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Экскурсии по Старому городу в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Ереване, цены от $97, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
7 часов
212 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$119 за всё до 7 чел.
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
6 часов
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Начало: Ереван
$97.50$130 за всё до 3 чел.
Джипинг к вершине Димац и прогулка по Дилижану - из Еревана
На машине
Джиппинг
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джипинг к вершине Димац и прогулка по Дилижану - из Еревана
Активное приключение, пикник среди гор и тихие улочки старого города
Начало: На ул. Абовяна
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Выбрали индивидуальный тур, чтобы темп подбирал я под наши возможности. Хорошая организация экскурсии, отдельная благодарность гиду Татьяне и водителю Айку. Получили много интересной информации и красивых фотографий. Рекомендую!
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Т
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано отлично, мы остались очень довольны.
Отдельное спасибо нашему водителю Саркису — очень
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аккуратный, ответственный и профессиональный водитель, с которым всю поездку чувствовали себя спокойно и комфортно.
Также огромная благодарность гиду Наире! Она не только интересно рассказала историю Севана и Дилижана, но и поделилась множеством увлекательных фактов об Армении, её культуре, традициях и жизни местных жителей. Наира с удовольствием отвечала на все вопросы, благодаря чему экскурсия получилась не только познавательной, но и очень живой и интересной.
Спасибо за прекрасный день и массу положительных впечатлений!

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О
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Отличный маршрут с прекрасными видами, очень понравилось! Повезло с погодой и с водителем Саркисом! Большое спасибо, что в процессе поездки у нас была возможность адаптировать маршрут под наш запрос, сделать красивейшие фотографии! Безумно приятно и комфортно, советую
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М
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Мы замечательно провели день с гидом Наирой и водителем Давидом, спасибо им большое. Экскурсия идеально сбалансирована, мы успели так много посмотреть и даже искупаться в Севане, при этом не устали и не вымотались, хотя морально готовились к интенсивной нагрузке.
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Е
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Брали индивидуальную экскурсию в Дилижан, Севан и монастырям на семью с ребенком 7 лет и бабушкой. Все остались в полном
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восторге! Отличная организация - минивэн очень комфортный, сделали остановку на перекус по нашей просьбе, подсказали, где посмотреть сувениры, водитель Карен на протяжении всей поездки заботился о безопасности на дороге и о нас - всё ли нам удобно, не дует ли… Отдельное восхиещение гидом Розой - настолько знающий и душевный человек, рассказывала много историй на протяжении всей поездки, причем у нее такой богатый литературный русский язык, через ее отношение к истории и природе Армении мы и сами влюбились в эти места, теперь хочется приехать сюда снова и уже побыть подольше! Однозначно самая высокая оценка из всех возможных!

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С
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Всё прошло шикарно, большое спасибо Татьяне и нашему водителю!
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А
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Брала индивидуальную экскурсию. Спасибо водителю Андранику и гиду Кнарик! Все было на высшем уровне! Всю красоту покажу в фотографиях!
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P
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Заказали легко и быстро интересующую экскурсию,в назначенное время приехал комфортабельный автомобиль. Всё прошло очень круто,интересно, внимательный водитель нас не бросил
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нигде,советы давал где красивые виды и ошеломительные фото можно сделать. Нам было очень приятно погулять по красивейшим местам с профессионалами своего дела Жаль не заказали экскурсовода,но и без него увидели многое,спасибо нашему водителю!!! Приедем ещё и с вами на следующую экскурсию. Советуем всем гостям и туристам поехать на экскурсию именно с этой замечательной компанией,не пожалеете!

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Т
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Это потрясающе красиво! Это надо видеть своими глазами. Думаю равнодушных не останется.

Огромное спасибо за изумительную организацию отдыха! Море новых впечатлений и новых знаний, позитивное настроение и положительные эмоции!!!
Огромное и отдельное спасибо ЛУЧШЕМУ гиду Татьяне и ЛУЧШЕМУ водителю Саркизу!
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В
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Мы очень довольны нашим путешествием в сопровождение замечательного гида Татьяны и водителя Мамикона.
Благодарим гида за высокую квалификацию, интересную подачу материала. Будем рекомендовать вашу компанию туристам из России, особенно нашего гида Татьяну🫶
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Всего 212 отзывов в Ереване в категории "Старый город"

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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино;
  2. Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино;
  3. Джипинг к вершине Димац и прогулка по Дилижану - из Еревана.
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан;
  2. Площадь Республики;
  3. Дилижан;
  4. Гарни;
  5. Эчмиадзин;
  6. Храм Гарни и монастырь Гегард;
  7. Гора Арарат;
  8. Голубая мечеть;
  9. Арени;
  10. Большой Каскад.
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2026
Сейчас в Ереване в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 97 до 250 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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