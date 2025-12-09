Приглашаем всех, кто любит общение с лошадьми и верховую езду.
К месту старта вы доберётесь на комфортабельном автомобиле, а во время прогулки вас будет сопровождать профессиональный инструктор. Программа подходит и новичкам, и тем, кто уже уверенно держится в седле.
Описание экскурсии
Трансфер (30 мин). Водитель заберёт вас из Еревана и привезёт в живописное село Дзорахбюр.
Подготовка. Проводник проведёт инструктаж и напомнит вам технику безопасности. Поможет с экипировкой и посадкой на лошадь.
Прогулка верхом (30 мин). Взрослые покатаются на природе, а дети до 12 лет останутся в манеже — все под присмотром инструктора.
Свободное время (по желанию от 30 мин до 1,5 ч). У вас будет возможность познакомиться с другими обитателями экофермы — козами, кроликами, страусами, павлинами. Или пообедать на территории.
Обратный трансфер (30 мин).
Организационные детали
- Трансфер проходит на Nissan X-Trail или Toyota Alphard
- В стоимость входит транспорт и 30 мин катания на лошадях. Можно организовать конную прогулку для большего числа участников или увеличить её длительность, детали уточните в переписке
- На ферме есть прекрасная кухня, где по желанию можно пообедать
- На конной прогулке вас будет сопровождать инструктор
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 782 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях. Специализируюсь на
Входит в следующие категории Еревана
