, вулканическая гора, скрытый монастырь и термальный источник - готовьтесь восхищаться
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Из Еревана - к потухшему вулкану Гутанасар
На машине
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Из Еревана - к потухшему вулкану Гутанасар
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к потухшему вулкану Гутанасар, чтобы насладиться великолепными видами и узнать историю этого уникального места
Начало: В Ереване
Расписание: в будние дни в 10:00, 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
18 июл в 10:00
20 июл в 14:00
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    4 июля 2025
    Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
    Замечательная экскурсия! Если собираетесь получить 5 часов экскурсии как вам обещали, вы ошиблись, мы получили семь потрясающих часов истории, природы
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    и современности Армении. Огромное спасибо Левону за кофе на заброшенных карьерах, замечательную поездку на озеро Севан впечатление о котором не передать и за знание истории Армении.

  • и
    ирина
    5 июня 2025
    Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
    Были на прекрасной экскурсии «Из Еревана к снежным хребтам Цахкадзора» с Левоном. Маршрут идеально продуман и очень интересен. «Инопланетные» пейзажи
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    вулкана не оставляют равнодушным, как мне кажется, никого. Собрали на память сувениров в виде кусочков обсидиана. Посмотрели местное «море» Севан – невероятно большое и красивое озеро. Прикоснулись к древней истории в монастырском комплексе. Все это и еще стопятьсот захватывающих дух видов мы получили под рассказ об истории и современности мест и страны. Левон -талантливый рассказчик и приятный человек. Спасибо за прекрасный день!

  • Е
    Екатерина
    6 мая 2025
    Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
    Спасибо Левону за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что периодически шел дождь, поездка прошла отлично. Полюбовались космическим пейзажем вулкана Гутанасар,
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    старинными церквями и озером Севан. Дети радостно набрали полные карманы обсидиана и красивых камешков. Мне очень понравился формат экскурсии: достаточно интересной информации, но рассказ не перегружен датами и лишними деталями. Отдельная благодарность за советы, куда можно пойти погулять и где поужинать.

    Спасибо Левону за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что периодически шел дождь, поездка прошла отлично. ПолюбовалисьСпасибо Левону за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что периодически шел дождь, поездка прошла отлично. ПолюбовалисьСпасибо Левону за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что периодически шел дождь, поездка прошла отлично. ПолюбовалисьСпасибо Левону за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что периодически шел дождь, поездка прошла отлично. Полюбовались

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гутанасар»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
  2. Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
  3. Из Еревана - к потухшему вулкану Гутанасар
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Хор Вирап
  5. Гарни
  6. Гегард
  7. Дилижан
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Гутанасар" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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