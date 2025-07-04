Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Погрузитесь в атмосферу Армении: вулкан, горнолыжный курорт и высокогорное озеро. Насладитесь видами и историей в одном туре
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебство за горами
Армения скрывает много неизведанного: необычный погреб, вулканическая гора, скрытый монастырь и термальный источник - готовьтесь восхищаться
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Еревана - к потухшему вулкану Гутанасар
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к потухшему вулкану Гутанасар, чтобы насладиться великолепными видами и узнать историю этого уникального места
Начало: В Ереване
Расписание: в будние дни в 10:00, 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
18 июл в 10:00
20 июл в 14:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий4 июля 2025Замечательная экскурсия! Если собираетесь получить 5 часов экскурсии как вам обещали, вы ошиблись, мы получили семь потрясающих часов истории, природы
- иирина5 июня 2025Были на прекрасной экскурсии «Из Еревана к снежным хребтам Цахкадзора» с Левоном. Маршрут идеально продуман и очень интересен. «Инопланетные» пейзажи
- ЕЕкатерина6 мая 2025Спасибо Левону за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что периодически шел дождь, поездка прошла отлично. Полюбовались космическим пейзажем вулкана Гутанасар,
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гутанасар»
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