Посетите музей архитектуры и городского быта в Гюмри с индивидуальной экскурсией
В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите Гюмри — второй по величине город Армении, являющийся одним из главных культурных центров страны. Вы погрузитесь в повседневную жизнь, культуру и историю Гюмри.
Посещение музея архитектуры и быта и галереи сестер Асламазян позволит вам ознакомиться с бытом армянской провинции в различные исторические периоды.
Вы узнаете о знаменитых мастерах, проживавших и работавших здесь, и через их творчество ощутите культуру и историю Гюмри.
Посещение музея архитектуры и быта и галереи сестер Асламазян позволит вам ознакомиться с бытом армянской провинции в различные исторические периоды.
Вы узнаете о знаменитых мастерах, проживавших и работавших здесь, и через их творчество ощутите культуру и историю Гюмри.
Ближайшие даты:
4
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гюмри
- Музей национальной архитектуры и городского быта
- Галерея сестёр Асламазян
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Музей национальной архитектуры и городского быта.
- Музей расположен в историческом центре города, в старинном доме, принадлежавшем аристократической семье Дзитохцян. Вместе с экскурсоводом, осматривая тематические экспозиции, вы будете погружены в историю Гюмри и всего региона, а также познакомитесь с национальной культурой и бытовыми традициями армянской провинции в разные эпохи.
- Галерея сестёр Асламазян.
- Ваше путешествие также включает посещение галереи, где вы сможете увидеть полное собрание работ сестер Мариам и Ерануи Асламазян. Вас познакомят с выдающимися армянскими художницами, чьи творческие достижения оказали значительное влияние на развитие национальной культуры и искусства, а также вызвали изменения в общественном сознании своего времени. В галерее вы сможете рассмотреть произведения, отражающие их творческий путь и философию.
Важная информация:
- В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вторник-Воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы, профессиональные водители
- Входные билеты в музей и галерею
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Обед
- Экскурсии в каждом музее проводят местные гиды, трансфер организован с одним из водителей нашей команды
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник-ВоскресеньеЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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