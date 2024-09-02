читать дальше

20 лет. Окончила Российско-Армянский университет. Несколько лет работала в гостиничном бизнесе, а с 2015 года нашла своё призвание — делиться любовью к Армении и знаниями о ней. И наблюдать, как загораются глаза у людей, когда они открывают для себя что-то новое и удивительное. С 2021 года я сертифицированный винный гид, являюсь членом Ассоциации профессиональных гидов — AAPG. Обожаю петь и делюсь пением с моими гостями, создавая для них неповторимую атмосферу. Хочу, чтобы каждый, кто отправился со мной в путешествие, вернулся домой с массой впечатлений и желанием приехать снова в солнечную Армению.