Конная прогулка на экоферме (трансфер из Еревана)

Заняться верховой ездой в живописном предгорье
Приглашаем всех, кто любит общение с лошадьми и верховую езду.

К месту старта вы доберётесь на комфортабельном автомобиле, а во время прогулки вас будет сопровождать профессиональный инструктор. Программа подходит и новичкам, и тем, кто уже уверенно держится в седле.
Конная прогулка на экоферме (трансфер из Еревана)© Шушан
Описание экскурсии

Трансфер (30 мин). Водитель заберёт вас из Еревана и привезёт в живописное село Дзорахбюр.

Подготовка. Проводник проведёт инструктаж и напомнит вам технику безопасности. Поможет с экипировкой и посадкой на лошадь.

Прогулка верхом (30 мин). Взрослые покатаются на природе, а дети до 12 лет останутся в манеже — все под присмотром инструктора.

Свободное время (по желанию от 30 мин до 1,5 ч). У вас будет возможность познакомиться с другими обитателями экофермы — козами, кроликами, страусами, павлинами. Или пообедать на территории.

Обратный трансфер (30 мин).

Организационные детали

  • Трансфер проходит на Nissan X-Trail или Toyota Alphard
  • В стоимость входит транспорт и 30 мин катания на лошадях. Можно организовать конную прогулку для большего числа участников или увеличить её длительность, детали уточните в переписке
  • На ферме есть прекрасная кухня, где по желанию можно пообедать
  • На конной прогулке вас будет сопровождать инструктор

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан
Шушан — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 782 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях. Специализируюсь на
читать дальше

природных памятниках и историко-культурных достопримечательностях — в Армении их очень много. Помимо исторической программы мы с путешественниками говорим о традициях, армянском характере, кухне, языке, спорте — обо всём, что помогает глубже понять страну и её жителей. Я легко нахожу контакт с разными людьми, в том числе с детьми. Стараюсь, чтобы каждый гость уехал с ощущением тёплого приёма и увёз с собой частичку Армении — и желание обязательно вернуться.

