В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите Гюмри — второй по величине город Армении, являющийся одним из главных культурных центров страны. Вы погрузитесь в повседневную жизнь, культуру и историю Гюмри.



Посещение музея архитектуры и быта и галереи сестер Асламазян позволит вам ознакомиться с бытом армянской провинции в различные исторические периоды.



Вы узнаете о знаменитых мастерах, проживавших и работавших здесь, и через их творчество ощутите культуру и историю Гюмри.