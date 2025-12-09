Приглашаем всех, кто любит общение с лошадьми и верховую езду. К месту старта вы доберётесь на комфортабельном автомобиле, а во время прогулки вас будет сопровождать профессиональный инструктор. Программа подходит и новичкам, и тем, кто уже уверенно держится в седле.

Описание экскурсии

Трансфер (30 мин). Водитель заберёт вас из Еревана и привезёт в живописное село Дзорахбюр.

Подготовка. Проводник проведёт инструктаж и напомнит вам технику безопасности. Поможет с экипировкой и посадкой на лошадь.

Прогулка верхом (30 мин). Взрослые покатаются на природе, а дети до 12 лет останутся в манеже — все под присмотром инструктора.

Свободное время (по желанию от 30 мин до 1,5 ч). У вас будет возможность познакомиться с другими обитателями экофермы — козами, кроликами, страусами, павлинами. Или пообедать на территории.

Обратный трансфер (30 мин).

Организационные детали