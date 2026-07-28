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Индивидуальная
до 7 чел.
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$119 за всё до 7 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборСеван, Севанаванк, Дилижан: старый город, монастырь Агарцин, Мимино
Начало: Ереван
$97.50
$130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джипинг к вершине Димац и прогулка по Дилижану - из Еревана
Активное приключение, пикник среди гор и тихие улочки старого города
Начало: На ул. Абовяна
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Выбрали индивидуальный тур, чтобы темп подбирал я под наши возможности. Хорошая организация экскурсии, отдельная благодарность гиду Татьяне и водителю Айку. Получили много интересной информации и красивых фотографий. Рекомендую!
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Т
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано отлично, мы остались очень довольны.
Отдельное спасибо нашему водителю Саркису — очень
Отдельное спасибо нашему водителю Саркису — очень
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О
Отличный маршрут с прекрасными видами, очень понравилось! Повезло с погодой и с водителем Саркисом! Большое спасибо, что в процессе поездки у нас была возможность адаптировать маршрут под наш запрос, сделать красивейшие фотографии! Безумно приятно и комфортно, советую
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М
Мы замечательно провели день с гидом Наирой и водителем Давидом, спасибо им большое. Экскурсия идеально сбалансирована, мы успели так много посмотреть и даже искупаться в Севане, при этом не устали и не вымотались, хотя морально готовились к интенсивной нагрузке.
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Е
Брали индивидуальную экскурсию в Дилижан, Севан и монастырям на семью с ребенком 7 лет и бабушкой. Все остались в полном
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С
Всё прошло шикарно, большое спасибо Татьяне и нашему водителю!
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А
Брала индивидуальную экскурсию. Спасибо водителю Андранику и гиду Кнарик! Все было на высшем уровне! Всю красоту покажу в фотографиях!
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P
Заказали легко и быстро интересующую экскурсию,в назначенное время приехал комфортабельный автомобиль. Всё прошло очень круто,интересно, внимательный водитель нас не бросил
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Т
Это потрясающе красиво! Это надо видеть своими глазами. Думаю равнодушных не останется.
Огромное спасибо за изумительную организацию отдыха! Море новых впечатлений и новых знаний, позитивное настроение и положительные эмоции!!!
Огромное и отдельное спасибо ЛУЧШЕМУ гиду Татьяне и ЛУЧШЕМУ водителю Саркизу!
Огромное спасибо за изумительную организацию отдыха! Море новых впечатлений и новых знаний, позитивное настроение и положительные эмоции!!!
Огромное и отдельное спасибо ЛУЧШЕМУ гиду Татьяне и ЛУЧШЕМУ водителю Саркизу!
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В
Мы очень довольны нашим путешествием в сопровождение замечательного гида Татьяны и водителя Мамикона.
Благодарим гида за высокую квалификацию, интересную подачу материала. Будем рекомендовать вашу компанию туристам из России, особенно нашего гида Татьяну🫶
Благодарим гида за высокую квалификацию, интересную подачу материала. Будем рекомендовать вашу компанию туристам из России, особенно нашего гида Татьяну🫶
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Всего 212 отзывов в Ереване в категории "Старый город"
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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Старый город»
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