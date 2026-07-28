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восторге! Отличная организация - минивэн очень комфортный, сделали остановку на перекус по нашей просьбе, подсказали, где посмотреть сувениры, водитель Карен на протяжении всей поездки заботился о безопасности на дороге и о нас - всё ли нам удобно, не дует ли… Отдельное восхиещение гидом Розой - настолько знающий и душевный человек, рассказывала много историй на протяжении всей поездки, причем у нее такой богатый литературный русский язык, через ее отношение к истории и природе Армении мы и сами влюбились в эти места, теперь хочется приехать сюда снова и уже побыть подольше! Однозначно самая высокая оценка из всех возможных!