Прогулка со мной — это погружение в богатую историю и архитектуру Еревана. А ещё — возможность заглянуть в закулисную жизнь главного театра Армении. Мы обсудим смелые идеи архитектора, так и оставшиеся на чертежах. Пройдём по сцене и рабочим коридорам.
Отыщем секретный лифт — интересно, для чего он? А после отправимся на Каскад, где на высокой ноте завершим нашу экскурсию.
Отыщем секретный лифт — интересно, для чего он? А после отправимся на Каскад, где на высокой ноте завершим нашу экскурсию.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Республики с монументальными зданиями в неоклассическом стиле из розового туфа. Я расскажу об основании Еревана и о том, как он превратился в столицу Армении.
- Улица Абовяна — одна из первых в городе, открытая во второй половине 19 века. Поговорим о богатых жителях Еревана, которые строили здесь особняки.
- Уютные дворики, скрытые от случайных прохожих.
- Самая старая церковь Еревана, которая чудом не была разрушена.
- Театр Оперы и балета — увидим не только снаружи, но и окажемся внутри. Нас проведут за кулисы, покажут парадный зал приёмов, сцену и оркестровую яму, рабочие коридоры и секретный лифт. Расскажут всё самое интересное из истории и современной жизни театра.
- Каскад. Поднимемся по его ступенькам за панорамным видом на город Ереван и Арарат.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — ваш гид в Ереване
Здравствуйте! Меня зовут Роза, и я — профессиональный гид, который влюблён в свою работу. Я родилась в прекрасном городе Гюмри, где прошло моё детство и юность. В Ереване живу болееЗадать вопрос
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